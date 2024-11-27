27 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:24

Güncelleme: 27.11.2024 - 10:24

KOCAELİ ilinde 27 Kasım Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde AZAK SK., ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI HALİL SERİM SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., İLKYAZ SK., KAVAK, KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., YAZMALI SK., YENI, YENİ SK., ZAHİDE SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 107. SK., 112. SK., 116. SK., 39. SK., 40. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 103. SK., 104. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 130., 130. SK., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 136., 137. SK., 138. SK., 140., 141., 142. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 19., 201. SK., 214., 214. SK., 23., 234. SK, 244., 244. SK., 245., 248. SK., 25., 25. SK., 28. SK., 29. SK., 35. SK., 36., 37., 41., 41. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde 6026, AKTAŞ SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BERİL SK., CUMHURİYET CD., ÇAM, ÇAM SK., ÇEŞME SK., ÇINAR SK., DAMLA SK., DEĞİRMEN SK., DINÇ, DİNÇ SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜL SK., HAKİM SK., HÜNER SK., KANDIRA, KARANFİL SK., KARTAL SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., MEŞE SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHIL, SAHİL CD., SİTE SK., ŞENOL SK., TAFLAN SK., TUNÇ SK., YEŞİL SK., YUKARI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICAALI, SARICAALİ mahallelerinde ÇILLER MEVKII, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, MUHARREMLER MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZBEY mahallelerinde DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZBEY MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR mahallelerinde KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA MERKEZ, ORHAN mahallelerinde ÇAYKARA SK., ÇELEBİ MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, FETİH SK., KÖRÜKTEPE, KÖRÜKTEPE CD., MEHMET AKİF CD, OĞUZHAN CD., OSMAN HAMDI BEY, OSMAN HAMDİ BEY CD., ÖZTÜRKLER SK., PAŞADAYI SK., SENTÜRKLER SK., SERAY SK., TOLGA SK., VELİ MAHMUT PAŞA CD., YEŞİLDERE SK., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA ATATÜRK mahallelerinde AHMET MÜFİD BEY CD., AKYÜZLER SK., ARSLAN ÇAVUŞ SK., BUHARA, BUHARA CD., CEVİZLİ SK., ÇİÇEK PINAR, ÇİÇEK PINAR SK., DURSUN ÇAVUŞ SK., ESENDERE SK., GAZI OSMAN, GAZİ OSMAN CD., GÜLDALI, GÜLDALI SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLŞAH, GÜLŞAH SK., HACI EYÜPLER, HACI EYÜPLER SK., KATIP ÇELEBI, KATİP ÇELEBİ CD., KOCA YUSUF PAŞA SK., MEHMET ÇAVUŞ CD., MERAM, MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., SEHIT YÜKSEL DINÇ, SEMERKANT, SEMERKANT CD., ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ, TAÇ SK., TEŞVİKİYE CD, VAHDETTİN SK., YALIM