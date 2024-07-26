26 Temmuz KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:45

Güncelleme: 26.07.2024 - 09:45

KOCAELİ ilinde 26 Temmuz Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS mahallelerinde AKÇA SK., BARBAROS, BATI, BATI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AKAN, AKÇA, AKÇAY SK., AKGÜL SK., ASRIN SK., ATABEY, ATABEY SK., AYHAN, AYHAN SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALKIZ, BARBAROS CD., BEKİR SK., BOSTANCI, BOSTANCI SK., CANAN SK., CANDAN, CANDAN SK., CANSU SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., DELİCE SK., DUMAN, DUMAN SK., DURMUS, DURMUŞ SK., ELÇIN, ELÇİN SK., ERASLAN, ERASLAN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ERSIN, ERSİN SK., ESKİBAĞ SK., EZBER SK., FANİ SK., FERASET SK., GÜNERİ SK., HELAL SK., HITABE, HİTABE SK., HÜKÜM SK., HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., İLKEM SK., KAYIN SK., KIRAAT SK., MARIFET, MARİFET SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MENDERES SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MEVLEVİ SK., OKTAY SK., OKUYAN, OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., SAADET, SAADET SK., SAKİN SK., SAMET SK., SELVİ SK., SEYMA, ŞEYMA SK., TUZLA CD., ULUBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde EBRU, EBRU SK., GÖKSU SK., HAKAN, HAKAN SK., MIZAÇ, MİS SK., MİZAÇ SK., SANDAL SK., YASAR, YAŞAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, ISTASYON, İSTASYON, KAZIMKARABEKİR, KÖŞKLÜ ÇEŞME, NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1401. SK., 1402. SK., 1403. SK., 1403/1. SK., 1403/2. SK., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1406/1. SK., 1407. SK., 1408. SK., 1409. SK., 1409/1. SK., 1409/2. SK., 1410., 1410. SK., 1410/1. SK., 1411. SK., 1412., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416., 1416. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421. SK., 1421/1. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1431., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438., 1438. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1445. SK., 1445/10. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/14., 1445/14. SK., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/7. SK., 1445/8. SK., 1445/9. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1454. SK., 1456., 1456. SK., 1458. SK., 1459. SK., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1464. SK., 1465. SK., 1466. SK., 1467. SK., 1468., 1468. SK., 1468/1., 1468/1. SK., 1469. SK., 1470. SK., 1470/1. SK., 1471., 1471. SK., 1472. SK., 1473., 1473. SK., 1474., 1474. SK., 1474/1. SK., 1475., 1475. SK., 1476. SK., 1477. SK., 1477/1., 1477/1. SK., 1478., 1478. SK., 1479. SK., 1480., 1480. SK., 1495/2. SK., 1496/1., 1519. SK., 1520., 1520. SK., 1521., 1521. SK., 1522. SK., 1523/1. SK., 1524. SK., 1525. SK., 1526. SK., 1526/2., 1526/2. SK., 1526/3. SK., 1527., 1527. SK., 1528. SK., 1528/1., 1528/1. SK., 1529., 1529. SK., 1529/1., 1529/1. SK., 1529/2. SK., 1530., 1530. SK., 1530/1. SK., 1531. SK., 1532. SK., 1533. SK., 1533/1. SK., 1534. SK., 1535. SK., 1535/1. SK., 1535/2. SK., 1536. SK., 1537. SK., 1537/1. SK., 1538., 1538. SK., 1539. SK., 1540., 1540. SK., 1541. SK., 1541/1. SK., 1542., 1542. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1542/2. SK., 1543. SK., 1544. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545. SK., 1545/1., 1545/1. SK., 1549. SK., 1554. SK., 1554/1. SK., 1601/1., 1601/1. SK., 1601/2. SK., 1602. SK., 1603. SK., 1604., 1604. SK., 1604/1. SK., 1604/2. SK., 1605., 1605. SK., 1605/1., 1605/1. SK., 1606. SK., 1607. SK., 1608., 1608. SK., 1609. SK., 1610. SK., 1611., 1611. SK., 1612., 1612. SK., 1612/1. SK., 1612/2. SK., 1613. SK., 1613/1. SK., 1613/2., 1613/2. SK., 1614. SK., 1614/1. SK., 1615. SK., 1616. SK., 1617. SK., 1618., 1618/1. SK., 1618/2. SK., 1619. SK., 1619/1. SK., 1620. SK., 1621. SK., 1622. SK., 1622/1. SK., 1623. SK., 1624. SK., 1625. SK., 1626. SK., 1626/1., 1626/1. SK., 1626/2. SK., 1626/3., 1626/3. SK., 1627. SK., 1628. SK., 1628/1., 1628/1. SK., 1629. SK., 1630., 1630. SK., 1631. SK., 1632. SK., 1632/1. SK., 1633. SK., 1633/1. SK., 1634., 1634. SK., 1634/1., 1634/1. SK., 1635. SK., 1636., 1636. SK., 1637., 1637. SK., 1637/1. SK., 1637/2. SK., 1638. SK., 1639. SK., 1639/1. SK., 1640. SK., 1641., 1641. SK., 1642., 1642. SK., 1642/1. SK., 1642/2. SK., 