27 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:41

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:41

SAKARYA ilinde 27 Aralık Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, MEMNUNIYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BAYIR, BAYIR SK., BAYIR/1, CAMI, CAMİ, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNIYE, MKS, MKS SK., ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/1, ORTA/11, ORTA/12, ORTA/2, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16016, 16018, 16019, 16020, 19018, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34009, 34010, 34011, 34014, 34016, 34018, 34019, 34020, 34021, 34023, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, HAYELLER SK., HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, MANAV, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., Uavtede Yok, YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UĞURLU mahallelerinde 36009, NEVRİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UGURLU mahallelerinde ASAGINEVRIN, NEVRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, YENI, YENİ mahallelerinde 1204 SK., 1205. SK., 1545.-, 159. SK., 2031 SK., 2032, 2062 SK., 2064 SK., 2065 SK., 2085 SK., 2086 SK., 2087 SK., 2089 SK., 2090, 2095, 2109 SK., 2112 SK., 2113, 2133 SK., 2141 SK., 2146 SK., 2147 SK., 5021 SK., 5131, 5131. SK., 5500, 5500 SK., 5501 SK., 5505, 5505 SK., 5505. SK., 5514, 5514 SK., ATATÜRK BULVAR, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., FATIH SULTAN MEHMED, FATIH SULTAN MEHMED CD., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CD., SAKARYA, SERVETIYE, SERVETİYE CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1124. SK., 1510. SK., 2040, 2100, 2100 SK., 2101, 2101 SK., 2102 SK., 2103 SK., 2162 SK., 2165, 2165 SK., 2166 SK., 2167, 2169, 2169 SK., 2170 SK., 2174 SK., 2175 SK., 2176, 2176 SK., 2177 SK., 2178 SK., 2179, 2179 SK., 2180 SK., 2181, 2181 SK., 2182, 2182 SK., 2183, 2183 SK., 2184 SK., 2222 SK., 2240, 2240 SK., 2246, 2246 SK., 2247, 2247 SK., 2248 SK., 2249 SK., 2250, 2250 SK., FATİH SULTAN MEHMED CD., ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ÖMER BAYRAKLI PAŞA CD., SULTAN ABDULHAMIT HAN, SULTAN ABDULHAMİT HAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUGDAYLI, BUĞDAYLI mahallelerinde ADAPAZARI AKYAZI YOLU, BUGDAYLI, BUĞDAYLI, BUĞDAYLI KÖYÜ İÇ YOLU, BUĞDAYLI SK., KÖYÜNKENDİSİ SK., MESEPINARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMIRBEY, DEMİRBEY, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, POYRAZLAR, SÜLEYMANBEY mahallelerinde 249 NOLU SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, BAGLAR, BAGLAR CD., BAGLAR/2, BAĞLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECI, BAHÇECI SK., BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., BEYLIK, BEYLİK SK., ÇAM -1 SK., ÇAM -2 SK., ÇAM1, ÇAM2, ÇAYIRLI, DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, ELMAS SK., ESEN, ESEN. SK., ESEN/1, FERAH, HASRET SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU/1, KARASU YOLU/3, KARDELEN, KEKLİK SK., KORULUK, KORULUK SK., KÖPRÜ SK., KÖPRÜ/1, KÖPRÜBAŞI SK., MERKEZ CD., MEZARLIK, ONUR, ONUR SK., OYLUM SK., ÖZ SK., ÖZERK SK., POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, POYRAZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, POYRAZLI, SANCAK SK., SAYGIN SK., SEHER, SEHER SK., SEHIT MEHMET DURMUS, SILA, SILA SK., SÜLEYMANBEY, SÜLEYMANBEY CD., SÜLEYMANBEY KÖY MEZARLIĞI İÇİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE, KAYRANCIK, SALMANLI, TASKISIGI mahallelerinde 406 NOLU SK., 408 NOLU SK., 408 NOLU_1, 409 NOLU SK., 410 NOLU, 410 NOLU SK., 411 NOLU SK., 412 NOLU, 412 NOLU SK., 413 NOLU SK., 414 NOLU, 414 NOLU SK., 415 NOLU SK., ACIELMALIK, ACIELMALIK CD., ACIELMALIK/1, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA/9, AKLI SK., BESEVLER, BEŞ EVLER CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., DERELI, DERELİ SK., DOLUNAY SK., DR. TACETTİN CD., EKREM ALICAN/1, EZGI, EZGİ SK., FASIL SK., IHLAMURLAR, IHLAMURLAR SK., KAYRANCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KAYRANCIK YOLU, KAYRANCIK