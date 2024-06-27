27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:37

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:37

İstanbul ilinde 27 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah DÜNYA SAĞLIK, HARİCİYE KONAĞI, KUTLU, MUHTAR KAMİL, OSMANLI, PEMBE, SAĞIROĞLU, SIRASELVİLER, ÜLKER, İNÖNÜ sk bölgelerinde 27/06/2024 00:00:00 - 27/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, KURUDERE, SOSYAL MESKENLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ASLAN, DÜNDAR, GAZİLER, GEZER, GÜNEY 3, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, MEKTEP, PİYALEPAŞA BULVARI, RAMAZAN, SPOR, TUNA 1, YILDIRIM, ŞAHİN 1 sk bölgelerinde 27/06/2024 09:30:00 - 27/06/2024 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah HACI AHMET KARAKOLU, KIR KAHYASI, KURTULUŞ SALHANESİ, MACAR BOSTANI sk / İSTİKLAL mah AY, DERYA BEYİ, HACI HÜSREV KÖPRÜSÜ, KOLAN, ÖKSÜZ, İMAM HÜSREV sk bölgelerinde 27/06/2024 10:00:00 - 27/06/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEVİZ, 1.DOĞA, 1.YILDIZ, 10.GÜL, 2.ÇAYIR, 3.ZAMBAK, ARDINÇ, BİLGE, CAMİİ, CEBECİ, CUMHURİYET, GÖKNAR ÇIKMAZI, GÖKTÜRK, LAVANTA, MİS, PİRAMİT, SOYDAN, SÜVARİ, YUNUS, ÇEŞMEBAŞI sk bölgelerinde 27/06/2024 00:00:00 - 27/06/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 832/1., 833., 834., 835., 835/1., 836., 836/1., 836/2., 837/1., 869., 869/1., 869/2., 869/3., 869/4., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 876/1., 876/2., 878., 879., 879/1., 879/2., 880., 881., 882., 883., 884., 884/1., 884/2., 885., 900/1., AKŞEMSETTİN, CAHİT ZARİFOĞLU, HIZIREFENDİ, SEFA, TURGUT REİS, İBRAHİM HAYIRLIOĞLU, İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 27/06/2024 10:00:00 - 27/06/2024 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah BÜYÜK REŞİTPAŞA sk / KEMALPAŞA mah ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, GENÇTÜRK, GÜMRÜK EMİNİ, MAHFİL ÇIKMAZI, MİMARBAŞI, ORDU, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME sk bölgelerinde 27/06/2024 00:00:00 - 27/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 832/1., 833., 834., 835., 835/1., 836., 836/1., 836/2., 837/1., 869., 869/1., 869/2., 869/3., 869/4., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 876/1., 876/2., 878., 879., 879/1., 879/2., 880., 881., 882., 883., 884., 884/1., 884/2., 885., 900/1., AKŞEMSETTİN, CAHİT ZARİFOĞLU, HIZIREFENDİ, SEFA, TURGUT REİS, İBRAHİM HAYIRLIOĞLU, İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 27/06/2024 00:00:00 - 27/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ANKA sk bölgelerinde 27/06/2024 00:00:00 - 27/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / GAZİTEPE mah EROĞLU ÇIKMAZI, GAZETE ÇIKMAZI, GÖKÇİN, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, ISSIZ ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, VELİBEY sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DEĞİRMENCİ ADİL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, MECLİS, TURGUT ÖZAL, ÇALIKAĞA sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜK ÇAVUŞLU mah bayındır,taşyol,okul,çiğdem sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah AVUKAT, FERAHNAK, KARAKULLUKÇU, RUŞEN, YALVAÇ sk bölgelerinde 27/06/2024 10:00:00 - 27/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, BEYDER, BOYABAT, DR. CEMİL BENGÜ, KESTANE sk bölgelerinde 27/06/2024 09:30:00 - 27/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ANIL, AYÇA, BOYABAT, FİDAN, HUDUT, KESTANE, MARMARA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah HUDUT, KIVILCIM sk bölgelerinde 27/06/2024 09:30:00 - 27/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah AYTEKİN, DEMİRBAŞ, DEMİRBAŞ ÇIKMAZI, DONANMA, ULUBAŞ, ÇELİK, ŞEBNEM sk bölgelerinde 27/06/2024 10:00:00 - 27/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / GÜLTEPE mah 3.BAHAR sk / YENİ MAHALLE mah ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.SÜMBÜL, 2.LALE, BEGONYA, HİNDİBAĞ, KAYNAK, KUŞKONMAZ, ORKİDE, SALKIM SÖĞÜT, İSLAM DEDE sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1507., 2.İNCİ, ANADOLU, GÜLHAN, HÜR, KAVAKLI, KAYA, METİN, ÇAKIR sk / KANARYA mah BAYRAKTAR, MAVİKUŞ, ÇAKAR, ŞAHİN sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 27/06/2024 22:00:00 - 28/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1245., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1260., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1268., 1331., 1332., 1333., 1336., ÜSKÜP sk bölgelerinde 27/06/2024 00:00:00 - 27/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1191., 1194., MERKEZ sk bölgelerinde 27/06/2024 00:00:00 - 27/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2173., BARBAROS sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 550., 551., 555., 557., 560., 561., 562., 563., 564., 565., 566., 566/1., BARBAROS, MARMARA sk bölgelerinde 27/06/2024 00:30:00 - 27/06/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1921., 1922., 1954., 1956., 1957., 1958., 1965., 1966. sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 27/06/2024 10:00:00 - 27/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah FATİH sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AHMET YESEVİ, BABAOCAĞI, CUMHURİYET sk bölgelerinde 27/06/2024 12:00:00 - 27/06/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AKAN, DAVUTPAŞA 1., DUMLUPINAR, HUN, MEKTEP, YEKTA, ÜÇ ÇEŞMELER sk / MERKEZ mah ATATÜRK, BADEM, DAVUTPAŞA 1., GENÇ OSMAN, REFAH, TINAZTEPE, ÖZDENLER sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ EFE ÇIKMAZI, ALİ RUHİ BOZKIR, ATATÜRK, BADEM, BURÇAK, BÜLBÜL, CUMHURİYET MEYDANI, DEFNELİ, EFE, FEVZİ ÇAKMAK, GÖKHAN, GÖNYELİ, KEMALİYE, SAKA, SANDAL, SERDAR, TINAZ, TOROS, TÜRKER, UFUK, ÖZDENLER sk bölgelerinde 27/06/2024 12:00:00 - 27/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 528. ÇIKMAZ, 528/1. ÇIKMAZ, 529., 530., 531., 536., 537., 538., 548., 548/1., 555., 556., 557., 562., 566., MARMARA, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT ALİ KARAHAN, ŞEHİT CEVDET sk / TURGUT REİS mah 502. sk bölgelerinde 27/06/2024 02:00:00 - 27/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 570., 571., 571/1., 572/1., 573., 574., 574/1., 575., 576., 576/1., 578., 592., 624., AYDIN, OĞUZHAN, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 498., 499., 500., 501., 502., 503., 504., ADEM YAVUZ, ÇENGEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 27/06/2024 03:30:00 - 27/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYANOĞLU sk bölgelerinde 27/06/2024 01:00:00 - 27/06/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 27/06/2024 02:00:00 - 27/06/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 27/06/2024 02:00:00 - 27/06/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah FATİH sk bölgelerinde 27/06/2024 10:00:00 - 27/06/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah FEDAKAR ÇIKMAZI, KUTLU, MİMAR KEMALETTİN, ŞEHZADE sk bölgelerinde 27/06/2024 00:01:00 - 27/06/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah KUTLU, ŞEHZADE sk bölgelerinde 27/06/2024 00:01:00 - 27/06/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah CAHİT ZARİFOĞLU, MASAL, MEHMET AKİF ERSOY, NURETTİN TOPÇU, ŞAİR sk bölgelerinde 27/06/2024 12:00:00 - 27/06/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ACAR, ALPARSLAN, AYSU, DENİZ AKTAŞ, KOSOVA sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah MİL, SERA, ÇİZGİ sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DENİZ AKTAŞ sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ALPARSLAN sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk bölgelerinde 27/06/2024 00:00:00 - 27/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 354., KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, G-103, G-104, G-114, G-115, G-116, G-117, G-118, G-119, G-120, G-123, G-127, G-128, G-132, G-133, G-171, G-172, G-173, G-179, G-180, G-180/1, G-180/2, G-181, G-182, G-183, G-185, G-187, G-202, G-209, G-406, G-411, G-527, G-529, G-530, G-531, G-550, G-551, G-559, G-563, G-571, G-583, G-59, G-597, G-67, G-76, G-790, G-81, G-82, G-87, G-88, G-90, G-91, G-92, G-93, G-94, G-95, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ sk / BATTALGAZİ mah HİLAL sk / HÜRRİYET mah 2201., AYDIN, BÜLBÜL, GAZİ, MERVE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAKARCA, SAKSAĞAN, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÖNCÜ, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, BAĞLAN, FIRTINA, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk / İSTİKLAL mah AKİK, GAZİ, MERCAN, METİN, SERAP sk bölgelerinde 27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2488., 2509., 2512., 2513., V, Y sk bölgelerinde 27/06/2024 09:30:00 - 27/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2512., 2513., 2514., 2515., V sk bölgelerinde 27/06/2024 09:30:00 - 27/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161. sk / İSMETPAŞA mah 111., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 66., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 27/06/2024 11:00:00 - 27/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.