SK., YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, FULACIK mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FULACIK mahallelerinde FULACIK MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INEBEYLI, İNEBEYLİ, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde 3204., 3207., 3213, 3213., 3215., 3253., ANADOLU CD, ERDOĞAN SK., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OBA SK., SARICALI, SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TOPÇU DERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., BAĞLAR SK., BARBAROS CD., BATI PINAR SK., BEHLÜL SK., BERKE SK., BORAN SK., BOSTANCI, CEREN SK., CERRAH, CEZVECİ SK., ÇALI SK., DALGA SK., ELZEM SK., ERDAL, ERDAL SK., FILINGIR, FISTIK SK., FİLİNGİR SK., GENCAY SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLSE SK., KARAASLAN CD., KARANİ SK., LODOS, LODOS SK., MARAL, MARAL SK., NUR SK., ÖMÜR SK., ÖZER SK., ÖZGÜR SK., ÖZLEM SK., SELALE, SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEZGI, SEZGİ SK., SUSAM, SUSAM SK., ŞELALE SK., TUZLA CD., ÜZMEZ SK., YALIN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMİŞALAN SK., YOSUN SK., ZENNUR SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde MEHTAP, MEHTAP CD., PLAJ CD., YUNUS, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 10:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4211. SK., 4215., 4430. SK., 4431. SK., ERDEM, ERDEM CD., STAD CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ mahallelerinde AHU SK., AKIN, AKIN SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN CD., ALEV, ALEV SK., ALI KUSÇU, ALİ KUŞÇU CD., ARAS, ARAS SK., ARZUM, ARZUM SK., ASMA SK., AŞİYAN SK., ATLAS, ATLAS SK., AVCILAR SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYAZ, BAHAR, BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BAŞARAN SK., BEDIR, BELEN SK., BERAT SK., BERRİN SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BILGE, BİLGE SK., BİZİM SK., CAMI, CAN, CAN SK., CANSU, CANSU SK., CENNET SK., ÇAGLAYAN, ÇAGRI, ÇAĞLAYAN SK., ÇIÇEK, ÇILEK, ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., ÇORUH, ÇORUH CD., DEFNE SK., DERMAN SK., DIDEM, DİDEM SK., DİLEK SK., DURU, ELA, ELA SK., ELİF SK., EYLÜL, EYLÜL SK., EYÜP SIMSEK, EYÜP ŞİMŞEK CD., EZGİ SK., FULYA SK., GENÇLİK SK., GÖNÜL, GÜLBAHAR SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, GÜNDÜZALP CD., GÜNES, GÜNEŞ SK., GÜZELCE SK., HISARTEPE, HİCRET SK., HİSARTEPE SK., INCI, ISMET PASA, İSMET PAŞA CD., KALYON SK., KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN CD., KERİM SK., KEVSER CD., KINALI, KINALI SK., KONAK SK., KOSOVA, KOSOVA CD., KUMRU SK., MASAL, MELEN, MELEN SK., MELTEM, MELTEM SK., ONUR SK., ORHANGAZİ CD., ORTANCA, ORTANCA SK., PALMIYE, SAADET SK., SEDİR SK., SERDAR, SERDAR SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SULTAN SK., ŞANLI SK., ŞEN SK., TABYA, TABYA SK., TAYFUN, TAYFUN SK., TULUMBA, TULUMBA SK., TUNA SK., TUNCA SK., VEZIR, VEZİR SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İRŞADİYE, MAMURIYE, SIYRETIYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AGA, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, GÜZELLER, HACIHALIL, HACIHALİL, INÖNÜ, İNÖNÜ, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1001/1. SK., 1001/2. SK., 1002. