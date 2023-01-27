Ankara'da emekli uzman çavuş evinde ölü bulundu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde emekli uzman çavuş T.A., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 21:52
Ankara'da emekli uzman çavuş evinde ölü bulundu
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Olay, Gazi Mahallesi İtri Caddesi’nde yaşadı. Emekli uzman çavuş T.A.’dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımıyla girilen evde sağlık ekipleri 55 yaşındaki T.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. T.A. evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Savcılık incelemesinin ardından T.A.’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


uzman çavuş Ankara

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