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26 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranıyordu: Uşak'ta yakalandı

26 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranıyordu: Uşak'ta yakalandı

25.08.2026 09:34:00
Güncellenme:
İHA
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26 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranıyordu: Uşak'ta yakalandı

Uşak'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalandı.
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin yaptığı titiz araştırmalar sonucunda, hakkında "birden fazla kişi ile birlikte işyerinden silahla yağma" suçundan 26 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K.'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde saklandığı adres belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan N.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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