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1005. SK., 1006. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009. SK., 1010. SK., 1011., 1013. SK., 1013/3., 1013/3. SK., 1013/6. SK., 1014. SK., 1014/1., 1014/1. SK., 1014/2. SK., 1014/4., 1014/6. SK., 1014/7., 1014/7. SK., 1014/9., 1014/9. SK., 1015., 1015. SK., 1015/1. SK., 1016. SK., 1016/1. SK., 1016/4. SK., 1017., 1017. SK., 1018. SK., 1018/1. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/4. SK., 1020/1. SK., 1020/2., 1020/2. SK., 1021., 1021. SK., 1021/1. SK., 1021/2. SK., 1022., 1022. SK., 1022/1. SK., 1022/2. SK., 1022/3., 1022/3. SK., 1022/4. SK., 1023., 1023. SK., 1023/1., 1023/1. SK., 1024. SK., 1025. SK., 1025/2. SK., 1028. SK., 1032. SK., 1033. SK., 1033/1. SK., 1034. SK., 1035. SK., 1036., 1036. SK., 1037., 1037. SK., 1038/2. SK., 1044/2., 1044/4. SK., 1069. SK., 1080., 1108. SK., 1110. SK., 1110/1., 1110/1. SK., 1111/1. SK., 1201. SK., 1201/3. SK., 1202. SK., 1202/1. SK., 1202/2. SK., 1203. SK., 1212., 1225. SK., 1227., 1227. SK., 1228. SK., 1229. SK., 1229/2. SK., 1230. SK., 1231. SK., 1232. SK., 1232/1., 1232/1. SK., 1949/2., 1962. SK., 1968., 539. SK., 543., 543. SK., 543/1. SK., 544., 544. SK., 545. SK., 547., 547. SK., 547/1., 547/1. SK., 548., 548/1. SK., 548/2., 549., 550. SK., 551., 551. SK., 552., 553. SK., 554. SK., 601/3. SK., 602. SK., 603., 603. SK., 608. SK., 609. SK., 610. SK., 611. SK., 611/1. SK., 611/2. SK., 611/3. SK., 612., 612. SK., 613., 613. SK., 614., 614. SK., 614/2. SK., 615. SK., 615/1. SK., 616., 616. SK., 616/1. SK., 616/2., 616/2. SK., 616/3. SK., 617., 617. SK., 621. SK., 622., 622. SK., 623. SK., 624. SK., 624/1., 624/1. SK., 624/2., 624/2. SK., 624/3. SK., 624/4. SK., 624/5. SK., 624/6. SK., 625., 625. SK., 626., 626. SK., 626/4. SK., 626/5. SK., 626/7., 626/7. SK., 627., 627. SK., 627/1., 627/1. SK., 627/2. SK., 627/3. SK., 628. SK., 629. SK., 701., 701. SK., 702. SK., 702/1. SK., 703. SK., 704. SK., 705. SK., 705/1., 713/1., 742/1., 745., 745. SK., 745/2. SK., 746. SK., 746/1. SK., 746/2. SK., 747. SK., 748., 748. SK., 748/2. SK., 749. SK., 752. SK., 753., 753. SK., 754. SK., 756., 756. SK., 756/1. SK., 757. SK., 759/1. SK., 768., 912. SK., 913. SK., 913/1., 914., 914/1., 914/1. SK., 917. SK., 920., 920. SK., 920/1. SK., 922. SK., 926/1., 926/1. SK., 927/1. SK., 927/2. SK., 927/3. SK., 929. SK., 930., 930. SK., 931. SK., 932., 939., 939/1. SK., 939/2. SK., 939/3., 939/3. SK., 944/1. SK., 946. SK., 946/1. SK., 947. SK., 948. SK., 949. SK., 949/1. SK., 950. SK., 951., 951. SK., 952., 952. SK., 952/1. SK., 952/2., 952/2. SK., 952/3. SK., 952/4. SK., 953., 953. SK., 953/1. SK., 955., 955. SK, 956., 956. SK., 956/1. SK., 957., 957. SK., 