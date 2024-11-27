27 Kasım İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:25

Güncelleme: 27.11.2024 - 10:25

İZMİR ilinde 27 Kasım Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.041-2024-11-27 15:00:00.083 saatleri arasında Örnekköy; 1847, Girne, 6065/1. Sk., 1847/8. Sk., 1847/7. Sk., 1847/6. Sk., 1847/5. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.041-2024-11-27 15:00:00.083 saatleri arasında İmbatlı; 1847, 6076. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.224-2024-11-27 17:00:00.413 saatleri arasında Havuzbaşı; İsimsiz52, , İsimsiz6, İsimsiz27, İsimsiz39, İsimsiz47, İsimsiz35, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.224-2024-11-27 17:00:00.413 saatleri arasında Çırpı Cami; , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.224-2024-11-27 17:00:00.413 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.224-2024-11-27 17:00:00.413 saatleri arasında Mektep; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.224-2024-11-27 17:00:00.413 saatleri arasında Arslanlar; , İsimsiz197 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.224-2024-11-27 17:00:00.413 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.278-2024-11-27 13:00:00.747 saatleri arasında Özdere Cumhuriyet; İsimsiz228, 3015, 3068, 3051/1, 3012, 3077. Sk., 3076/1. Sk., 3076. Sk., 3074. Sk., 3073. Sk., 3072. Sk., 3070. Sk., 3067. Sk., 3065. Sk., 3063. Sk., 3061. Sk., 3059. Sk., 3053. Sk., 3051. Sk., 3049, 3047. Sk., 3046. Sk., 3045. Sk., 3041. Sk., 3039. Sk., 3037. Sk., 3036. Sk., 3035. Sk., 3034. Sk., 3032. Sk., 3078, 3029. Sk., 3027. Sk., 3023. Sk., 3021. Sk., 3017. Sk., Şükrü Özkan Cd., ÖZDERE İZMİR, ALİM OĞLU, Adnan Alır Cd., 3136. Sk., 3134. Sk., 3132. Sk., 3130/1. Sk., 3130. Sk., 3117. Sk., 3108 Sk., 3107. Sk., 3106. Sk., 3092. Sk., 3091. Sk., 3090. Sk., 3086. Sk., 3084. Sk., 3083. Sk., 3082. Sk., 3081. Sk., 3080. Sk., 3062 sk, 3078/1, 3083 SK, 3077, 3059, 3019, 3017, 3055, 3104, 3031, 3102, 3058, 3050, İsimsiz539, İsimsiz538, İsimsiz535, İsimsiz519, İsimsiz516, İsimsiz513, İsimsiz511, İsimsiz508, İsimsiz505, İsimsiz504, İsimsiz503, İsimsiz500, SAHİL YOLU, 3064, İsimsiz430, İsimsiz427, İsimsiz416, İsimsiz406, İsimsiz196, İsimsiz188, İsimsiz254, İsimsiz233, İsimsiz232, İsimsiz225, İsimsiz224, İsimsiz223, İsimsiz202, İsimsiz199, İsimsiz198, 3083, İsimsiz190, İsimsiz181, İsimsiz178, 3116, 3114, İsimsiz168, İsimsiz165, İsimsiz381, 3057, 3009, 3057/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.662-2024-11-27 17:00:00.334 saatleri arasında Çayır; İsimsiz176, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Ataman, Köşk Ödemiş Yolu, Çayırköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.662-2024-11-27 17:00:00.334 saatleri arasında Demirdere; , İsimsiz242, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Demirdere Köyü İç Yolu, Köy İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.662-2024-11-27 17:00:00.334 saatleri arasında Güney; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Güney Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.662-2024-11-27 17:00:00.334 saatleri arasında Hamam; , mendegüme küme evler, melcek, çukur, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Demirdere Köyü İç Yolu, Hamamköy Köyü İç Yolu, Köşk Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.662-2024-11-27 17:00:00.334 saatleri arasında Küçükören; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, KÜÇÜKÖREN, başören elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.662-2024-11-27 17:00:00.334 saatleri arasında Küre; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, KÜRE KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, Küre Köyü, KÜRE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.662-2024-11-27 17:00:00.334 saatleri arasında Çamlıca; , İsimsiz1, Köşk Ödemiş Yolu, Çamlıca Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.662-2024-11-27 17:00:00.334 saatleri arasında Çobanköy; , çobanköy merkez, SARILAR KÖY YOLU, ÇİMENLİK KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.662-2024-11-27 17:00:00.334 saatleri arasında Kocaaliler; , İsimsiz30, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, Kocaaliler Yolu, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz9, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:00.662-2024-11-27 17:00:00.334 saatleri arasında Sarılar; Sarılar Köyü, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 10:00:00.163-2024-11-27 15:00:00.703 saatleri arasında Fatih; Sadık Giz Cd., Mimoza Sk., Mimar Sinan Cd., Millet Cd., Melisa Sk., Mehmet Kursaklı Sk., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Mehmet Hüsnü Tükel Cd., Mehmet Güvensay Cd., Levent Cd., Hurşit Seni, Halim Ertürk Cd., Hacı Hafız Bekir Hoca Cd., Furkan Sk., Faik Berber Sk., Fahrettin Altay Cd., Evliya Çelebi Sk., Elmas Sk., Ekol Sk., Efe Sk., Duygu Sk., Dicle Sk., Destan Sk., Deniz, Demokrasi, Can Egeli Sk., Can Egeli, Behçet Kadı Sk., Başak Sk., Bahadır Sk., Ayasofya Cd., 50. Yıl Cd., 30 Ağustos, 19 Mayıs Cd., FAHRETTİN ALTAY CAD., 30 AĞUSTOS, DİKMEN, dergah, Taksim , İSTASYON, CEMRE, OKYANUS, MEHTAP, ÇİÇEK, selimiye cd, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz13, İsimsiz11, DEMOKRASİ CD, DENİZ CD, BUHAR SK., SARAYBOSNA CD., , İmam Hatip Cd., İbrahim Karaoğlanoğlu Cd., Çam Sk., Zübeyde Hanım Cd., Yahya Kemal Cd., Vakıf, Ulus Cd., Türker Sk., Turgut Özal Blv., Tevfik Helvacıoğlu Cd., Taksim, Sevinç Sk., Selin Sk., Saraybosna, Saim Falakalı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 10:00:00.163-2024-11-27 15:00:00.703 saatleri arasında İbni Melek; Turgut Özal Blv., SAMİM UZER, İLKADIM, İsimsiz43, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 10:00:00.163-2024-11-27 15:00:00.703 saatleri arasında Atatürk; İSTASYON, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 10:00:00.163-2024-11-27 15:00:00.703 saatleri arasında 4 Eylül; SAMİM UZER, BURAK BEY, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-27 2024-11-27 09:00:18.632-2024-11-27 15:00:46.614 saatleri arasında Hisarköy; , Hisarköy Köyü İç Yolu, Hisarköy İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-27 2024-11-27 09:00:59.838-2024-11-27 15:00:12.319 saatleri arasında Çoraklar; ÇORAKLAR OKUL, Çoraklar Yolu, Mercan Sk., Menekşe Sk., Gül 2. Sk., Aydoğdu Sk., İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:59.838-2024-11-27 15:00:12.319 saatleri arasında Karaköy; Çoraklar-Eski Karaköy Yolu, Karaköy Köyü İç Yolu, Eski Karaköy Köy Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:59.838-2024-11-27 15:00:12.319 saatleri arasında Kalabak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 09:00:59.838-2024-11-27 15:00:12.319 saatleri arasında Çaltılıdere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-27 2024-11-27 10:00:00.94-2024-11-27 13:00:00.058 saatleri arasında Salihler; Salihler Kurtuluş, İsimsiz214, İsimsiz215, Danışman, EGE1, İsimsiz208, İsimsiz209, İsimsiz210, İsimsiz207, İsimsiz206, İsimsiz75, SALİHLER 14, TOMRUK, İsimsiz212, İsimsiz213, İzmir Çanakkale Yolu, Salihler 12/1 sk., Salihler Köyü, , SALİHLER 80.YIL, Salihler 4, Salihler 5, Salihler 6, Salihler 8, Salihler 9, Salihler Cumhuriyet elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 10:00:00.94-2024-11-27 13:00:00.058 saatleri arasında Nebiler; Nebiler Kozak, Gökçeağıl Vatan, İsimsiz21, , Nebiler Köyü, Nebiler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 10:00:00.94-2024-11-27 13:00:00.058 saatleri arasında Kıratlı; Kıratlı İzmir, Kıratlı Vatan, Kıratlı Köyü İç Yolu, Kıratlı Köyü, Kıratlı Hürriyet, Kıratlı Cumhuriyet, Kıratlı 9, Kıratlı 7, Kıratlı 6, Kıratlı 5, Kıratlı 4, Kıratlı 3, Kıratlı 2, Kıralı 2, Gökçeağıl Köyü Yolu, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 10:00:00.94-2024-11-27 13:00:00.058 saatleri arasında Kabakum; İzmir Çanakkale Yolu, Sahil Yolu Cd., Kabakum 31, İsimsiz31, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 10:00:00.94-2024-11-27 13:00:00.058 saatleri arasında Gökçeağıl; GÖKÇEAĞIL 2, Gökçeağıl Vatan, Gökçeağıl Köyü İç Yolu, GÖKÇEAĞIL KENELER, Gökçeağıl Atatürk, Gökçeağıl 3, GÖKÇEAĞIL 10, GÖKÇEAĞIL KEMENTE, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 10:00:00.94-2024-11-27 13:00:00.058 saatleri arasında Çukuralanı; Çukuralan5, Çukuralan Köyü İç Yolu, Çukuralan Köyü, Çukuralan 6, Çukuralan 4, Çukuralan 3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 10:00:00.94-2024-11-27 13:00:00.058 saatleri arasında Bahçeli; BAHÇELİ 26, İzmir Çanakkale Yolu, Seher, Koy Yolu, Bahçeli İstiklal, Bahçeli Vatan, Bahçeli Köyü İç Yolu, Bahçeli Köyü, Bahçeli Atatürk, Bahçeli 8sk, Bahçeli 3, BAHÇELİ 25, Bahçeli 24, Bahçeli 22, Bahçeli 21. Sk., Bahçeli 21, Bahçeli 20, Bahçeli 18, Bahçeli 15, Bahçeli 10, Bahçeli 26 Sk., Bahçeli 29 Sk., Bahçeli 23/1 Sk., İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, Bahçeli 28 Sk., İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-27 2024-11-27 11:00:37.05-2024-11-27 13:00:44.754 saatleri arasında Adalet; 1643/28. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 11:00:37.05-2024-11-27 13:00:44.754 saatleri arasında Manavkuyu; İsimsiz88 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 11:00:37.05-2024-11-27 13:00:44.754 saatleri arasında Osmangazi; , 617/7, İsimsiz60, 601, 616/5, 616/7. Sk., 617. Sk., 617/5. Sk., 617/6. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 11:00:37.05-2024-11-27 13:00:44.754 saatleri arasında Tepekule; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-27 2024-11-27 11:00:38.161-2024-11-27 13:00:27.436 saatleri arasında Manavkuyu; , YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI, İsimsiz182, 247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 249/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.