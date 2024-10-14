Ukrayna'ya askeri bilgi satmakla suçlanan Rus kadın hapis cezasına çarptırıldı
Bir Rus tank fabrikasında çalışan bir kadın, Ukrayna'ya askeri bilgi sattığı gerekçesiyle vatana ihanetten suçlu bulunarak, 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya'nın Ural bölgesindeki Yekaterinburg'da bir mahkeme, bir makine imalat şirketinin bir kadın çalışanını Ukrayna'ya “askeri ve teknik verileri aktarmaktan” suçlu bularak “vatana ihanet” suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Viktoria Mukhametova, merkezi Rusya'nın Sverdlovsk bölgesindeki Nizhny Tagil şehrinde bulunan, dünyanın en büyük ana muharebe tankı üreticisi Uralvagonzavod'da makine operatörü olarak çalışıyordu.
Soruşturmaya göre Mukhametova 100 bin ruble karşılığında Ukraynalı kişilere, askeri ve teknik veriler verdi.
Rus Kommersant gazetesine göre, Mukhametova kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti ve sorgu sırasında teknik çizimleri teslim ettiğini itiraf etti.
Gazeteye göre, 2023 baharında eşi Danil Mukhametov ile birlikte gözaltına alınan Mukhametova, kendisinin ve ailesinin aldığı parayla “sadece yaşamayı” umduğunu söyledi.
Aynı şirkette mühendis olarak çalışan Danil Mukhametov, eşinin aksine suçunu kabul etmedi ve ayrı olarak yargılanıyor.
Danil Mukhametov'un davası, daha önce Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'i casusluk suçundan mahkum eden hakim Andrei Mineev tarafından değerlendiriliyor.
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