957/1. SK., 958. SK., 959. SK., 960. SK., 961. SK., ALIRIZA EFENDI, ALİRIZA EFENDİ CD., ÇESME, ÇEŞME CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD, EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GENÇLİK CD., GÜMÜŞPALA CD., HÜRRİYET CD., İLYAS UZUNER CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MEHMET AKIF ERSOY, MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, MEVLANA, NAMIK KEMAL, SEHIT MEVLÜT DURU, SEHIT NUMAN DEDE, ŞEHİT HASAN TAHSİN BÜYÜKÇOBAN CD., ŞEHİT MEVLÜT DURU CD., ŞEHİT NUMAN DEDE CD., YAZI, YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, EMEK, GÜZELLER, HACIHALIL, HACIHALİL, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ, SULTAN ORHAN, YALI mahallelerinde 1046/2. SK., 1052/2. SK., 1053. SK., 1102., 1102. SK., 1103. SK., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1107., 1107. SK., 1108., 1111. SK., 1111/1., 1112. SK., 1112/1. SK., 1113. SK., 1115., 1115. SK., 1116. SK., 1117., 1117. SK., 1117/1. SK., 1117/2. SK., 1118. SK., 1118/1. SK., 1119., 1119. SK., 1120., 1120. SK., 1120/1. SK., 1121., 1121. SK., 1122., 1122. SK., 1123. SK., 1124. SK., 1124/1., 1124/1. SK., 1125. SK., 1126. SK., 1127., 1127. SK., 1128., 1128. SK., 1129., 1129. SK., 1130., 1130. SK., 1130/2. SK., 1130/3., 1130/3. SK., 1130/4., 1130/4. SK., 1131., 1131. SK., 1131/1., 1131/1. SK., 1132. SK., 1133. SK., 1134. SK., 1135. SK., 1135/1. SK., 1136., 1136. SK., 1137. SK., 1137/1. SK., 1137/2. SK., 1138. SK., 1139. SK., 1140., 1140. SK., 1141., 1141. SK., 1142., 1142. SK., 1142/1. SK., 1142/2. SK., 1143. SK., 1144., 1144. SK., 1145., 1145. SK., 1146. SK., 1147. SK., 1147/1. SK., 1147/2. SK., 1148. SK., 1167/2., 1201/1. SK., 1201/2. SK., 1201/4. SK., 1201/5., 1201/5. SK., 1202/3. SK., 1203., 1204. SK., 1205. SK., 1205/1., 1205/1. SK., 1205/2. SK., 1207., 1207. SK., 1208., 1208. SK., 1209., 1209. SK., 1209/1., 1209/1. SK., 1209/2. SK., 1210., 1210. SK., 1212. SK., 1213. SK., 1214. SK., 1215. SK., 1216. SK., 1217. SK., 1218., 1218. SK., 1219. SK., 1222., 1222. SK., 1222/1., 1222/1. SK., 1223., 1223. SK., 1224. SK., 1225., 1225/1. SK., 1226. SK., 1227/1. SK., 1228., 1229/1. SK., 1231/1., 1231/1. SK., 601/1. SK., 601/2. SK., 602., 603/1. SK., 604., 604. SK., 604/1. SK., 605., 605. SK., 605/1. SK., 606., 606. SK., 606/1., 606/1. SK., 607., 607. SK., 607/1. SK., 608/1. SK., 608/2., 608/2. SK., 608/3. SK., 608/4. SK., 608/5. SK., 619/4., 626/1., 626/1. SK., 626/2. SK., 626/6., 626/6. SK., 629/1. SK., 629/2. SK., 629/4. SK., 630. SK., 631. SK., 632., 632. SK., 633., 633. SK., 633/1. SK., 633/2., 633/2. SK., 634., 634. SK., 634/1., 634/1. SK., 634/2. SK., 634/4. SK., 634/5. SK., 635., 635. SK., 635/1. SK., 635/2. SK., 636., 636. SK., 637., 637. SK., 638. SK., 639. SK., 639/1. SK., 640. SK., 641. SK., 642. SK., 643. SK., 644., 644. SK., 644/1. SK., 645., 645. SK., 646. SK., 647. SK., 648., 649., 649. SK., 705/1. SK., 706. SK., 707., 707. SK., 707/1. SK., 707/2. SK., 708., 708. SK., 709. SK., 710., 