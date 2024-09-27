27 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:43

Güncelleme: 27.09.2024 - 09:43

SAKARYA ilinde 27 Eylül Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1530. SK., BAYIR, BAYIR SK., BAYIR/1, CAMI, CAMİ, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/1, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MKS, ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/1, ORTA/12, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 27 Eylül Cuma 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜKRIYE mahallelerinde YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ATIK SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KAVACIK, KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NESELI, NEŞELİ SK., TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3040., 3040. SK., 3044. SK., 3053. SK., 3057. SK., 3060., 3060. SK., 3143., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU-, D100 KARAYOLU CD., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., FABRİKA CD., FIRTINA, FIRTINA SK., GOOD YEAR, KUDÜS, KUDÜS CD., SALKIM 2 SK., SERVIS, SÜLEYMAN BİNEK CD., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 539. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALBALLAR, ÇİFTLİK, DISDEDELER, MUSTANLAR MERKEZ, TASYATAK, TUZLA, UĞURLU mahallelerinde ALBALLAR, ALBALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, BEYGÜBET YAYLASI, DEDELER YAYLASI, DISDEDELER YAYLASI, HACIMAHMUT ÇİFTLİK YAYLASI, HANYATAK, HANYATAK SK., MUSTANLAR YAYLASI YOLU, TAŞYATAK SK., TUZLA KÖYÜ İÇ YOLU, UĞURLU KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA, YAYLAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KONURALP, YUVALAK mahallelerinde 1003 SK., 1029 SK., 1031, 1062 SK., 1063 SK., 1065, 1067, 1068 SK., 1070 SK., 1076, 1076 SK., 1078 SK., 1080 SK., 1081 SK., 2001, 2007 SK., 2010 SK., 2011, 2011 SK., 2014 SK., 2018, 2019 SK., 2020 SK., 2021 SK., 2025, 2035 SK., 2053 SK., 2055 SK., 2056, 2056 SK., 2059, 2060, 2063 SK., 2065 SK., 2071, 2072 SK., 2077, 2085, 2085 SK., ADA CD., YUVALAK, YUVALAK CD., YUVALAK_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZYAZI mahallelerinde DÜZYAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ mahallelerinde TEPE, TEPE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDİBİ mahallelerinde BELDİBİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROĞLU, DURMUSLAR, GÖKÇELER mahallelerinde ÇAKIROĞLU SK., DUTLAR, GÖKÇELER, MERKEZ_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR mahallelerinde MERKEZ_2 SK., PAZARKÖY SK., SAMANPAZARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR, DURMUŞLAR mahallelerinde SAMANPAZARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, GÖKÇELER mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ÇAKIROGLU, DEMİROĞLU, GÖKÇELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ mahallelerinde 1091 SK., BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Eylül Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KONURALP, YUVALAK mahallelerinde 1015 SK., 1017 SK., 1027 SK., 1031 SK., 1040 SK., 1045 SK., 1047 SK., 1049 SK., 1063, 1065 SK., 1067 SK., 1069 SK., 1070, 13002. SK., 2006 SK., 2009 SK., 2012, 2012 SK., 2016, 2016 SK., 2017 SK., 2018 SK., 2022 SK., 2023 SK., 2024 SK., 2025 SK., 2031 SK., 2032 SK., 2033, 2033 SK., 2037 SK., 2038 SK., 2042, 2042 SK., 2044, 2044 SK., 2047 SK., 2049, 2049 SK., 2050 SK., 2051 SK., 2052, 2052 SK., 2053, 2055, 2057 SK., 2069, 2069 SK., 2073 SK., 2075 SK., 2077 SK., 2083, 2083 SK., 2095, GENÇ SK., ŞEREFİYE SK., YAĞCILAR CD., YUVALAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde 1028 KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde 1011 SK., 1015., 1027, 1028- KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde ANAFARTALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1007 SK., 1009, 1009 SK., ESKİŞEHİR CD., YUKARI KIRAZCA CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1014 SK., 1016 SK., 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1404 NOLU, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU, DEMİRYOLU CD., ORTA/3, ORTA/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKÖY, KEMALIYE, KEMALİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 509. SK., 609, 903 KÜME EVLER, 906, 908, 908 KÜME EVLER, 910, 910 KÜME EVLER, 918, 918 SK., 920, ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., KEMALIYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 27 Eylül Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1012, 1030, 1032, ÇİÇEKÇİ SK., DEMIRYOLU CD., ESKISEHIR, ESKISEHIR/8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 27 