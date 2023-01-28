26 yaşındaki anestezi teknikeri ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anestezi teknikeri 26 yaşındaki Mehmet Fidan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 09:32
26 yaşındaki anestezi teknikeri ölü bulundu
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Kocaeli'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında Şehitler Mahallesi 409’uncu sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde görev yapan anestezi teknikeri Mehmet Fidan’dan haber alamayan yakınları endişelenerek, komşularından evi kontrol etmesini istedi.

Kapıyı uzun süre çalan komşuları açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, Mehmet Fidan’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mehmet Fidan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ev içerisinde incelemelerde bulundu.

Mehmet Fidan’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. 



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