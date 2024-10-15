26 suç kaydı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 26 suç kaydı ve nitelikli cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

26 suç kaydı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi
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İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:30

Bayburt’ta 26 suçtan kaydı bulunan F.T isimli şahısın Trabzon’un Of ilçesinde olduğu ekiplerce tespit edildi.

Nitelikli cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.T. isimli şahıs, aracıyla seyir halindeyken jandarma ekiplerince durdurularak, yolda yakalandı.

Adliyeye sevk edilen F.T, tutuklanarak Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Etiketler: #bayburt #Hapis Cezası #hapis

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