27 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:43

Güncelleme: 27.09.2024 - 09:43

KOCAELİ ilinde 27 Eylül Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, YALAKDERE mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., ATATÜRK 1924 MEYDAN, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNA HERSEK SK., ÇANAKKALE CD., ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., DAMLA, DOĞAN SK., ELMAS SK., EYÜP SULTAN CD., GARDENYA SK., GÜLEN SK., GÜREŞ SK., HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HASTANE SK., KAYNAK SK., KIRKPINAR, KIRKPINAR CD., MERDIGÖZ, MOR MENEKŞE SK., NEHIR, NEHİR SK., STAD SK, SU DERESI, SUSAM SK., TEBESSÜM, TOPÇU DERE SK., YAPRAK SK., YOKUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1046., 1056. SK., 202. CD, 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., AGAH EFENDİ SK., ANAFARTALAR, BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HALIL HODZIÇ, İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde ATAKAN SK, ATMACA, FINDIK SK., ÖRCÜN YOLU CD., SABİHA GÖKÇEN CD., TÜRBE YOLU SK., VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde 3143. SK., 3150. SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CONKBAYIRI CD., DOGAN, GAZI, GAZİ CD., KARINCA SK., MUZAFFER SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SARI, SARI CD., YALI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde AK SK., ATMACA SK., BAYER SK., CONKBAYIRI, MERCAN SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., ÖRCÜN YOLU, SEKİ SK., TURNA SK., YALI YOLU, YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 3138. SK., 3150., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., SOLAKOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, SEVKETIYE mahallelerinde 4426. SK., 4429., 4429. SK., 4619., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, MESRURIYE mahallelerinde 4336. SK., 4601., 4623., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, FILIZ, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA, MESRURIYE, ÖZDEMİRLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ mahallelerinde BERAT SK., CAN, CAN SK., ÇAGRI, ÇAĞRI SK., DEFNE SK., GÜNES, GÜVEN SK., KINALI, KINALI SK., SEDİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, NÜZHETIYE mahallelerinde ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, ICADIYE mahallelerinde İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, SELAMETLI, SELAMETLİ, TEKSEN mahallelerinde AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKII, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYASLAR MEVKII, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKII, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKII, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIDIRLAR, KAYMAZ, ÖMERLI, ÖMERLİ, SELIMKÖY, SELİMKÖY mahallelerinde HACI ISMAILLER MEVKII, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKII, KAYMAZ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLI MEVKII, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHTIYANLAR MEVKII, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII, SELİMKÖY ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII, TERZILER MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, OVACIK, SANAYI, SANAYİ mahallelerinde ALI DIKMEN, ALİ DİKMEN SK., BAKÜ SK., ÇAMLICA SK., ÇISE, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DURU SK., EMIN TERZIOGLU, EMİN TERZİOĞLU SK., ERKUL SK., FARUK SIKKIBAR, FARUK ŞIKKİBAR SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİ ERTUĞRUL SK., GÖKMAVI, GÖKMAVİ SK., KERKÜK SK., KOCAER, KOCAER SK., KUĞU SK., MAZİ SK., MERT SK., MESUTLAR, MESUTLAR SK., MODA SK., NAMZET, NAMZET SK., NANE ÇİÇEĞİ SK., NERMİN SK., NESİL SK., NİYET SK., ÖZYALI SK., PETROL, PETROL SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SEDAT PEK SK., SEHIT HASAN, SEKERLI, SERİN SK., ŞEHİT ALİ ÇAVUŞ SK., ŞEHİT BASRİ SK., ŞEHİT HASAN SK., TAMÇELİK SK., ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEBIHOCA, NEBİHOCA mahallelerinde GÖKÇELER MEVKII, GÖKÇELER MEVKİİ, GÖKÇELER MEVKİİ KÜME EVLER, NEBİHOCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA MERKEZ, DUMLUPINAR mahallelerinde FINDIKLI CD., PAZAR, PAZAR SK., SAKIP SABANCI BULVAR, SANAYICI, SANAYİCİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4432., 4450., ALTINDAĞ SK., KARAKAZAN SK., MADEN, MADEN CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ. SK, UYGUN SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., FATİH CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/2. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1806/1. SK., 1806/2., 1807. SK., 1807/1. SK., 1827. SK., 1827/1., 1829., 1829. SK., 1831. SK., 1832. SK., 1833. SK., 1834. SK., 1835. SK., 1837. SK., 1839. SK., 1840. SK., 1840/1. SK., 1842., 1842. SK., 1843., 1843. SK., 1844., 1844. SK., 1845., 1847/1., 1849., 1853., 1854. SK., 1855., 1857., 1857. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL CD., ANİBAL CD., EZGI, EZGİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1809., 1809. SK., 1810., 1810. SK., 1810/1. SK., 1811/1. SK., 1812. SK., 1812/1. SK., 1813. SK., 1814. SK., 1815. SK., 1815/1., 1815/1. SK., 1816. SK., 1816/3. SK., 1817/1., 1817/1. SK., 1818. SK., 1819., 1819. SK., 1819/1., 1819/1. SK., 1819/3., 1819/3. SK., 1819/4., 1819/4. SK., 1820., 1820. SK., 1820/1., 1820/2., 1820/2. SK., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1823/1. SK., 1824., 1824. SK., 1824/1. SK., DR.ZEKI ACAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1806. SK., 1806/1., 1806/2. SK., 1806/3. SK., 1808. SK., 1827/1. SK., 1828. SK., 1830. SK., 1832., 1834., 1835., 1836. SK., 1837., 1838. SK., 1839., 1840., 1841. SK., 1843/1. SK., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853. SK., 1854., 1854/1. SK., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856., 1856. SK., 1859. SK., 1860. SK., BARIS, BARIŞ CD., DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., HAYRİ MACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Eylül Cuma 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3249., 3252., 3253., 3254., 3258. SK, 3262., 3265., DERE SK., EROĞLU SK., GEBZE CD., KÖMÜRCÜLER SK., MEZARLIK SK., ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 312. SK., 324. SK., 326/2. SK., 522. SK., 555. SK., 556. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/3. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 566. SK., 569., 571. SK., 572. SK., 573., 573. SK., GÜNEY YANYOL CD., TOPÇULAR CD., YAVUZ SELİM CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZEY mahallelerinde AGADERE, AĞADERE CD., DALYAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., NURİ MADAZLI SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 27 Eylül Cuma 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZ, DUMLUPINAR, IBNISINA, İBNİSİNA, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA, YAVUZ SULTAN mahallelerinde 1641, 44 EVLER HASTANE YOLU SK., ADA SK., AKTOP, AKTOP SK., ALTUĞ SK., AYDINLAR SK., AYNA SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BEZENDI, BEZENDİ SK., BİLGE SK., BURHAN SK., BÜLBÜL SK., CANAN CD., CANTEKIN, CANTEKİN SK., CUMHURİYET CD., ÇAĞATAY SK., ÇAVDAR, ÇAVDAR CD., ÇIMEN, ÇINARLI SK., D-100 KARAYOLU CD., DENIZ KIZI, DENİZ KIZI SK., DENİZCİLER CD., DERİNCE ASKERİ HASTANESİ YOLU, DILEK, DİLEK SK., EMNİYETÇİLER SK., ERBAY SK., ERHAN, ERHAN SK., ESAS, ESAS SK., ESEN, ESEN SK., EŞREF BİTLİS CD, GÖKDEMİR SK., GÖKTAŞ SK., GÜNEY SK., HACI ÖMER, HACI ÖMER SK., HARİKALAR