710. SK., 710/1. SK., 711. SK., 711/1. SK., 712., 712. SK., 712/2. SK., 712/4., 712/4. SK., 713., 713. SK., 713/1. SK., 714. SK., 715., 715. SK., 717. SK., 728. SK., 729., 729. SK., 731. SK., 732., 732. SK., 733., 733. SK., 733/1. SK., 735. SK., 735/1., 735/1. SK., 735/2., 735/2. SK., 740. SK., 741. SK., 742. SK., 744. SK., 744/1. SK., 78., 901/1., 901/1. SK., 902. SK., 902/1., 902/1. SK., 902/2. SK., 902/3. SK., 902/4. SK., 903. SK., 903/1. SK., 904/1. SK., 906., 906. SK., 907., 907. SK., 907/1., 907/1. SK., 908. SK., 908/1. SK., 909. SK., 910. SK., 910/1. SK., 913/1. SK., ADLIYE, ADLİYE CD., BÜLBÜL CD., D-100 KARAYOLU, DOGAN, DOĞAN CD., DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT CD., HÜKÜMET, HÜKÜMET CD., ILYAS BEY, ILYAS UZUNER, ISMETPASA, ISTANBUL, İLYAS BEY CD., İSMETPAŞA CD., İSTANBUL CD., İSTASYON CD., KADIOGLU, KADIOĞLU CD., KAVAK CD., KAVALA, KISLA, KIŞLA CD., KIZILAY, KIZILAY CD., KÖRFEZ CD., MENZILHANE, MENZİLHANE CD., MILLET CD., MİLLET CD., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., SEHIT HASAN TAHSIN BÜYÜKÇOBAN, SEHIT YILMAZ ARGON, SSK HASTANE YOLU SK, ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL CD., ŞEHİT YILMAZ ARGON CD., YAZI CD., YENİ BAĞDAT CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, INÖNÜ, İNÖNÜ, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1009., 1010., 1011. SK., 1012. SK., 1012/1. SK., 1012/2. SK., 1012/3. SK., 1013/1. SK., 1013/2. SK., 1013/4. SK., 1013/5. SK., 1013/6., 1014/10. SK., 1014/5. SK., 1016/2. SK., 1016/3. SK., 1016/4., 1016/5. SK., 1019/3. SK., 1019/5. SK., 1021/1., 1038., 1038. SK., 1038/1. SK., 1038/2., 1041. SK., 1042. SK., 1042/1., 1042/1. SK., 1042/2., 1042/2. SK., 1042/3., 1042/3. SK., 1042/4. SK., 1043., 1043. SK., 1044., 1044. SK., 1045. SK., 1046. SK., 1047. SK., 1049. SK., 1050/1. SK., 1051., 1051. SK., 1051/1. SK., 1052/1. SK., 1053., 1053/1., 1053/1. SK., 1053/2. SK., 1053/3. SK., 1053/4. SK., 1053/5., 1053/5. SK., 1054. SK., 1055., 1055. SK., 1056., 1056. SK., 1056/1. SK., 1056/2. SK., 1057., 1057. SK., 1059. SK., 1061. SK., 1061/1. SK., 1061/2. SK., 1061/3., 1061/3. SK., 1063., 1063. SK., 1063/1., 1063/1. SK., 1063/2. SK., 1063/3. SK., 1063/4. SK., 1064. SK., 1064/1. SK., 1065., 1065. SK., 1065/1. SK., 1066., 1066. SK., 1067. SK., 1068., 1068. SK., 1068/1., 1068/1. SK., 1068/2., 1068/2. SK., 1069., 1069/1. SK., 1070., 1070. SK., 1071. SK., 1072., 1072. SK., 1075. SK., 1076., 1076. SK., 1077. SK., 1077/1. SK., 1078. SK., 1078/1. SK., 1082., 1082. SK., 1082/1. SK., 1082/2., 1082/2. SK., 1082/3. SK., 1083., 1083. SK., 1083/1. SK., 1083/2. SK., 1084., 1084. SK., 1084/1. SK., 1084/2. SK., 1084/3., 1084/3. SK., 1085. SK., 1085/1. SK., 1085/2. SK., 1086. SK., 1086/1. SK., 1086/2. SK., 1086/3. SK., 1088. SK., 1089. SK., 1090. SK., 1091. SK., 1092. SK., 1093., 1093. SK., 1093/1. SK., 1093/2. SK., 1094. SK., 1095., 1095. SK., 1096., 1096. SK., 1096/1. SK., 1097. SK., 1097/1. SK., 1097/2. SK., 1097/3. SK., 1097/4., 1097/4. SK., 