1642/3. SK., 1643. SK., 1644. SK., 1645. SK., 1645/1. SK., 1646. SK., 1647. SK., 1647/1. SK., 1647/2. SK., 1647/4. SK., 1648. SK., 1649. SK., 1650., 1650. SK., 1651., 1651. SK., 1651/1. SK., 1652., 1652. SK., 1652/1., 1652/1. SK., 1653. SK., 1653/1., 1653/1. SK., 1654., 1654. SK., 1654/1. SK., 1654/2., 1654/2. SK., 1654/3. SK., 1654/4., 1654/4. SK., 1654/5., 1654/5. SK., 1655., 1655. SK., 1655/1., 1655/1. SK., 1656., 1656. SK., 1657. SK., 1657/1., 1657/1. SK., 1657/2., 1657/2. SK., 1658. SK., 1659. SK., 1659/1., 1659/1. SK., 1659/2. SK., 1660. SK., 1661. SK., 1662. SK., 1663. SK., 1663/1., 1663/1. SK., 1663/2. SK., 1663/3. SK., 1663/4. SK., 1663/5. SK., 1663/7. SK., 1663/8. SK., 1663/9. SK., 1664. SK., 1664/2., 1664/2. SK., 1664/3., 1664/3. SK., 1664/4., 1664/4. SK., 1665., 1665. SK., 1665/2., 1665/2. SK., 1665/3. SK., 1666. SK., 1666/1., 1666/1. SK., 1666/2., 1666/2. SK., 1666/3., 1666/3. SK., 1667., 1667. SK., 1668., 1668. SK., 1668/1. SK., 1669., 1669. SK., 1670., 1670. SK., 1671., 1671. SK., 1672., 1672. SK., 337. SK., 563. SK., AHMET AYIK, AHMET AYIK SK., AKŞEMSETTİN CD., AYDINLAR CD., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIRLIK, BIZIM, BİRLİK CD., BURCU SK., ÇELIKOGLU, ÇELIKOGLU CD., ÇELİKOĞLU CD., DARI SK, DARI SK., ECE SK., ERMAN SK., ERSOY, ERSOY SK., ERTUĞRULGAZİ CD., ESATBEY, ESATBEY CD., ESKIHISAR FERIBOT YOLU, ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., ETHEM BEY, ETHEM BEY CD., FİDAN SK., GÜLFIDAN, GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., GÜZERGAH, GÜZERGAH SK., HALIM, HASAT SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., İLHAM SK., İSTASYON CD., KANUNİ SK., KARAKUS, MABET SK., MİZADİ SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NANELİ SK., NEDİME SK., OKUL, OKUL CD., ÖKSÜZ, ÖKSÜZ SK., PERTEV PASA, PERTEV PAŞA SK., PLEVNE, POLATKAN, POLATKAN CD., RESADIYE, SAFRAN SK., SANAYİ CD., SAYGIN SK, SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT MÜCAHIT OKUR, SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖĞÜTLER CD., SU SK., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT MURAT KAYA CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ÜRETİM SK., YALIM, YALIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI mahallelerinde ADALI HALİL SK., BAKIRCI SK., CESUR SK., CİRİT SK., DERE, DOĞUŞ SK., ECE, FATIH CD., GÜLFİDAN SK., GÜLÜM SK., HİZMET SK., REŞADİYE SK., ŞAİR BAKİ SK., ŞEHİT SAİM ÜNAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, SUADIYE mahallelerinde ARSLAN, ARSLAN CD., BALABAN BAYRAK SK., ÇAYKARA SK., KARALI SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., TAŞLI TARLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 104. SK., 106. SK., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 111. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 119. SK., 120. SK., 121., 121. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 126. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13. SK., 130. SK., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 135. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 140., 140. SK., 142. SK., 15., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19., 2. SK., 20. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247. SK., 248. SK., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 34. SK., 35. SK., 36. SK., 37. SK., 38. SK., 39. SK., 4. SK., 40. SK., 41., 5. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU CD., IMAR, İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELI, BAHÇELİ SK., ÇENGEL CD., KİBAR SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL, ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., AYAZMA SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇE SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DESTAN, DESTAN SK., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., DOST SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., HAKIKAT, HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA, ILICA SK., İLKE SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KADIOGLU, KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KİVİ SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MORMENEKŞE SK., MUAZZAM SK., NAR SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHRA, SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT, SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., TUGBA, TUĞBA SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ERENGÜL