YOLU CD., KAYRANCIK/1, KIVRIM, KIVRIM SK., KIZILCIKLAR SK., KÜME SK., MARTI, MARTI SK., MÜEZZIN IBRAHIM/2, MÜEZZIN IBRAHIM/7, MÜEZZİN İBRAHİM SK., NAZLI SK., OBA SK., PARK CD., PERVANE, PERVANE SK., SEHIT YASAR, SELİN SK., SEYIR, SEYIR SK., SEYIR/1, SEYİR SK., SIRAEVLER SK., SIRMA SK., SÜLEYMAN DİŞLİ SK., ŞEHİT YAŞAR CD., TASKISIGI, TEZ SK., TOPRAK, UFAK SK., UYAR SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 839 NOLU SK., 840 NOLU SK., 862 NOLU SK., AK SK., CİHAT SK., DONANMA SK., FARABI, FARABİ, GURBET SK., KORUN, KÖSE, KÖŞE SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., SEVİNÇ SK., TETIK SK., TETİK SK., ÜSTÜN SK., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA mahallelerinde 737 NOLU SK., 737., 741 NOLU SK., GELINCIK SK., GELİNCİK SK., SALİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Aralık Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 870 NOLU SK., AK, BELLİ SK., DARALI SK., EGEMEN, EGEMEN SK., GÜVERCİN SK., KADER, KADER SK., KAYA SK., KIRGIN SK., SEDAT KİRTETEPE CD., TANIŞ SK., ZARİF SK., ZEYTIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 5601 NOLU, 5601 NOLU SK., 5604 NOLU, NEHIR, TAŞLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOLAKLAR mahallelerinde 5730 NOLU SK., SOLAKLAR, SOLAKLAR SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, HACIOGLU, HACIOĞLU, YENIGÜN, YENİ CAMİ, YENİGÜN mahallelerinde 12 NOLU, 12 NOLU SK., 14 NOLU SK., 15 NOLU SK., 15.07.2021 BULVAR, 1504 NOLU SK., 1519 NOLU SK., 1548 NOLU, 1548 NOLU SK., 1549 NOLU SK., 1550 NOLU SK., 1552 NOLU SK., 1555 NOLU SK., 1556 NOLU SK., 1557 NOLU SK., 1560 NOLU SK., 1564 NOLU SK., 1567 NOLU SK., 1571 NOLU SK., 18 NOLU SK., 2 NOLU SK., 20 NOLU SK., 21 NOLU SK., 22 NOLU SK., 230 NOLU, 230 NOLU SK., 25 NOLU SK., 5 NOLU SK., 5002 SK., 5003 SK., 5004 SK., 5005 SK., 5006, 5006 SK., 5008 SK., 5010 SK., 5011 SK., 5012 SK., 5014 SK., 5016 SK., 5024 SK., 5025 SK., 5026 SK., 5026. SK., 5029 SK., 5030 SK., 5032 SK., 5037, 5040 SK., 5042 SK., 6 NOLU, 6 NOLU SK., 7 NOLU SK., ADA SK., ADAPINAR SK., AKAY, AKAY SK., AKINCILAR, AKINCILAR SK., ARA SK., BAGISLAR, BAĞIŞLAR SK., BALA SK., BARÇIN SK., BASLAR, BAŞLAR SK., BERBER SK., BEREKET SK., BÜYÜK ÇIKMAZ, BÜYÜK GEÇIT, BÜYÜK GEÇİT SK., BÜYÜK GEÇİT. SK., ÇEKER SK., ÇILEK SK., ÇİLEK SK., ÇUKUR SK., DANIŞ SK., DEĞİRMEN SK., DEĞİRMEN SK. SOKAK, DILIM, DİLİM SK., DOGAN, EKİCİ SK., ELİBOŞ SK., ELİF SK., ENGIN, ENGİN SK., GONCA, GÖK SK., HACI SADIK SK., HOROZLU SK., KARE SK., KESİK SK., KIR SK., KIRIM SK., KIRIMLI SK., KOMŞU SK., KUS SK., MEHTAPLI SK., MELIK, MELİK SK., METİN SK., MEYDAN SK., ÖBEK SK., ÖMER, ÖMER SK., PARALI, PARALI SK., POLAT SK., RECEP, RECEP SK., SAKARYA CD., SEHIT MURAT FATIH DIKTAS, SEHIT MURAT FATIH DIKTAS SK., SOMUN SK., SÖNMEZ SK., ŞEHİT MURAT FATİH DİKTAŞ SK., TATLI SK., TEPELI, TEPELİ SK., ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., VEZIR, VEZİR SK., YAGIZ, YAZAR SK., YEGENLER, YEĞENLER CD., YESIL SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 27 Aralık Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, DOKURCUN, TAVŞANSUYU mahallelerinde AVDULLAR, AVDULLAR KÖY YOLU, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, ÇENGEL SK., HOCA ABDULLAH EFENDI, MUTAFLARYENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde AKASYA, AKYAZI, AKYAZI (ORTA MAHALLE), AKYAZI / TOPÇUSIRTI, ANKARA (TOPÇUSIRTI) CD., CENGIZ (KUZULUK), CENGİZ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇİÇEK SK., KANSU, KORU SK., KUS, KUŞ SK., KUZULUK KÖYÜ YOLU, LEYLAK SK., MADENSUYU, MADENSUYU SK., MELEK SK., OMAY (KUZULUK), OMAY SK., ORTA MAHALLE, RESITBEY, REŞİTBEY SK., TASBURUN_1, TOKER, TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YAĞMUR SK., YASEMIN, YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Aralık Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 8003, 8005 SK., 8007 SK., 8009, 8010 SK., 8013 SK., 8014, 8014 SK., 8015 SK., 8016, 8016 SK., 8017 SK., 8018, 8020, 8020 SK., 8024 SK., 8041, 8041 SK., 8043, 8043 SK., 8048 SK., 8051 SK., 8055 SK., 8057 SK., YAHYALI, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 27 