1098. SK., 1099., 1099. SK., 1154. SK., 1154/3., 1154/3. SK., 1155. SK., 1156. SK., 1158. SK., 1158/1. SK., 1158/2. SK., 1158/3. SK., 1158/4., 1158/4. SK., 1159., 1159. SK., 1159/1. SK., 1159/2., 1159/2. SK., 1160., 1160. SK., 1161., 1161. SK., 1162., 1162. SK., 1163. SK., 1164., 1164. SK., 1165. SK., 1167., 1167. SK., 1169., 1169. SK., 1170., 1170. SK., 1172. SK., 1966., 1966. SK., 1967. SK., 1967/1. SK., 1968. SK., 1968/1. SK., 1968/2. SK., 1969., 1969. SK., 1969/1., 1969/1. SK., 1970. SK., 1970/1., 1970/1. SK., 1971. SK., 1972., 1972. SK., 1972/1. SK., 1973., 1973. SK, 1974. SK., 1974/1. SK., 1975., 1975. SK., 1976., 1976. SK., 1976/1. SK., 1976/2. SK., 1977. SK., 1979., 1979. SK., 1981. SK., 1982. SK., 1983., 1983. SK., 1984. SK., 1985., 1985. SK., 1986. SK., 1986/1. SK., 1986/2. SK., 1986/3., 1986/3. SK., 1986/4., 1986/4. SK., 1986/5. SK., 1987. SK., 1991. SK., 1991/2. SK., 1994. SK., 1996., 1996. SK., 1997., GENÇLIK, GENÇLİK CD, HAMAMÜSTÜ YOLU, NAMIK KEMAL CD., SEHIT ARSLAN KULAKSIZ, SEHIT OKTAY KAYA, SEHIT OKTAY KAYA CD., ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD., ŞEHİT OKTAY KAYA CD., TERMINAL, TERMINAL CD., TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, GAZILER, GAZİLER, GEBZE OSB2, GÜZELLER, INÖNÜ, İNÖNÜ, MEVLANA, MUSTAFAPASA, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 1020. SK., 1701. SK., 1702., 1702. SK., 1703., 1703. SK., 1704. SK., 1705. SK., 1706., 1706. SK., 1706/1., 1706/1. SK., 1706/2. SK., 1707., 1707. SK., 1708. SK., 1709. SK., 1709/1. SK., 1709/2. SK., 1709/3. SK., 1710. SK., 1711., 1711. SK., 1712., 1712. SK., 1713. SK., 1713/1., 1713/1. SK., 1713/2. SK., 1713/3. SK., 1713/4., 1713/4. SK., 1715. SK., 1718., 1718. SK., 1719., 1719. SK., 1720. SK., 1721., 1721. SK., 1722. SK., 1723. SK., 1724. SK., 1725., 1725. SK., 1725/1., 1725/1. SK., 1726., 1726. SK., 1727. SK., 1728., 1728. SK., 1729., 1729. SK., 1730., 1730. SK., 1731. SK., 1732., 1732. SK., 1733. SK., 1735., 1735. SK., 1736., 1736. SK., 1737. SK., 1738., 1738. SK., 1739. SK., 1740. SK., 1741., 1741. SK., 1742. SK., 1744. SK., 1744/1. SK., 1744/2. SK., 1745., 1745/1. SK., 1746. SK., 1747. SK., 1748. SK., 1749. SK., 1750. SK., 1750/1., 1750/1. SK., 1751., 1751. SK., 1752., 1752. SK., 1753. SK., 1754., 1754. SK., 1755. SK., 1756. SK., 1757., 1757. SK., 1758., 1758. SK., 1759. SK., 1760., 1760. SK., 1761., 1761. SK., 1762. SK., 1763., 1763. SK., 1764. SK., 1765., 1765. SK., 1766., 1766. SK., 1766/1., 1766/1. SK., 1766/2. SK., 1767. SK., 1768., 1768. SK., 1769., 1769. SK., 1770. SK., 1771., 1771. SK., 1772. SK., 1772/1. SK., 1773., 1773. SK., 1774. SK., 1775. SK., 1776., 1776. SK., 1776/1., 1776/1. SK., 1777. SK., 1778., 1778. SK., 1779., 1779. SK., 1780. SK., 1781., 1781. SK., 1781/1., 1781/1. SK., 1781/2. SK., 1782., 1782. SK., 1783. SK., 1784. SK., 1785. SK., 1786. SK., 1787., 1787. SK., 1787/1. SK., 1788., 1788. SK., 1788/1. SK., 1788/2. SK., 1789., 1789. SK., 1789/1., 1789/1. SK., 1790. SK., 1791., 1791. SK., 