SK., FATİH CD., ITIR SK., İĞDE SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., ÖREN SK., SOGUKSU, SOĞUKSU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., ÇOBAN YILDIZI SİTESİ YOLU SK, EĞRELTİ SK., ELMA, ELMA SK., HOSNUT, HOŞNUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, AHLAT CD., ANAYURT CD., ANDAÇ SK., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., BAKIRLIK CD., BAYRAK SK., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., ÇİMENLER SK, DAĞYOLU SK., DOGALAR, DOĞALAR SK, EFES, EFES SK., EMIRGAZI, EMİRGAZİ CD., ERDEM SK., ESKİ SK., EVREN, EVREN CD., GÖKDERE SK., GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD., GÜLENLER SK., GÜLOVA SK., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., GÜZELHİSAR CD., KARABEYLİ SK., KARATEPE CD., KIRIK SK., KIŞLA CD., KIZILDERE SK., KUMLU, KUMLU SK., KURS SK., KUZU, KUZU SK., MAKBER, MAKBER SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., SARIKAYA SK, TARHAN SK., TEMEL SK., TOROS SK., ÜZÜLMEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ADEM YAVUZ, ADEM YAVUZ CD., BİLGİÇ SK., DOLUNAY, EFE SADIK CD., GEÇİTLİ SK., HANIMELİ SK., HÜSNÜ EFE CD., IHLAMUR, MESELIK, MEŞELİK SK., MIS, NERGİZ SK, NERGİZ SK., SARMASIK, SARMAŞIK SK., SEMAVER SK., ŞUHEDA SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 16:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNTARLA mahallelerinde 157. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 205., 205. SK., 207. SK., 208. SK., 209. SK., 210. SK., 211. SK., 212., 212. SK., 213. SK., 215. SK., 217. SK., 218. SK., 221. SK., 222., 222. SK., 224. SK., 225. SK., 227. SK., 228., 228. SK., 230., 230. SK., 231. SK., 233., 233. SK., 238. SK., 249., 301., 301. SK., 302., 302. SK., 303. SK., 306. SK., 307. SK., 309., 309. SK., 310. SK., 311. SK., 312. SK., 314. SK., 318. SK., 319., 319. SK., 321., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 324., 324. SK., 325., 327. SK., 329. SK., FIRUZE, FİRUZE CD., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT, SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADIVAN, KARADİVAN, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR mahallelerinde AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVL, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., ALKAN SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EKİN SK., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, İZMİT CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, ŞAHİN SK., ŞİMAL SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALI, ÇAKIRCAALİ mahallelerinde CİVELEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARASAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, KARASAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KOCABAYRAMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MANTARCILAR MEVKII, MANTARCILAR MEVKİİ, MANTARCILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCATEPE, KURUÇEŞME FATİH mahallelerinde 100. SK., 102. SK., 33. SK., 88. SK., 90. SK., 92. SK., 94., BARTU SK., KAZIM ÖZALP, KAZIM ÖZALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Temmuz Cuma 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPKÖY, KOCATEPE mahallelerinde 112., 114. SK., 43. SK., TOKİ DEPREMZEDE KONUTLARI SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI mahallelerinde ÖMER TÜRKÇAKAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI mahallelerinde ÇARMUKLAR MEVKII, ÇARMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, FAKILAR MEVKII, FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACI IBRAHIMLER MEVKII, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAOGLU MEVKII, HOCAOĞLU MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NEZIRLER MEVKII, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KIRAZPINAR MEVKII, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BAŞYİĞİT CD., KULLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BASYIGIT, ÖNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde ALSANCAK, ALSANCAK CD., DEGIRMENLI, DEĞİRMENLİ SK., DEREBOYU, DEREBOYU SK., EZGI, HACIOĞLU, HACIOĞLU SK., İNCİRDİBİ SK., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KARAKUŞ SK., KARSLI SK., KULLAR CD., MUHACİR SK., ÖZTONGA SK., ÖZYURT SK., PAY SK., SENSES, ŞEHİTLİK SK., ŞENSES SK., YIRMIBES, YİNELEK SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR mahallelerinde AKABE SK., ATA CD., AZİZİYE ZAFERİ SK., HAYAT SK., METİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1809., 