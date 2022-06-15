26 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, kentte son bir hafta içerisinde 26 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

İHA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 17:23
26 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ???????polis ekipleri, adli makamlarca haklarında karıştıkları suçlardan işlem yapılan çeşitli ülke vatandaşı 26 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

???????Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından, jandarmanın koordinesinde sınır dışı edilmek üzere Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.


Nevşehir sınır dışı göçmen
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