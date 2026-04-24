26 yıl cezası olan firari yatak odasıdaki gizli bölmede yakalandı

24.04.2026 23:56:00
Kocaeli'de 26 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından 26 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B'nin (44) kaldığı ikameti belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yatak odasında bulunan şifonyerin arkasındaki gizli bölmede saklanan kadın hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

