27 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:37

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:37

DÜZCE ilinde 27 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKHARMAN mahallelerinde KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 10:45-12:15 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALACAMESCİT, ORMAN mahallelerinde ALACAMESCİT KÖYÜ YOLU, ORMAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde FEVZİYE KÖYÜ YOLU, KARADERE HASANAGA, KARADERE HASANAĞA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENLİ, N KENDISI mahallelerinde ESENLI, ESENLİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALILIK mahallelerinde ÇALILIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, DEREIÇI, DEREİÇİ mahallelerinde DEREIÇI, YILGIN KÖYÜ İÇ YOLU, YILGIN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DEDELER, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ, SOĞUKPINAR mahallelerinde 1864., 1900., 1900. SK., 1914. SK., 3306. SK., 5290. SK., DEDELER, DEDELER CD., MERKEZ SOĞUKPINAR SK., SOĞUKPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1896. SK., 1898. SK., 5247. SK., 5300. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKUZPINAR, KABALAK, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 101, 101 CD., 201 SK., 205, 402, 402 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DOKUZPINAR1, DUMLUPINAR2, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, KABALAK KÖYÜ YOLU, SEKERPINAR3, SEKERPINAR4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDİDİYE, GÜZELBAHÇE, KOÇYAZI, KÖYÜN KENDİSİ, NALBANTOĞLU, POYRAZ, SALLAR, SOĞUKPINAR, ŞEREFİYE, YAHYALAR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 101. SK., 2210. SK., 2212. SK., 2213., 2220. SK., 2228. SK., 2230. SK., 2231. SK., 2232. SK., 2234. SK., 2237. CD., 2238. SK., 2239., 2239. SK., 2240., 2240. SK., 2241., 2242., 2243. SK., 2276. SK., 2277., 2295., 2316., 2316. SK., 2317., 2329., 2329. SK., 2331., 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2338., 2341., 2341. SK., 2400., 2400. SK., 4556. SK., 4557. SK., 4560. BULVAR, 4561., 4566., 4750. SK., 4752., 4752. SK., 4753., 4756. SK., 4757., 4759., 4759. SK., 4760., 4761. SK., 4762. SK., 4765. SK., 4766., 4766. SK., 4769. SK., 4771. SK., 4773., 4773. SK., 4775. SK., 4779. SK., 4990., 4993., 5012., 5020., 5055., 5059., 5059. SK., 5060. SK., 5084., 5099., 5099. BULVAR, 5114. SK., 5117., 5119., 5123., 5126., 5127. SK., 5128. SK., 5130., 5130. SK., 5133., 5133. SK., 5143., 5143. SK., 5148. SK., 5149. SK., 5150., 5150. SK., 5151. SK., 5152., 5154., 5154. SK., 5163., 5163. SK., 71. SK., BİLGE SK., BİLİR SK., BULUT SK., ÇEVRE YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, RASİM BETİR PAŞA BULVAR, SALLAR KÖYÜ YOLU, SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR YOLU, ZAHID KEVSERI, ZAHID KEVSERI BULVAR, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2246. SK., 2247. SK., GÖZÜKARA SK., MUHSİN YAZICIOĞLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELE, KARAÇALI, MERKEZ, SARIYER mahallelerinde 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, 19 SK., 19., 22 SK., 23 SK., 24 SK., 25 SK., 26. SK., 29 SK., 32 SK., 33 SK., 34., 35., 36 SK., 37 SK., 38 SK., 39 SK., 39., 40 SK., 41 SK., 42 SK., 50 SK., 54., AKASYA SK., ARSLAN SK., BAĞLAR SK., BAHAR SK., BOLU CD., BÜLBÜL SK., ÇEŞME SK., DEFNE SK., DOĞU ÇIKMAZI SK., DÜZCE CD., ERTUGRULGAZI, FATİH SK., GÜLBAHAR SK., GÜVEN SK., HAYAT EVLERİ KÜME EVLER, ISTANBUL, İSTANBUL CD., KARACA SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR SK., KURTULUŞ SK., KÜLTÜR CD., MELTEM SK., MILLET, MİLLET CD., NARİN SK., ÖMER HALISDEMIR, PROF.DR.AHMET AKYÜREK CD., SERÇE SK., ŞEKERCİ SK., TİMUR SK., TURNA SK., YAVUZ SK., YENI, YENİ SK., YEŞİL SK., ZAFER SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 446. SK., 458. SK., 461. SK., 462. SK., 5736. SK., HAYDAR GÖSTERISLI, HAYDAR GÖSTERİŞLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 444., 446., 464., 464. SK., 465., 465. SK., 5702. SK., BAYRAK CD., C. AYRAL BLV., CAVİT AYIŞIK SK., KEMAL ÇITLAK SK., SALIM UGURLU, SALİM UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, ERDEMLİ, HAMZA, KARAÖMER, MERKEZ, N KENDISI, SEHIT, YAKA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AYBAŞI KÖYÜ YOLU, AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, ERDEMLI, ERDEMLİ KÖYÜ YOLU, HAMZA, KARAÖMER, KONURALP 170., MERKEZ KÜME EVLER, OSMANCA, YAKA, YAKA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZGÖSTEK, İLHANLI, KARSI mahallelerinde DÜZGÖSTEK, KARSI, yeniyurt düzgöstek, YENİYURT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1855. SK., 1856., 1873., 1874. SK., 1885. SK., 1886., 1886. SK., 1893. SK., 1908. SK., ALİ ÇİL SK., BAYKUL, BENZERSİZ SK., CEYLAN SK., HASAN MERT, HASAN MERT SK., KAZIM SİVRİOĞLU SK., KÖŞE SK., KÜÇÜK SK., ÖZEL HAYRİ SİVRİKAYA HASTANESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, ÇAY, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 1950. CD., 606., 635. SK., 636. SK., 637. SK., 640. SK., 642. SK., 676. SK., 677. SK., 686., 691., 691. SK., ARABACI SK., ELA BAHRİYE ORAL BLV., KADIRGA SK., KUYUMCUZADE, KUYUMCUZADE BULVAR, OCAK SK., TABAK SK., TALİH SK., URAL SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 12:00-12:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5744. SK., 5911. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5705., 5844. SK., 5846., 5846. SK., 5850. SK., 5858., 5858. SK., 5859. SK., 5864., 5864. CD., 5879. SK., 5880. SK., 5916., 5926., 5950., DARICI SK., GAZHANE, MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5877., 5882., 5882. SK., GAZHANE CD., Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Haziran Perşembe 01:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ANKARA, ANKARA CD., ATATÜRK, ATIK, ATİK SK., ÇINAR SK., HACIOĞLU CD., MERİÇ SK., OZAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Haziran Perşembe 04:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI mahallelerinde FAN DERESİ SK., FINDIK SK., HAMAM, HAMAM SK., HAZAN, IHLAMUR SK., KIZILAY SK., KONAK SK., LISE, LİSE SK., ORHAN GAZİ CD., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SAKA, SAKİN SK., SANTRAL, SANTRAL CD., TANER SK., UYSAL SK., YOSUN, YOSUN SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Haziran Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ mahallelerinde HACIHAFIZ1 SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., KIZLAR AĞASI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AÇELYA SK., CAMİİ 2 SK., ÇUHA SK., EREĞLİ CD., HASAN AĞA PARKI İÇİ YOLU, HASAN KAPTAN, HASAN KARTAN SK., ISTIKLAL, İsimsiz156, İSMAİL KAPTAN SK., İTFAİYE, KARABEKİR CD., TEVFİK İLERİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.