Eylül Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1005, 1027., 1029 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 27 Eylül Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALIYE, KEMALİYE mahallelerinde 905, 905 KÜME EVLER, 911, 912 SK., 915, KEMALIYE, KEMALİYE KABRİSTANLIĞI İÇİ YOL, KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 27 Eylül Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARDIBI, KEMALIYE, KEMALİYE mahallelerinde 914 KÜME EVLER, 916, ÇINARDIBI, KEMALİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORTA mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, AKSU, AKSU SK., ALSANCAK, BALÖZÜ, BEGONYA, BEKTAŞ, ÇIÇEK, FEHMI KANYILMAZ, FEHMİ KANYILMAZ CD., HÜSNÜ AYDIN CD., KARŞIYAKA CD., KUMRU, KUMRU CD., MÜRTEZA YÜKSEL, NECATIBEY, NECATİBEY CD., ÖZEL KENT, ÖZEL KENT CD., SARICA, SARIÖZ SK., SELVI, STAT, STAT CD., STAT/1, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., YONCA, YONCA 1., YONCA CD., YURT SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN mahallelerinde GÜVEN/1, GÜVEN/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK mahallelerinde 1858., 2501., 2503., 2506., 2901., 3604., 3607., 3854., 3856., 3857., 4052., 4053., 4061., 4064., 4066., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, ESKI KIZILKAYA, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., GARASLAR, İsimsiz79, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK., ÖRENCIK, SAÇLIK, SAÇLIK SK., YUKARI BAGLARBASI/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENCİK mahallelerinde ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INCIKSUYU, İNCİKSUYU mahallelerinde 1016., BAYAT SK., DURSUN FAKIH, GEYVE OSMANELİ YOLU, INCIRLI, SARIGAZİ SK., SEYH EDEBALI, ŞEYH EDEBALİ SK., UMURBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, HOCAKÖY, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHİYE, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, YÜKSEL mahallelerinde 11001, 11006, 11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 22002. SK., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AKIN SK., BAĞDAT SK., ÇESMEBASI, ÇOLAKLAR, ÇOLAKLAR SK., DEĞİRMEN SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY CD., KANLIÇAY/3, KARAPÜRÇEK CD., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KONAKÇI SK., KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK SK., MERKEZ, MERKEZ3, MERKEZ4, TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN mahallelerinde 50.YIL, INCE, ORHAN GAZI CD., ORHANGAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde HALİT MOLLA CD., SEREF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 1011, 1015, KİRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 1016, 1017, BALCILAR, BALCILAR CD., ÇINAR SK., GAZİ SK., HALIT MOLLA, KIRAZ SK., NİLÜFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, ORTA mahallelerinde 2007, 50. YIL GENÇLİK PARKI İÇİ YOLU, ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AHMET İR CD., ATATÜRK, BARIŞ, ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU/2, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEMET SK., EGEMENLİK, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., IHLAMUR/4, ISMET INÖNÜ CD., KARDELEN, KOCAALAN, KOCAALAN CD., NİSAN 17. SK., ORHAN GAZİ CD., ÖĞÜT SK., PAPATYA SK., PARK İÇİ YOLU, RASIT GÖNÜL, SALKIM SK., SANAYI, SANAYİ CD., SEHIT MEHMET KIRAN SK., SELVİ SK., SÖGÜT, SÖGÜTLÜBARIS/1, SÖĞÜTLÜ YOLU, ŞEKER SK., YAHYA GÖNÜL, YAHYA GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 27 Eylül Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 1018, 2008, 50.YIL CD., ACILIK, ACILIK CD., ACILIK/1, ACILIK/2, AHMET IR, AHMETBEY CD., ATATÜRK/8, AY SK., BEYAZ SK., CAMI CEDIT/18, CAMİ SK., CESUR, CESUR SK., ÇEVRE YOLU CD., ÇIGDEM, EZGİ SK., FATIH SULTAN MEHMET, GÜNAY SK., HÜRRİYET, HÜRRİYET CD., IHLAMUR SK., ISMET INÖNÜ, IŞIK SK., KARDELEN SK., KOCAALAN/1, KOCAALAN/2, KOCAALAN/3, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKSÖGÜTLÜ/5, LALE, LALE SK., RAŞİT GÖNÜL SK., SEKER, ŞEREF, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 27 Eylül Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NURIYE, NURİYE, SARIDEDE, YENIKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3192 SK., 3196, 3604 SK., 3605 SK., 3607 SK., 3608 SK., 3612, 3616 SK., 3617 SK., 3618 SK., 3621, 3621 SK., 3625, 3625 SK., 3627, 3632, 3632 SK., 3633, 3640, 3643, 3643 SK., 3644 SK., 3645 SK., 3647 SK., 3656 SK., 3657 SK., 3658 SK., 3659, 3659 SK., 3666, 3675 SK., 412. SK., ACILIK SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ATATÜRK BULVAR, BAĞDAT CD., FETIH, FETIH CD., FETİH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, İsimsiz92, MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.