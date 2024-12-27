27 Aralık MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:41

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:41

MANİSA ilinde 27 Aralık Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:04.038-2024-12-27 15:00:16.569 saatleri arasında Başlamış; İsimsiz6, Başlamış Köyü İç Yolu, Akhisar Sındırgı Yolu, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:04.038-2024-12-27 15:00:16.569 saatleri arasında Yenice; İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz24, yeşilli, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, beyler sk, beyler, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, yenice, İsimsiz43, İsimsiz44, Yenice Köyü İç Yolu, İsimsiz45, İsimsiz46, beyler, İsimsiz6, İsimsiz49, İsimsiz7, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, yenice, yeşiller, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz3, , İsimsiz13, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, yeşilli , İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz72, yeşilli, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, YEŞİLLİ SK, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz91, İsimsiz92, İsimsiz93, yeşilli, Akhisar Sındırgı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:04.038-2024-12-27 15:00:16.569 saatleri arasında Doğankaya; İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , doğankaya, Doğankaya Köyü İç Yolu, Doğankaya Köyü Yolu, Akhisar Gördes Yolu, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:04.038-2024-12-27 15:00:16.569 saatleri arasında Zeytinlibağ; Zeytinlibağ Köyü İç Yolu, zeytinlibağ, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:04.038-2024-12-27 15:00:16.569 saatleri arasında Selçikli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:04.038-2024-12-27 15:00:16.569 saatleri arasında Muştullar; Muştullar Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:04.038-2024-12-27 15:00:16.569 saatleri arasında Musaca; Muşlu Yolu, Musaca Köyü Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:04.038-2024-12-27 15:00:16.569 saatleri arasında Kurtulmuş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:04.038-2024-12-27 15:00:16.569 saatleri arasında Karaköy; Karaköy Köyü İç Yolu, Akhisar Sındırgı Yolu, KARADUTLU SK, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, ÜÇYOL KARADUTLU, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:08.716-2024-12-27 15:00:24.099 saatleri arasında Yeniharmandalı; İsimsiz10, , Şirin Sk., Kuruçay Çk., Güzel Sk., Gediz Sk., Gediz Cd., 1.ÇIKMAZ, Doğu Cd. 2. Çk., Doğu Cd., Cumhuriyet Cd., HACIHALİLER YOLU SOKAK, hacıhaliller yolu, İsimsiz46, İsimsiz40, İsimsiz38, çifte damlar, İsimsiz27, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:08.716-2024-12-27 15:00:24.099 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz42, İsimsiz15, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:40.637-2024-12-27 16:00:45.352 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, sancaklı uzunçınar iç yolu, İsimsiz4, sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:57.691-2024-12-27 16:00:03.866 saatleri arasında Kağan; , İsimsiz1, Kaan Köyü İç Yolu, İsimsiz2, kaan iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:58.564-2024-12-27 16:00:07.992 saatleri arasında Sancaklıçeşmebaşı; , Sancaklıçeşmebaşı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz54, DİLEK, salkım, fenerci, Özen Sk., palme, Zambak Sk., Tatarlar Sk., Sümbül Sk., Selvi Sk., BELEDİYE, Selimşahlar Yolu, Pehlivan Sk., Menekşe Sk., Manisa Akhisar Yolu, Konyalılar Sk., Kayalar Sk., Karçam Sk., Hocalar Sk., Güven Sk., Kenan Evren cad., Fevzi Paşa Cd., Fenerci Sk., Eken Sk., Efe Sk., Cansu Sk., Bilgin Sk., Akçan Sk., Akif Çk., Akif Sk., Akgün Sk., Akay Sk., Afyonlular Sk., İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz116, İsimsiz4, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, menderes, İsimsiz103, İsimsiz41, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, yenişehirli sk, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz84, İsimsiz40, İsimsiz72, İsimsiz82, gürcan sk, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, çınar_1, İsimsiz52, sümbül, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, selvi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Çerkezmahmudiye; Yenimahmudiye Köyü İç Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Yeniköy; 1.