27 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 27 Ağustos 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer
yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, Güney Ege ve Ege'nin iç kesimlerinin,
Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
5 günlük tahmine göre ise çarşambadan itibaren kavurucu
sıcaklıklar geliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ve
Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin
edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
İşte il il hava durumu…
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok
bulutlu, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir'in güneyinin yerel sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve
kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 31°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 22°C, 31°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Ege'nin güney ve iç kesimlerinin yer
yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 -
60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri
yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı
Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu yerel sağanak
ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok
bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra
yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 26°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok
bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 27°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok
bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğu kesimlerinin yer yer
parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı
bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 11°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu
geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu
geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 8°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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