1809. SK., 1809/1. SK., 1810., 1810. SK., 1810/1. SK., 1811. SK., 1811/1. SK., 1812. SK., 1812/1. SK., 1813. SK., 1814., 1814. SK., 1815. SK., 1815/1., 1815/1. SK., 1816. SK., 1816/1. SK., 1816/3. SK., 1817/1., 1818. SK., 1819., 1819. SK., 1819/1., 1819/1. SK., 1819/3., 1819/3. SK., 1819/4. SK., 1820., 1820. SK., 1820/1., 1820/2., 1820/2. SK., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1823. SK., 1823/1. SK., 1824. SK., 1824/1. SK., 1825. SK., 1826. SK., 1826/1. SK., 1826/2., 1826/2. SK., 1827. SK., 1837. SK., 1837/1. SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKİ ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1827/1., 1827/1. SK., 1828. SK., 1829., 1829. SK., 1830. SK., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1834. SK., 1835., 1835. SK., 1836. SK., 1837., 1838. SK., 1839., 1839. SK., 1840., 1840. SK., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1843., 1844., 1844. SK., 1845., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856., 1856. SK., 1857., 1857. SK., 1859. SK., 1860. SK., BARIS, BARIŞ CD., EZGİ CD., HAYRİ MACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ mahallelerinde 1843. SK., 1843/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ, YAGCILAR mahallelerinde 3401., 3402, 3420., 4701. SK, LEYLAK SK., SARI ÇEŞME SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235. SK., 3236., 3237. SK., 3238, 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247, 3247., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., CEREN SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., EREN SK., FIRAT SK., GÜL SK., IHLAMUR SK., KÖMÜRCÜLER SK., LALE SK., MENEKŞE SK., MERVE SK., ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., SUDE SK., YILMAZ SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4150., 4150. SK., 4151. SK., 4163., 4163. SK., 4165. SK., 4166. SK., 4167. SK., 4168. SK., 4169., 4169. SK., 4171., 4171. SK., 4173. SK., 4174., 4174. SK., 4175. SK., 4176. SK., 4177. SK., 4179. SK., 4180., 4180. SK., 4181. SK., 4182. SK., 4184. SK., 4185. SK., 4186. SK., 4187. SK., 4188. SK., 4192. SK., 4198. SK., 4199. SK., 4201. SK., 4202. SK., 4203., 4203. SK., 4207. SK., 4208. SK., 4232. SK., 4234. SK., 4242. SK., 4260. SK., 4261. SK., 4265. SK., 4266. SK., 4269., 4269. SK, 4270. SK., 4271. SK., 4273. SK., 4274., 4274. SK., 4275. SK., 4290. SK., 4291. SK., 4298. SK., 4299., 4299. SK., 4300. SK., 4301., 4303. SK., 4306. SK., 4307. SK., 4430. SK., ADIGÜZEL CD., ARİF NİHAT ASYA CD., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, BALABANLAR CD., ÇOBAN YILDIZI, DOBRA CD., EMİR SULTAN CD., ERGENEKON, ERGENEKON CD., HASTANE, HASTANE CD., IHSANIYE ADNAN MENDERES, IHSANIYE KAZIM KARABEKIR, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., İHSANİYE KAZIM KARABEKİR CD., KOCA YUSUF, KOCA YUSUF CD., MEHTAP, MEHTAP CD., NECATI ÇELIK, NECATİ ÇELİK CD., OLGUN CD., OSMAN GAZI CD., OSMAN GAZİ CD., PAPATYA, PAPATYA SK., SAKA CD., SAMANYOLU CD., STAD, STAD CD., YAVUZ SULTAN, YAVUZ SULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Temmuz Cuma 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, PELİTLİ, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 253/2. SK., 268. SK., 3202. SK, 3210., 3236. SK., 3249, 3252., 3253, 3253., 3254., 3256., 3258. SK, 3262., ARMUTLU SK., AYDIN SK., BANU SK., CAN SK., ÇİÇEK SK., DEĞİRMEN YOLU SK, DERE SK., EMİR SK., EROĞLU SK., GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., MEZARLIK SK., OKUL SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., PELİTLİ YOLU CD., SILE CD., ŞİLE CD., TEPE SK., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ISMET INÖNÜ, İSMET İNÖNÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Temmuz Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 410. SK., 411., 411. SK., 471/4., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Temmuz Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 410/2. SK., 422., 422. SK., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 444. SK., 471. SK., 471/1. SK., 472., 472. SK., 472/1. SK., 479. SK., 504., 504. SK., 510. SK., RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Temmuz Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 413., 471. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Temmuz Cuma 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ALBAYRAK, FENERBAHÇE BULVAR, TEPEÖREN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.