26 suç kaydı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 26 suç kaydı ve nitelikli cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bayburt’ta 26 suçtan kaydı bulunan F.T isimli şahısın Trabzon’un Of ilçesinde olduğu ekiplerce tespit edildi.
Nitelikli cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.T. isimli şahıs, aracıyla seyir halindeyken jandarma ekiplerince durdurularak, yolda yakalandı.
Adliyeye sevk edilen F.T, tutuklanarak Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Etiketler: #bayburt #Hapis Cezası #hapis
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