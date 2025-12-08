10 yaşındaki çocuk diri diri gömülmüştü: Şüpheli dayı tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Suriyeli bir çocuk, dayısı tarafından darp edilip gömüldüğü iddia edilen bir arazide bulundu. Çocuk yaralı halde hastaneye kaldırılırken, dayısı tutuklandı.

KAMERA KAYITLARI DAYIYI GÖSTERDİ

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan ailenin iki gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk A.A. için jandarma ve emniyet ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, çocuğun 30 yaşındaki dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı çevresine götürüldüğünü tespit etti.

ÇOCUK TOPRAKTAN ÇIKARILDI

Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, çocuk Mehmetbeyli mevkiindeki bir arazide bulundu. Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve başından darp izleri bulunan çocuk, sağlık ekiplerince çıkarılarak önce Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne, ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

DAYISI TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece, çocuğu darp edip üzerine toprak attığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.