27 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:41

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:41

KOCAELİ ilinde 27 Aralık Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD., KARACAN, KULLAR, KULLAR CD., ÖNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AYTEPE MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ABİDİN SK., ABİŞ SK., AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AKÇAY, AKÇAY SK., ALI AGA, ALPER, ALPER SK., ANAYURT SK., ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ASIL, ASİL SK., ASMALI, ATES ÇIÇEGI, ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., AYAZ, AYAZ SK., AYBATIMI, AYBATIMI SK., BASARI, BAŞAK SK., BAŞARI SK., BAYRAM ALİ SK., BEDIA, BEGÜM, BEGÜM SK., BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., BELEK, BELEK SK., BEYOGLU CD., BEYOĞLU CD., BIRAND, BİRAND SK., BUGRA, BULUT SK., BURÇIN, CANLAR, CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CESUR SK., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇINAR, ÇINAR CD., DEĞİRMENCİ SK., DİNÇTÜRK SK., DRAMA, DRAMA CD., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, ECENAZ SK., EFE ALI, EKBER SK., ENES, ENES SK., ERMAN SK., ESLEM SK., EYMEN SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FISTIK SK., GARİP SK., GEZMİŞ SK., GÖKHAN SK., GÖRKEM, GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HAKI, HARMANLIK, HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HÜNDÜR SK., HÜNKAR, HÜRMETLİ SK., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., ILGIN SK., ILICA CD., ISKETE, İHSAN PEKER SK., İSKETE SK., KADIRGA YOLU SK, KANIK SK., KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KAYMAK SK., KEMER SK., KERIM, KERİM SK., KESTANELIK, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVL, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., KOLEJ, KOLEJ CD., KOMUTAN SK., KOZLUCA SK., KUTAY, MANDIRA, MESELI, MEŞELİ SK., NARLIK SK., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NECİP SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEZİH SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERAĞA SK., PALA SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RECEP ÇAVUS, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SARP, SARP SK., SEHIT BAYRAM MEVKII, SELANIK, SELANİK SK., SERRA SK., SESSİZ SK., SEVGI ÇIÇEGI, SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SÜSEN ÇİÇEĞİ SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, TEPECİK CD., TERMAL SK., TOMURCUK SK., TURNALAR SK., TUTUCU SK., UÇAR SK., UĞUR MENGENECİ SK., VATAN CD., VILAYET, VİLAYET CD., VİŞNE SK., YALDIZ SK., YENİBAHAR SK., YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, ZARIF, ZEMBİL SK., ZEYNO, ZEYNO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., ALİ AYGÜN SK., ANIL, BAĞIN SK., BAHAR, BARBAROS, BUHARA SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FILIZ, FURUNCU SK., GÜLDESTE SK., HACI İDRİS SK., HİCAZ SK., INANÇ, KAHRAMAN SK., KÖROĞLU CD., MEMNUN, MEMNUN SK., PARK SK., SAKA, SERÇE SK., ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD., YALKIM SK., YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS CD., BERRAK SK., ÇİSE SK., EMPAY SK., ERKUT, FURUNCU, GÜNAY SK., IHSAN, ILIM, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YILDIZ, YILDIZ SK., YÜCELEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., SERİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE mahallelerinde 1. SK., 12. SK., 17., 20. SK., 26., 26. SK., 4. SK., 8., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., EKŞİ SK., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KANYON, KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KURTULUS, KUZU, KUZU SK., MERAL, NESE, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ORUÇ SK., ŞAHİNLER SK., TABİAT, TOROS SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, KARŞIYAKA, SEPETLİPINAR mahallelerinde BUCAK SK., BÜYÜK CAMİ SK., EMEKTAR SK., ENİSE SK., İLKER SK., KABATAŞ SK., LATIFE HANIM, LATIFE HANIM CD., LATİFE HANIM CD., MAKET SK., MESLEK SK., MUNİS SK., OKUL, OKUL CD., SABAH SK., TANTAOĞLU CD., YAVUZ ÖZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARŞIYAKA mahallelerinde DENİZ DİBİ SK., YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMİYE mahallelerinde AKÇAKOCA SK., BEYAZ GÜL, BEYAZ GÜL SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., IZMIT., İZMİT.. CD., TIKTIK MEVKİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, KÖRFEZ mahallelerinde MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELIKSAH, PELINSU, PELİNSU SK., ULUBATLI HASAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4210. SK., 4331., 4331. SK., 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4373. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., 4433., 4433. SK., BAĞDAT CD., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEYOGLU, HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., SELVI, SELVİ SK., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMİLİ SK., ÇAGDAS, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., FEZA, FEZA SK., GELINCIK, GÖZDEM, GÖZDEM SK., HAYAT CD., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KENT, KENT SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYI, SEBAHATTIN YAKUT, SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SOYSAL SK., SUR SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., ÜÇEVLER CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YELLICE, YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, HÜDAVERDİLER, KARADIVAN, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD., BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇAKMAKLAR, ÇAVUSLU, TAHTALI, TATARAHMET mahallelerinde ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMAKLAR, ÇALCA, TAHTALI, TATARAHMET, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, DELIHASANLAR MEVKII, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ mahallelerinde KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, MESELI, ORTABURUN mahallelerinde AHMEDIYE, AHMEDİYE CD., AKTARLI, AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., BOZTEPE SK., DEMLİK SK., DÖRTYOL, DÖRTYOL SK., FERDA, HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., HORON SK., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADİ SK., KASIM KESER, KASIM KESER SK., KAYALI SK., KIZILCIKLI, KÖYIÇI1, MEVLEVI, MEVLEVİ SK., NARLI, NARLI SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VİTAMİN SK., YONCALIK, YONCALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE mahallelerinde AKAĞAÇ SK., ARKA SK., ATLAS SK., BAHÇE SK., DOGUS, DOĞUŞ CD., ELMALI SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., ILKE, İLKE SK., SAHINTEPE, ZEGAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 104. SK., 107. SK., 109. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 127., 127. SK., 128., 130., 130. SK., 131., 134., 134. SK., 136. SK., 137. SK., 140., 141., 142. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 19., 19. SK., 2. SK., 201. SK., 214. SK., 22. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 247., 25., 25. SK., 28. SK., 3. SK., 31. SK., 34. SK., 36., 41. SK., 5. SK., 6. SK., AHİEVRAN CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, IMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, GEDIKLI, GEDİKLİ, UZUNBEY, ZEYTINBURNU, ZEYTİNBURNU mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ALACAHAN SK., ATMACA SK, ATMACA SK., BAGDAT, BAŞER SK., BATIHAN SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL, CELAL SK., CEYHAN, CEYHAN SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİHANGİR SK., CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET. CD., ÇENGEL CD., ÇİMEN SK., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELİSA, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, ERBAB SK., ERKİN SK., FENERLİ SK., GÜLSER SK., HARA, HARA SK., KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KANGAL SK., KARAKULLUKÇU SK., KIVILCIM SK., KİBAR SK., KÖYYOLU SK., KUŞDİLİ SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MÜSLİM SK., PERÇEM SK., REFORM CD., SABAH, SADAKAT SK., SAYDAM SK., SAYGIN, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUBAY SK., TAN SK., TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TESKERE SK., UZUN SK., ÜMİT SK., VURALLAR SK., YURTERİ SK., YÜCELEN SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BALÖREN, ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., İLKBEYAZIT SK., KÖRFEZ, NECATIBEY, ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde ATATÜRK, PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde SALİM DERVİŞOĞLU CD., SULUCAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, SEVİNDİKLİ mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ADNAN MENDERES, ÇANAKKALE SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., SERIF ÇANGA, ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., NURİ MADAZLI SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1416. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421/1. SK., 1423/1. SK., PLEVNE, PLEVNE CD., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1423. SK., 1424., 1424. SK., 1425. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426. SK., 1427., 1427/3., 1430., 1430. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1426/1. SK., 1426/2., 1426/2. SK., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3. SK., 1429. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., ESATBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY mahallelerinde 3318, 3318., ANKARA, CEYLAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ORGANIZE mahallelerinde 269, 3326., 3326. SK., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442. SK., 3446., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., ESEN SK., FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, GÜL SK., KARANFİL SK., ONUR SK., SARI ÇEŞME SK., SEVGİ SK., ULUDERE, YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 2424. SK., 3301., 3313., 3314., 3315., 3317., 3317. SK, 3317. SK., 3319., 3327., 3340., 3341., 3342. SK., 3343., 3344, 3354., 3360. SK., 3361., 3361. SK., 3363., 3801. SK., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3843., 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 4201. SK, 4204. SK., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4305. SK., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4333., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4337., 4341, 873/2. SK., AHMET AĞA SK., ALEMDAR CD., AYAR SK., BARBAROS SK., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., CUMHURİYET CD., ÇANAK SK., ÇAYIRLAR SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DOĞA SK., DOKTOR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., ELVAN SK., EVREN SK., FATİH, GAZİ SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HARMAN SK., İBRAHİM AĞA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KARA SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KISA SK., KOCAKÖPRÜ SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., LALE SK., MENEKŞE SK., MERCAN SK., MEŞE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., NERGİZ SK., ORMANCI SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SANCAK, SANCAK CD., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SEZER SK., SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., SULTAN SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., UĞUR SK., ULUDERE CD., VADİ SK., YAMAÇ SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3442., GAZİ MUSTAFA KEMAL, KANARYA SK., ULUDERE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET, SIRASÖĞÜTLER, ULUS, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 19 MAYIS CD., 2005. SK., 2005/1., 2005/1. SK., 2005/2. SK., 2005/3. SK., 2010. SK., 2012. SK., 2014. SK., 2015., 2016/1. SK., 2017. SK., 2021. SK., 2023. SK., 2024. SK., 2025. SK., 2026., 2026. SK., 2027. SK., 2028. SK., 2029., 2029. SK., 2030., 2030. SK., 2031. SK., 2037. SK., 2038. SK., 2040/1. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2044., 2044. SK., 2045. SK., 2046. SK., 2049., 2056. SK., 2057. SK., 2110. SK., 2111. SK., 2112. SK., 2112/1. SK., 2120., 2121. SK., 2121/1., 2121/1. SK., 2121/2. SK., 2122., 2122. SK., 2122/1. SK., 2123. SK., 2123/1., 2123/1. SK., 2123/2. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2125/1. SK., 2126., 2126. SK., 2127., 2127. SK., 2128., 2128. SK., 2129., 2129. SK., 2130. SK., 2131. SK., 2132. SK., 2133., 2133. SK., 2134. SK., 2135., 2135/1. SK., 2136., 2136. SK., 2136/1. SK., 2136/2. SK., 2137. SK., 2137/1. SK., 2138. SK., 2139. SK., 2139/1. SK., 2140. SK., 2140/1. SK., 2140/2. SK., 2140/3. SK., 2141., 2141. SK., 2141/1., 2141/1. SK., 2141/2., 2141/2. SK., 2142. SK., 2142/1. SK., 2142/2. SK., 2143., 2145/1. SK., 2162. SK., 2163. SK., 2164. SK., 2165. SK., 2166. SK., 23 NISAN, 23 NİSAN CD., 401. SK., 402. SK., 403. SK., 404. SK., 405. SK., 405/5. SK., 407/1. SK., 407/2., 407/2. SK., 427., 430., 430. SK., 431. SK., 431/1. SK., 432. SK., 435. SK., ANADOLU CD., MEHMETÇİK CD., ORDU, ORDU CD., SEHIT MEHMET KARTAL, SEHIT MURAT KAYA, ŞEHİT MEHMET KARTAL CD., TOPAL OSMAN AGA, TOPAL OSMAN AĞA CD., YASA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3237. SK., 3238, 3238., 3240, 3240., 3241. SK., 3242. SK., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AYBEK SK., CEREN SK., ÇINAR SK., DOĞRULAR SK., EREN SK., FIRAT SK., MERVE SK., ORGANİZE, ÖMÜR SK., ÖZYILDIZ SK., SUDE SK., ŞİLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3202. SK, 3205., 3206, 3207., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3215., 3216., 3217, 3217., 3236., 3236. SK., 3249/1., 3250, 3251., 3253., 3254., 3258., 3258. SK, 3261, 3265, 3266., 3267., 3270., 3273., 3274., 3275., 3276., 4868., BANU SK., BAYKUŞ SK., BERİL SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., DEĞİRMEN YOLU SK, DERE SK., ERİM SK., ERSİN SK., FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GONCA SK., İSHAKOĞLU SK., KARACA SK., KAYADERESİ YOLU SK, KOCAGÖL, KÖMÜRCÜLER SK., KUMTEPE SK., MUSTAFA KEMAL, NİLÜFER SK., ÖZGE SK., ÖZKAN SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 10. SK., 13. SK., 4505. SK, 4510., 4519. SK., 4522., ŞAHİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANLI mahallelerinde D-100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4432., HAMİDİYE SK., SANAYI., SANAYİ. SK, UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3220., KAMBER KAYNAĞI SK., SILE CD., TURUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TEPECİK mahallelerinde 3278., BADEM SK., MANDRA CD., ÖLMEZLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, FULACIK mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY mahallelerinde MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FULACIK mahallelerinde FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER mahallelerinde AHLAT SK., ALİVELİ YOKUŞU SK., ARSLAN AĞACI SK., ASLAN SK., BILDIRCIN SK., ÇEŞME SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., HACI ALİ SK., HAFİZE HANIM SK., KAYAPINARI SK., KEKLIK, KOCA ÇEŞME SK., KÖPRÜ, KÖPRÜTAŞ SK., KUYU SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., TEKKE SK., YALAKDERE, YALAKDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 246. SK., 540/2. SK., 562. SK., ARIN, ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, SARAÇ, UZUNTARLA, UZUNTARLA SK, VALILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Aralık Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 1, 2, 3, 3. CD., 30, 30., 35., 37. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER mahallelerinde GEBZE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Aralık Cuma 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 1., 10., 109/2 SK., 11., 11. SK., 113/1. SK., 115. SK., 117/1., 117/1. SK., 119. SK., 12., 12/1. SK., 12/2. SK., 12/3. SK., 12/4. SK., 125. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 14. SK., 15/1., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 15/3. SK., 16/1. SK., 16/2. SK., 17. SK., 17/1. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4. SK., 17/5. SK., 17/6., 17/6. SK., 18. SK., 19/1. SK, 19/1. SK., 2., 20., 21., 21/1. SK., 24., 27., 27. SK., 28., 29., 29. SK., 30. SK., 30/1., 30/1. SK., 30/2., 30/2. SK., 31., 31/1. SK., 31/2. SK., 32., 32. SK., 35. SK., 37., 38., 38. SK., 38/1., 38/1. SK., 39., 39. SK., 4., 40. SK., 42., 42. SK., 43., 43. SK., 43/1., 43/1. SK., 43/2., 43/2. SK., 44., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 45., 45. SK., 45/1. SK., 45/2., 45/2. SK., 453. SK., 455/2. SK., 459/1. SK., 46., 46. SK., 46/1., 46/1. SK., 47. SK., 49., 49. SK., 5., 50. SK., 50/1. SK., 51., 51. SK., 52., 52. SK., 52/1. SK., 53/1. SK., 54., 54. SK., 54/1. SK., 54/2. SK., 55., 55. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2., 56/2. SK., 57., 57. SK., 58/3., 6., 61. SK., 61/2. SK., 7., 7. SK., 78., 8. SK., 9. SK., 91., BOSNA, BOSNA CD., FIKRI ALTIOKKA, FİKRİ ALTIOKKA CD., ISSIKGÖL CD., MUALLİM SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR, SEHIT ILHAN KÜÇÜKSOLAK, ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Aralık Cuma 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AYÇIÇEK, AYÇİÇEK SK., BASAK, DEFNE, DEFNE SK., MARMARA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Aralık Cuma 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, PELİTLİ, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 3210., 3248/2., 3249., 3252., 3253, 3256., 3262., 3265., ARMUTLU SK., AYDIN SK., EMİR SK., EROĞLU SK., GİZEM SK., İSTİKLAL CD., ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., ÖZPINAR SK., PELİTLİ YOLU CD., TEPE SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ÇAĞLA SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., DILA, DİLA SK., GÜZEL SK., HÜSEYIN DEMIR, HÜSEYİN DEMİR CD., NERGİS SK., ORTANCA SK., RAMAZAN, RAMAZAN SK., YABANGÜLÜ, YEŞİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde ATAKAN SK., BURCU, BURCU SK., EMİN SK., FERDA SK., FURKAN SK., GEZER SK., GÖÇTÜLER SK., HIZIRREİS SK., KIRAÇ SK., KIRÇIÇEGI, KIRÇİÇEĞİ SK., SELVA, SELVA SK., SENAY, ŞENAY SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 27 Aralık Cuma 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ABIDE, ABİDE SK., ALKAN SK., ANBER, ANBER SK., ASMA SK., AŞIK VEYSEL CD., AŞIROĞLU CD., AZEM SK., BAKARA SK., BARIŞ SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BELGİN SK., BEREKETLİ SK., BİNNUR SK., BOSTAN SK., BUKET, BUKET SK., BURÇAK, CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., CIVAN, CİVAN SK., CÜRETKAR, CÜRETKAR SK., ÇALIŞKAN SK., DADALOĞLU SK., DELİL SK., DERİN SK., DEVA SK., DİNAMİT SK., DORUKAN SK., EDA SK., EKEN, EKEN SK., ERAY, ERAY SK., ERBAB, ERDİNÇ SK., ERGEN SK., ERKUL SK., ERTUĞRULGAZİ CD., ESMA SK., ESNAF SK., ETKI SK., FARABİ SK., FERDİ SK., FERHAN SK., FERİDE SK., GAMZE, GAMZE SK., GAYRET, GAYRET SK., GENCE SK., GİRNE SK., GÜLÜM, GÜLÜM SK., GÜNNUR SK., HACI ARIF BEY, HACI ARİF BEY SK., HACI BEKİR SK., HALI SAHA SK., HALİM SK., HATTAT SK., HAZAR SK., HELVACI SK., HİDAYET SK., ISTIRAK, İRADE SK., İTİBAR SK., KADI, KAHVE SK., KALENDER SK., KARACAOĞLAN SK., KAVAKLI SK., KESMETAŞ SK., KINALI, KINALI SK., KİLİM SK., KOZAN, KOZAN SK., KURBAN SK., KUTLU SK., LOKMAN HEKIM, LOKMAN HEKİM CD., LÜTUF, LÜTUF SK., MAKUL, MAKUL SK., MALAZGİRT SK., MEHTER, MEHTER SK., MELİH SK., METEHAN, METEHAN SK., MISVAK, MİNBER SK., MİRAY SK., MİSVAK SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MUMCULAR, NAZLI, NİL SK., OGUZHAN, OĞUZHAN SK., OKUTAN SK., ORHUN SK., ÖZHAN SK., RECEP YAZICIOGLU, RECEP YAZICIOĞLU CD., REŞAT SK., SEDEF, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SERVET, SERVET SK., SEVCAN SK., SEYHAN SK., SEYREK SK., SOKULLU CD., SÜVARİ SK., ŞAHADET SK., ŞEHİT BÜLENT İNAL SK., ŞEHİT ZAFER TUYGUN, TEFSİR SK., TERTIP, TERTİP SK., TUFAN SK., TUGÇE, TUĞÇE SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., TURNA SK., TUZLA, TUZLA CD., UFUK SK., YASİN SK., ZEKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Aralık Cuma 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ADAK SK., ADALI HALİL SK., AĞAÇLIK SK., AHMET AYIK, AHMET AYIK SK., AKİT SK., ARAS, ARAS SK., ARIF, ARİF SK., ASIROGLU, BAKIRCI, BAKIRCI SK., BAKİ SK., BALLI BABA, BALLI BABA SK., BATTALGAZI CD., BAYBORA SK., BERAT SK., BİNDALLI SK., CANBEY SK., CİRİT SK., ÇELIK, DAL SK., DAVET SK., DEDE KORKUT, DEDE KORKUT SK., DİNÇ SK., DUMANLI SK., DUYGU, DUYGU SK., ECE SK., ERENGÜL SK., ERTUGRULGAZI, EVREN, FATIH, FERHAN, FİKRET SK., GAVS SK., GIPTA, GIPTA SK., GÜLDEN SK., GÜLFIDAN, GÜLFİDAN SK., GÜZERGAH, GÜZERGAH SK., HACILAR SK., HALI SAHA, HAMİT KAPLAN SK., HASAT, HAVADİS SK., HAYDAR ZAFER SK., HIZIR SK., HOCA AHMET YASEVI, HOCA AHMET YASEVİ CD., HÜRMÜZ SK., IBNI SINA, ILICA, ILICA SK., ILKADIM SK., IRAZ KADIN, IRAZ KADIN SK., İBNİ SİNA CD., İLKADIM SK., İNAN SK., İNCESU SK., İYİNİYET SK., KARA AHMET SK., KONAK, KONAK SK., LIMON, LİMON SK., MAVI, MIZRAK, MIZRAK SK., MORAL SK., MUCİZE SK., MUMCULAR SK., MUTLU, MUTLU SK., NASUH AKAR SK., NEDİME SK., NEFIZ, NEFIZ SK., NEFİZ SK., NÜKHET SK., OKUR, OKUR SK., OZAN, OZAN SK., ÖKSÜZ SK., PERTEV PASA, PERTEV PAŞA SK., RÜSTÜYE, RÜŞTÜ SK., RÜŞTÜYE SK., SAIR BAKI, SARAL, SARAL SK., SEVCAN, ŞAİR BAKİ SK., ŞEHİT SAİM ÜNAL SK., TERMAL, TIRYAKI SK., TİRYAKİ SK., TUNAY SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., ULUBATLI HASAN SK., UYGAR SK., ÜNVER, ÜNVER SK., VAKİT SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU SK., YEMİŞ SK., YÜKSEK SK., ZERAFET SK., ZEYTIN DALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.