SAHİLİ YOLU SK, ITIMAT, İTİMAT SK., KENGER SK., KISA, KISMET, KISMET SK., KÖRFEZ CD., LOJMAN SK., MACİT SK., MANOLYA SK., MARMARA CD., MEHTAP SK., MEKTEP SK., OCAKLI SK., ONUR SK., ORUÇREIS, ORUÇREİS SK., OZAN SK., ÖZDİL SK., ÖZGEM SK., ÖZKAN SK., REZZAN, REZZAN SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHIL, SEÇİLMİŞ SK., SEKA SK., SENGÜL, SERT, SEVGİ SK., SEVIM, SEVİM SK., SIRRIPAŞA CD., ŞEHİT HAKAN IŞIK SK., ŞEHİT RECEP KILIÇ SK., ŞELALE SK., ŞENGÜL SK., ŞİMŞEK SK., TUĞBA SK., URAL SK., VATAN CD., YASEMİN SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YILDIRIM, YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde ADNAN KAHVECİ CD., AKASYA SK., ARAPTEPE, ARAPTEPE SK., ARDIÇ, ARDIÇ SK., BAHÇE SK., BAHRİYE ÜÇOK SK., BARIS MANÇO, BARIŞ MANÇO SK., BAŞAK SK., BAYINDIR SK., BEGÜM SK., BUKET, BUKET SK., CENGİZ TOPEL CD., ÇAĞDAŞ SK., ÇİĞDEM SK., DOBRA SK., EBRU SK., ELGÜR, ELGÜR SK., EROL KÖSE SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, EVREN, EVREN SK., FULYA, FULYA SK., GAMZE, GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GIZEM, GİZEM SK., GÖNÜL SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., GÜLBAHAR SK., GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., HAVADAR SK., İSKENDER SK., İSMET PAŞA CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAMER SK., KASAP, KASAP SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KILIÇDOGAN, KILIÇDOĞAN SK., KUMLU, KUMLU SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MADEN SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., METALCILER, METALCİLER SK., MEVLANA CD., MEVLANA SK., MISIRLI SK., NAR, NEŞE SK., NILÜFER, NİHAN SK., NURSEL, NURSEL SK., ÖYKÜ SK., ÖZENLİ SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., REYHAN, SEHIT ÖGRETMEN ERKAN AYDIN, SERPIL, SERPİL SK., SİPAHİ SK., SÖNMEZ, SÖNMEZ SK., ŞEHİT ÖĞRETMEN ERKAN AYDIN CD., TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TRAFO SK., TUFAN, TUFAN SK., TURGUT ÖZAL CD., TUTKU SK., VENÜS SK., YAKANER SK., YAMAN SK., YASEMEN SK., YAŞAR SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 2. SK., 4. SK., 7. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, KÖSELER, ORGANIZE, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1. CD., 106. SK., 11. SK., 12., 14, 14. SK., 18, 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3515., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3920. SK., 3922. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 4. CD., 41., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., 5. CD., 6. CD., AĞCA SK., AHLAT SK., AKYOL SK., ALIVELI YOKUSU, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALİVELİ YOKUŞU SK., ARSLAN AĞACI SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BEZIRHANE, BEZİRHANE SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CEBELİ SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇEŞME SK., ÇIFTLIK, ÇIKRIK SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD, GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER, GÖLLER CD., GÜL SK., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., GÜNEŞ SK., GÜRSOY SK., HACI ALİ SK., HAFIZE HANIM, HAFİZE HANIM SK., HARMAN SK., HATIPLER, HATİPLER CD., İsimsiz59, İSTANBUL CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KAYAPINARI SK., KEKLIK, KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOCA ÇEŞME SK., KONAK, KONAK SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖY YERİ SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, KUYUBAŞI SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MUS, MUŞ SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., SARILAR SK., SIMGE, SİMGE SK., SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., SÜKÜRTEPE, SÜKÜRTEPE SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TEKKE SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YALAKDERE, YALAKDERE SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, CUMHURIYET, CUMHURİYET, EMEK, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde 100.YIL SK., 2252., 2252. SK., 2254., 2254. SK., 2263. SK., AÇELYA SK., ADNAN SK, AHMET RASIM, AHMET RASİM CD., AHSEN SK., AKASYA, AKKAYA, AKKAYA SK., ALEV SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARMAGAN, ARMAĞAN SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., ATATÜRK CD., BAHAR, BAHAR SK., BAHÇEVAN SK., BALCI, BAYRAMOĞLU CD., BELGE SK., BELKİS SK., BERNA SK., BERRAK, BERRAK SK., BESTELİ SK., BETÜL SK., BILGE, BİRDAL SK., BURAK REİS CD., CABBAR SK., CEM, CEM SK., CEMAL ÇAVUŞ SK., CEMRE, CEMRE SK., CENGAVER, CENGAVER SK., CEVHER SK., CUMA, CUMA SK., ÇAM SK., ÇAMLIK SK., ÇAYIR SK., ÇİMEN SK., DAGCI, DAĞARCIK SK., DAĞCI SK., DERSU SK., DİDEM SK., DOGANAY, DOGRU, DOĞA SK., DOĞRU SK., DOĞU SK., ECEM, ECEM SK., EFE SK., EKREM, EKREM SK., ELGİN SK., EMINE, EMIRGAN, EMİNE SK., EMİRGAN SK., ENDER SK., ENES SK., ERCİVAN SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERYILMAZ SK., ESİN SK., FATİH SULTAN MEHMET CD, FATİH SULTAN MEHMET CD., FENER, FENER SK., FISTIK AGACI, FISTIK AĞACI SK., FİGEN SK., FİLİZ SK., FLORYA SK., FUNDA SK., GAZİ PAŞA CD., GELEN SK., GEYLANİ SK., GÖKALP, GÖKALP SK., GÖKHAN, GÖKHAN SK., GÖKNUR SK., GÜLSÜM, GÜLSÜM SK., GÜRSU, GÜRSU SK., GÜZ SK., HALIL, HALİL SK., HALUK SK., HICRET, HİCRET SK., IHLAS, ILBEYI, IRMAK SK., İHLAS SK., İLBEYİ SK., İLHAM SK., İSTİKBAL SK., KANAAT SK., KARAAĞAÇ SK., KARACABEY, KARACABEY CD., KARADUT SK., KARAYEL, KARAYEL SK., KAVISLI, KAVİSLİ SK., KELEBEK, KELEBEK SK., KEMAL, KEMAL SK., KEMALPAŞA CD., KEREM SK., KIBLE SK., KILIÇ SK., KOCATEPE, KOCATEPE SK., KOÇAK, KOÇAK SK., KÖROĞLU SK., KUŞTEPE CD., KUZEY SK., LALEGÜL SK., MELDA SK., MELODİ SK., MERAK SK., MERT, MERVE SK., MERYEM SK., MEŞE SK., MITHATPASA, MİHRİCAN SK., MİNE SK., MİTHATPAŞA CD., MÜHİM SK., MÜNIR, MÜNİR SK., NACİ SK., NAGİHAN SK., NALAN, NALAN SK., NESLİGÜL SK., NEŞEM SK., NİHAL SK., OĞUZCAN SK., OKAY SK., OLCAY SK., ORHAN GAZI, ÖZENIR, ÖZENİR SK., PINAR, PIRLANTA SK., REYHAN SK., RIFAT, RIFAT SK., SADIK SK., SALİH SK., SARDUNYA SK., SAYGIN SK., SEFA SK., SENER, SERAY SK., SERMIN, SERT SK., SEVER, SEVER SK., SEVİMLİ SK., SEYMEN SK., SEZEN SK., SOYALAN, SOYALAN SK., ŞENER SK., ŞERİF SK., ŞERMİN SK., ŞEYH ŞAMİL SK., ŞİŞECAM YOLU SK., ŞULE SK., TUGAY, TURKUAZ, TÜZÜN, TÜZÜN SK., UHUD, UHUD SK., ÜLKER SK., ÜNSAL SK., YAĞMUR SK., YAZI SK., YENİ AKGÜN SK., YILDIZLI SK., YÜCEL, YÜCEL SK., YÜKSELEN SK., ZIHNI, ZİHNİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Eylül Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ATAKAN, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., GAZİ OSMAN PAŞA CD., İNCE SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., SIRA SELVİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Eylül Cuma 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 2., AKPINAR, AKPINAR SK., ANADOLU CD., ATAKAN SK., BARAN SK., BARIŞ SK., BOTANIK, BOTANİK SK., CANSU SK., ÇAĞLAR SK., DENİZ SK., DERİN SK., DOĞUŞ SK., DURAK, DURAK SK., EKİN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ESKİ SK., EYMEN, EYMEN SK., GÖKKUŞAĞI SK., KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KALE, KARACA, KARACA SK., KINACI SK., LEMAN SK., MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, NAMIK KEMAL CD., NARLI SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, PLEVNE, PLEVNE CD., SARAY SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., TUNA, TUNA CD., UĞUR SK., YAHYA KAPTAN CD., YEŞİLVADİ CD., ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.