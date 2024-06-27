27 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:37

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:37

SAKARYA ilinde 27 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, ILYASLAR mahallelerinde 5700 NOLU SK., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, BOSTANCILAR/2, ILYASLAR/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR mahallelerinde 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1723 NOLU, HACILAR CD., İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 5822, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., DERNEKKIRI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1701., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822 NOLU, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILYASLAR, YEŞİLYURT mahallelerinde 5820, 5820 NOLU, 5820 SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERNEKKIRI, İsimsiz148 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Haziran Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1248 NOLU SK., 1250 NOLU, 1251 NOLU, 1253 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 1257 NOLU SK., 1277 NOLU, 1278 NOLU, 1279 NOLU, 1279 NOLU SK., 1280 NOLU, 1280 NOLU SK., DEVOGLU CD., DEVOĞLU CD., KADİR SK., OTLAK SK., SANAYI, SANAYİ CD., SÜLÜN, SÜLÜN SK., TEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDÜRREZZAK, HOCAOĞLU mahallelerinde FATIH, HOCAOĞLU SK., KONUKLU, KONUKLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCI, DOĞANCI mahallelerinde MERKEZ SK., SEBILLER/18, SEBİLLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCI, SIRAKÖY mahallelerinde SEBILLER, SEBILLER SK., TEPEKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASPINAR, BAŞPINAR mahallelerinde 1116 SK., 1121 SK., 1123, 1123 SK., 1127, 1158 SK., 1158. SK., 1160, 1160. SK., 1162. SK., 1163. SK., 1164, 1165 SK., 1169 SK., 1171 SK., 1171. SK., 1172 SK., 1173 SK., 1174 SK., 1175 SK., 1176 SK., 3504 SK., BAĞDAT CD., BASPINAR, TEPECİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 27 Haziran Perşembe 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 2653., 2665., ASAGI, DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRAN, KIRAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIPLAR, ÇİNE, ESENKÖY, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 3355., 4451., 4452., 4454., ÇİNE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., MUZAFFERIYE, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3953., CAMILI, CUMHURİYET CD., MADANLAR, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA mahallelerinde 1508., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., KAYAALTI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSEORUÇ, MELEKŞEORUÇ mahallelerinde 3952., 3955., ERENLER, MELEKSEORUÇ, ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISARLIK, SEKIHARMAN mahallelerinde HISARLIK, SEKİHARMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 340 SK., 342. SK., 344., 344. SK., 357. SK., 359. SK., 371. SK., 373. SK., 375 SK., 40., 41. SK., 42., 42. SK., 51. SK., AKINCI, AKINCI SK., BAĞLAR CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., SELAM SK., YAKAMOZ KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 158. SK., 162. SK., 164. SK., 166., 185., 185. SK., 189., 191. SK., 197., 235. SK., 263., 6. CD., 7. CD., ESENTEPE CD., MEDENIYET, ORTA CD., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 27 Haziran Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 611., 612. SK., AKAR SK., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., MEZBAA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde SİNGAPUR KUVEYT EVLERİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 1014 SK., 1022, 1022 SK., 1061 SK., 1074 SK., 1093 SK., 1093. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, HOCAKÖY, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHİYE, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, YÜKSEL mahallelerinde 11001, 11006, 11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 22002. SK., 5002, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AKIN SK., ÇOLAKLAR, ÇOLAKLAR SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY CD., KANLIÇAY/3, KARAPÜRÇEK CD., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KONAKÇI SK., KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK SK., MERKEZ3, MERKEZ4, TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN SK., TEPE, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TABAKHANE, YENİ mahallelerinde 2001 SK., 3003 SK., 3004, 3004 SK., 3005 SK., 3006 SK., 3007 SK., 3008 SK., 3010 SK., 3016 SK., 4025 SK., 4027 SK., DEĞİRMEN CD., KARA SK., KÜPÇÜLER, KÜPÇÜLER CD., M.AKİF ERSOY CD., PETEK SK., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 27 Haziran Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBAŞIYENİKÖY, TUAPSALAR mahallelerinde 3 NOLU, 302 NOLU, 303 NOLU SK., 305 NOLU, 67, ADİL SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 27 Haziran Perşembe 10:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERIYE, CAFERİYE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, MELEN mahallelerinde BEYOĞLU, CUMAYERİ YOLU, DEMİRAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, KONAKLAR, KONAKLAR/1, KONAKLAR/3, KONAKLAR/8, KOZLUK SK., KURUDERE, KURUDERE/5, MELEN KÖYÜ İÇ YOLU, merekez, MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ/1_1, MERKEZ/3_5, MERKEZ/31, MERKEZ/67, MERKEZ/85, SAHİL YOLU CD., SEFERLER, SEFERLER SK., SEFERLER/1, SEFERLER/2, SEFERLER/4, SEFERLER/8, YUKARI/1, YUKARI/2, YUVALIDERE, YUVALIDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.