Aralık Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE mahallelerinde 3607., 3854., 3856., 3857., ESKI KIZILKAYA, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SETÇE mahallelerinde CELALLER, SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1301., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ESME_1, EŞME, KURUÇAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONACIK mahallelerinde KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI mahallelerinde 131 SK., 153 SK., 153/1, 154 SK., 155, 155 SK., 155/1 SK., 155/2, 155/2 SK., 156 SK., 156/1 SK., 157 SK., 158, 158 SK., 159, 159 SK., 160 SK., 161 SK., 163 SK., 164 SK., 180 SK., 226 SK., 232 SK., 234, 234 SK., 270, 274, 274 SK., 275 SK., 276 SK., 277, 278, 279, 300 SK., 301/1, 301/1 SK., 372 SK., 372/1 SK., 376, 376 SK., 376. SK., 377. SK., 378 SK., 378. SK., 379. SK., 382, 382 SK., 382. SK., 382/1 SK., 383, 383 SK., 384, 388, 388 SK., 389, 389 SK., 390, 390 SK., 391. SK., 392, 392. SK., 627/1 SK., ANKARA CD., FEVZI PASA, FEVZİ PAŞA CD., MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 147 SK., PLAJ, PLAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI, YENI mahallelerinde 134, 135, 135 SK., 135/1, 135/1 SK., 136, 136 SK., 137, 137 SK., 137/1, 137/1 SK., 138 SK., 138/1, 139 SK., 140 SK., 140/1 SK., 141 SK., 142/1 SK., 144 SK., 145/1, 145/1 SK., 239, 242, 242 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 244, 244 SK., 245 SK., 246, 246 SK., 247, 247 SK., 248, 249, 256 SK., 257, 261, 262, 262 SK., 263, 264, 265, 265 SK., 266, 267, 267 SK., 268, 280, 284, 284 SK., 4, DEMOKRASİ CD., ISTANBUL CD., İSTANBUL, İSTANBUL CD., KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ, PIRI REIS, PIRI REIS CD., PİRİ REİS CD., SAHIL, SAHİL CD., SANAYİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE mahallelerinde 101 NOLU SK., 24 NOLU CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde ATATÜRK_1, BULVAR SK., FATİH SULTAN MEHMET, HÜRRİYET CD., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, MENDERES CD., SEHIT GAFFAR OKAN, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 27 Aralık Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE mahallelerinde 111 NOLU CD., 26 NOLU CD., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., D-100 YAN YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE mahallelerinde DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEKE mahallelerinde AKÇUKUR, AKÇUKUR SK., DERVIS, DERVIS/3, DERVİŞ CD., KARATEKE KÖYÜ YOLU, KARATEKE/19, MOLLA, MOLLA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 337. SK., 381. SK., 383., 389., 389. SK., 409., 411., 431., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ATA EVLER İÇİ YOLU, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAHAR SK., BAS, BAŞ SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, FİLİZ SK., KERVAN SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBAŞI FUADİYE, FATİH, NEVİYE mahallelerinde ADİL, CANAN, CEVHER, CEVHER SK., ÇAYBAŞI CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KADİR SK., OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., ÖNDER, ÖNDER SK., PİRİ REİS SK., SELİMİYE CD., SERKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 27 Aralık Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, ASAGI KIRAZCA, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1012, 1029, 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU, 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1406. SK., 1407. SK., 1409. SOK, 1504. SK., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1511. SK., 1512. SK., 1513., 1513. SK., 1523., 1523. SK., 1525, 1525 SK., 1525. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., 206, 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216, 216. SK., 219, 222 SK., 222. SK., ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK., AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., ÇİÇEKÇİ SK., DAGDIBI, DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., İLİM SK., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, SAGLIK, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.