İMAR YOLU, Manisa Akhisar Yolu, MENEKŞE, ayazağa, ÇELİKEL ÇIKMAZI, İsimsiz19, İsimsiz13, okul yolu, MEZARLIK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Yeniharmandalı; isimsiz, isimsiz, çakalazmağı, çakalazmağı, çaklazmağı, çakal azmağı, İsimsiz81, İsimsiz77, İsimsiz75, İsimsiz73, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz62, İsimsiz60, çakal azmağı , İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Veziroğlu; 1, Sakallı Yolu, Manisa Akhisar Yolu, 1., İsimsiz24, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz39, 1, İsimsiz15, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, veziroğlu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; tilki süleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Tepecik; tepecik, TEPECİK, Tepecik Köyü İç Yolu, Tepecik Köyü Yolu, tepecik sk, İsimsiz17, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Tekeliler; Tekeller Köyü İç Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Kuşlubahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Karaağaçlı; üncü, MEHMET AKİF ERSOY, Manisa Akhisar Yolu, Kocaosman Sk., Ara Yol, STAD, HACI ARTUNÇ, mera sk, BODUR, ŞHT.AHMET MENKLİ, GÜNAK, KANİKARA OSMANOĞLU, ŞENTÜRK, TAŞDİZEN, GÜLER, ŞHT.AYHAN ŞEN, ACAR, MEMİŞLER, ERDOĞAN, KOCAMEMİLER, SOYDAŞ, GAZİ ŞÜKRÜ ÇAKAR, FATİH, SABAHATTİN KURT, YÖRÜK ARİF, İsimsiz37, PEHLİVANLAR, İsimsiz32, İSA ARTUNÇ, İsimsiz28, KARAAĞAÇLI, TOPRAKÇI, BARUT, HACI MEMİŞ, ŞİMŞEK, OKUL, İsimsiz5, İsimsiz3, BEKİR ATAT, ömer kafkas sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Güzelköy; güzelköy, güzelkçy, Manisa Akhisar Yolu, Güzelköy Köyü İç Yolu, Güzelköy Köyü Yolu, GÜZELKÖY, İsimsiz91, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz71, güzelköy, İsimsiz69, güzelköy, güzelköy, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, güzelköy iç yolu, İsimsiz56, İsimsiz55, güzelköy sk, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, güzelköy, İsimsiz38, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, güzelköy, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:23.232-2024-12-27 15:00:35.944 saatleri arasında Sağlık; KURUDERE, Şehit Polis Yüksel Özdemir Cd., ZİYA GÖKALP, GÖKÇEPINAR, 197. Sk., 195. Sk., 193. Sk., 191. Sk., 190. Sk., 189. Sk., 187. Sk., 185/1. Sk., 185., 184. Sk., 183. Sk., 181. Sk., 180. Sk., 178. Sk., 168. Sk., 166. Sk., 165. Sk., 164. Sk., 164, 162. Sk., 160. Sk., 158. Sk., 117., , 201., İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:23.232-2024-12-27 15:00:35.944 saatleri arasında Seyrantepe; 161. Sk., 157. Sk., 150. Sk., 148. Sk., İsimsiz11, , Hürriyet Cd., 165. Sk., 163. Sk., Şehit Polis Yüksel Özdemir Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:40.845-2024-12-27 15:00:50.854 saatleri arasında Karakılıçlı; , karakılıçlı sk, karakılıçlı sk., Karakılınçlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:46.015-2024-12-27 15:00:54.431 saatleri arasında Osmancalı; 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, Osmancalı Yolu, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz69, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz77, 307, 307, Osmancalı Yolu, 307, İsimsiz58, İsimsiz68, İsimsiz63, , 307, 307, 307, 307, 307, büyüksümbüller, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Spil; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; İsimsiz42, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Barbaros; İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 10:00:55.105-2024-12-27 14:00:03.971 saatleri arasında Kayacık; Kayacık, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, ATATÜRK, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), Kayacık, Kayacık, İsimsiz461, İsimsiz459, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KAYACIK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:55.105-2024-12-27 14:00:03.971 saatleri arasında Yakaköy; KÖY YOLU, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:55.105-2024-12-27 14:00:03.971 saatleri arasında Tüpüler; Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Patika, Parika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:55.105-2024-12-27 14:00:03.971 saatleri arasında Balıklı; Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 11:00:48.945-2024-12-27 14:00:54.857 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.