1792. SK., 1792/1., 1792/1. SK., 1792/2. SK., 1793., 1793. SK., 1793/1., 1793/1. SK., 1793/2. SK., 1793/3., 1793/3. SK., 1794. SK., 1795. SK., 1795/1., 1795/1. SK., 1795/2. SK., 1796., 1796. SK., 1797., 1797. SK., 1798., 1798. SK., 1799., 1799. SK., 1799/1. SK., 1941., 1941. SK., 1942., 1942. SK., 1942/1., 1942/1. SK., 1943., 1943. SK., 1944., 1944. SK., 1944/1. SK., 1945. SK., 1946., 1946. SK., 1947., 1947. SK., 1948., 1948. SK., 1948/1. SK., 1949., 1949. SK., 1950. SK., 1951., 1951. SK., 1951/1. SK., 1952., 1952. SK., 1952/1. SK., 1953., 1953. SK., 1954., 1954. SK., 1955. SK., 1955/1. SK., 1956. SK., 1957. SK., 1958. SK., 1959. SK., 1959/1., 1959/1. SK., 1959/2., 1959/2. SK., 1960. SK., 1961., 1961. SK., 1961/1., 1961/1. SK., 1963. SK., 1964., 1964. SK., 1989. SK., 1992/1. SK., 1993. SK., 1995. SK., 1999. SK., 2407., 2407. SK., 2415. SK., 2416. SK., 2418. SK., 2420., 2420. SK., 2421. SK., 2431. SK., 2433., 2436. SK., 2441. SK., 2450. SK., 2451. SK., 2465. SK., 2467., 2469. SK., 2470. SK., 2471. SK., 2475 SK., 2476. SK., 2477. SK., 2480. SK., 2481., 2481. SK., 2482., 2482. SK., 450., 451. SK., 452., 452. SK., 455 SK., 456., 555., 556., 556. SK., 557., 557. SK., 558. SK., 720/1. SK., 721. SK., 722. SK, 722. SK., 723. SK., 724., 724/1. SK., 725., 726. SK., 83/3. SK., 853. SK., 854., 854. SK., 855/1. SK., 86. SK., 90., 901. SK., 904. SK., 905. SK., 911. SK., 911/1. SK., 914. SK., 915. SK., 916. SK., 918. SK., 919. SK., 921. SK., 922., 923., 923. SK., 924. SK., 925. SK., 926., 926. SK., 927., 927. SK., 928. SK., 932. SK., 933., 933. SK., 934. SK., 935., 935. SK., 936. SK., 937. SK., 938., 938. SK., 938/1. SK, 938/1. SK., 938/2., 938/2. SK, 938/3. SK., 939. SK., 940. SK., 940/1. SK., 941., 941. SK., 941/1., 941/1. SK., 942. SK., 943. SK., 944., 944. SK., 944/2. SK., 945. SK., 945/1. SK., 945/2. SK., 945/3., 945/3. SK., 945/4. SK., 947/1. SK., 948., 954. SK., 954/1. SK., 960., 960/1. SK., ARİFOĞLU CD., BAHAR CD., CEM, CEMAL GÜRSEL CD., DİCLE CD, FARABI, FIRAT CD, FIRAT CD., GAZILER, GAZİLER CD., IBRAHIM AGA, ISSIKGÖL, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İBRAHİM AĞA CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KARASU CD., MUTLUKENT BULVAR, NESİL CD., RAHMİ DİBEK CD, RAHMİ DİBEK CD., SEHIT ERDEM DEMIR, SEHIT ERDEM DEMIR CD., SEHIT FAHRI KIR, SEHIT HAMDI PEKÇALISKAN, SEHIT ÖZCAN DEMIRCI, SERKAN ÖZÇERİ CD., ŞEHİT ERDEM DEMİR CD., ŞEHİT FAHRİ KIR CD., ŞEHİT HAMDİ PEKÇALIŞKAN CD., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD., ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD, VEYSEL KARANİ CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, MİMAR SİNAN mahallelerinde 302., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 306/1. SK., 306/2. SK., 307., 307. SK., 307/1. SK., 307/2. SK., 308. SK., ANKARA CD., ASIK VEYSEL, AŞIK VEYSEL CD., YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI mahallelerinde 310. SK., 311/1. SK., 312. SK., 313/2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 