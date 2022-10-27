27 Ekim 2022 hava durumu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

27 Ekim 2022 Perşembe, 07:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BİLECİK 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 14°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA 6°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 18°C

Az bulutlu

KAYSERİ 1°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 7°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 18°C

Yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 12°C, 16°C

Yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 15°C, 20°C

Yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 15°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS 0°C, 14°C

Parçalı bulutlu

VAN 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı