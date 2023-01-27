Ankara'da emekli uzman çavuş evinde ölü bulundu
Ankara’nın Polatlı ilçesinde emekli uzman çavuş T.A., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, Gazi Mahallesi İtri Caddesi’nde yaşadı. Emekli uzman çavuş T.A.’dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımıyla girilen evde sağlık ekipleri 55 yaşındaki T.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. T.A. evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu.
Olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu yapılan incelemenin ardından belli olacak.
Savcılık incelemesinin ardından T.A.’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sancaktepe'de baba ve 3 çocuğu ölü bulundu
- ‘Parti görüşü gibi aktarmış’
- Kadınlığı sömüren AKP’li
- Ailesinden MHP'li Yalçın'a zehir zemberek sözler
- MHP milletvekilinin olduğu eve giden polise tayin
- 6’lı masanın en zor toplantısı oldu
- HDP'den Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili açıklama
- Avukat Serdar Öktem de tutuklandı
- İYİ Parti ve CHP'den ortak karar
- ‘Fiili Başbakanlık’ pazarlığı