11/1. SK., 11/2. SK., 11/3. SK., 2231/1., 2231/1. SK., 2231/2. SK., 2232., 2232. SK., 2235., 2235. SK., 2238. SK., 5/6., 5/6. SK., 5/7. SK., 6/1. SK., 6/2., 6/3. SK., 6/4. SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 1445/10. SK., 1495., 563. SK., BEYAZIT, BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI mahallelerinde 324. SK., 331. SK., 331/1. SK., 332. SK., YAŞAR DOĞU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 2205. SK., 2208. SK., 2318. SK., 2346., 2346. SK., 2347. SK., 2347/1., ISTIKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1409/2. SK., 1410/1., 1411., 1411. SK., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416. SK., 1416/1. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421. SK., 1421/1. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1431., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., 1438., 1438. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440., 1444., 1444. SK., 1445. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/14., 1445/14. SK., 1445/15., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/7. SK., 1445/8. SK., 1445/9. SK., 1449., 1449. SK., 1455. SK., 1456., 1456. SK., 1461. SK., 1495. SK., 1495/2. SK., ESATBEY CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., PLEVNE, PLEVNE CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, OVACIK mahallelerinde 3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 4334, 4334., 4336, 4336., 4341, CUMAKÖY FATIH, EVREN SK., GÜLBEN SK., KARDELEN SK., KARSIYAKA, KAVAK SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., MEVLANA CD., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YENİ ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 1. SK., 109/2 SK., 11., 113. SK., 113/1. SK., 119., 119. SK., 12., 12/4. SK., 123. SK., 13/3. SK., 16/1. SK., 16/2. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/5. SK., 17/6., 18. SK., 19. SK., 2., 2. SK., 20., 20. SK., 21/1. SK., 22., 23. SK., 24., 26., 27. SK., 28., 29., 30/1., 31. SK., 31/1. SK., 32., 38., 38. SK., 38/1., 4., 4. SK., 42. SK., 43/1. SK., 43/2. SK., 44., 44. SK., 45., 45/1. SK., 45/2., 453. SK., 455/2. SK., 459/1. SK., 47. SK., 49., 5., 50. SK., 50/1. SK., 51., 51. SK., 52., 52/1. SK., 53/1. SK., 54. SK., 56/2., 56/2. SK., 57., 57. SK., 58/3., 6. SK., 61. SK., 61/2. SK., 7., 7. SK., 8. SK., 9. SK., BOSNA, BOSNA CD., MUALLİM SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ, TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 10. SK., 12. SK., 13. SK., 4505. SK, 4510., 4512, 4513, 4513., 4513. SK., 4519. SK., 4521. SK., 4522., 4548., ÇUKUR SK., IHLAMUR SK., KARABIYIK SK., KÖMÜRCÜOGLU CD., SEZER SK., ŞAHİN SK., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1116/1., 1184. SK., 1196. SK., HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KERESTECILER SANAYI SITESI, KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde HAYAT SK., MEVSİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.