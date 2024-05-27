27 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:30

Güncelleme: 27.05.2024 - 12:30

BOLU ilinde 27 Mayıs Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATAŞ, MERKEZ mahallelerinde KARATAS MERKEZ KÖY YOLU, KARATAŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, YUKARI mahallelerinde ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, EKİNCİK, MURATLAR, SARPINCIK mahallelerinde ASAGI MAHALLE YOLU, MURATLAR MAHALLE YOLU, SARPINCIK KÖYÜ EKİNCİK MAH., SARPINCIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1444, 1444 SK., 1445, 1448, 1450, 1450 SK., ETKIN, ETKİN SK., HASMET, IHLAS, NESLIHAN, ÖZGÜR, VEFA, YELKI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1483, 1484 SK., 1486 SK., 1489. SK., ATMACA, ATMACA SK., AZİZ SK., BABAYİĞİT SK., BOLLUK SK., CANAN SK., CUMA SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇÖMLEKÇILER, EMIR, EMIR SK., EMİR SK., İSKİLİP SK., KENTSEL, KENTSEL SK., KEVSER, KEVSER SK., KIBLE SK., KIRSAL, KIRSAL SK., KOÇYİĞİT SK., KOZLU SK., MARAL SK., SEDEF SK., SEHIT ALI ERDOGAN, SEHIT SABAHATTIN BARUT, SEVDA SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., ŞEHİT SABAHATTİN BARUT SK., ŞEHİT SEBAHATTİN BARUT SK., ÜÇGEN SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1415 SK., ASALET, AŞAĞISOKU MAHALLESİ MEZARLIĞI, D_100 KARAYOLU CD., HASAT SK., ILKNUR, İLKNUR, İLKNUR SK., KARADERE CD., KEKLİK SK., MURAT SK., POYRAZ SK., SABAHATTİN ÖZTÜRK SK., SINAN, SİNAN SK., ŞEHİT ALİ ÖZDEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1436 SK., 1437. SK., 1438 SK., CEFAKAR SK., İNANÇ SK., MAZLUM SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL, ŞEHİT RAMAZAN GEL SK., VEYSEL SAYGILI SK., YAREN SK., YOLÇATI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAĞLIK mahallelerinde 1416 SOK., ASALET SK., ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., DİVAN SK., GÜLNAR SK., RAHMET SK., SEDA SK., SEMPATİ SK., ŞAŞMAZ SK., TINAZ SK., UAVTEDE YOK, ZORLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1411 SK., 1412, 1412 SK., 1443 SK., AYÇA SK., BAŞAK SİTESİ İÇİ YOLU, CENGAVER SK., ÇAĞSU HASTANESİ OTOPARKI, DODURGA, DODURGA CD., DOĞU SK., GÖKCE AĞAÇ SK., GÜNEYKAYA SK., KUTAY SK., ÖZEL ÇAĞSU HASTANESİ ACİL SERV, REŞAT SK., SABIR SK., SALİH İNCELER SK., SANCAKTAR SK., SEHER SK., SEHIT TEVFIK DURSUN, SIRAT SK., SONGÜL SK., ŞEHİT İBRAHİM AYHAN SK., ŞEHİT TEVFİK DURSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1431. SK., 1432, 1433. SK., 1435., MEŞHUR SK., SAKARYA, ŞEHİT AHMET BAKI, ŞÖHRET, TUFAN, TUFAN SK., TUNA SK., YETENEKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAĞLIK mahallelerinde 1430. SK., ASMA, ASMA SK., FEDAKAR SK., MİMOZA SK., RAHMET, SAĞLIK SK., SEBIL, SEBİL SK., SEHIT NUSRET AKAR, ŞEHİT NUSRET AKAR SK., ŞENGÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAĞLIK mahallelerinde ATAK SK., BATI SK., DOGU, EGEMEN SK., GÖZDE SK., GÜZİDE SK., HAŞMET SK., İHLAS SK., KARŞIKONAK SK., ÖZGÜR SK., SANCAK SK., VEFA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SİYAMOĞLU, TAŞÇILAR mahallelerinde MENGEN YOLU, SEMERCİLER MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAGÖZLER, ÇAYIRKÖY, DOĞANCI, HASAN, IGDIR, IĞDIR, KUZFINDIK, KÜÇÜKBERK, MERKEZ, PELITÇIK YAYLASI, SAÇÇILAR, SEYIT, SEYİT, SULTANBEY mahallelerinde 1. SK., 12 KASIM EVLERI, 12 KASIM EVLERİ SK., 1SK, 2, 2 ÇIKMAZ SK., 2 SK., 2. CAMİ SK., 2. SK., 2.SK., 3. SK., 3.ÇIKMAZ SK., 517, 519 SK., 521 SK., 523 SK., 527, 527 SK., 528 SK., 534, 538, 539 SK., 543 SK., 544 SK., 546 sok, 6, 6. CD., AFSAR, AFSAR SK., AFŞAR SK., AKINCI SK., ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, ANA SK., ASAGI MAHALLE 2., AYDINLIK SK., BOLU BİLECİK YOLU, CAMİ-1. SK., ÇAYIRKÖY KÖYÜ YOLU, ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIKMAZ-1. SK., DERE-2., DERE-2. SK., DERYA 1. SK., DOĞANCI-3., DOĞANCI-3. SK., EMIROGLU, EMİROĞLU, EMİROĞLU SK., HİLAL-1. SK., HUZUR-1. SK., IGDIR MAHALLE YOLU, İNCE KÖPRÜ SK., KAPLICA CD., KARACA SOK, KARAKİRAZ SK., KÖPRÜCÜLER - ÇAYIRKÖY YOLU, KÖPRÜCÜLER YOLU, KUZFINDIK KÖYÜ YOLU, KUZFINDIK MERKEZ KÖY YOLU, MUDURNU CD., MUDURNU YOLU, MUDURNU YOLU SOK, MURAT CANBAŞ CD., OKUL 4. SK., OKUL-2., OKUL-2. SK., OKUL-4. SK., PELITÇIK YAYLA YOLU, SAÇCILAR KÖYÜ YOLU, SAÇCILAR MAH KÖY YOLU, SAÇÇILAR KÖY YOLU, SEKA, SEKA SK., SULTANBEY-1., SULTANBEY-1. SK., TOPARDIÇ KÖYÜ YOLU, YAŞAR ÇELİK SK., YENI-1., YENİ-1., YENİ-1. SK., YENİMAHALLE - AŞAĞIKARAKÖY YOL, YILMAZ-1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, YUKARI mahallelerinde YUKARI MAHALLE YOLU, YUKARIDÜĞER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISAYIK MERKEZ, AŞAĞISAYIK mahallelerinde ASAGISAYIK MERKEZ KÖY YOLU, AŞAĞISAYIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKÖY, ADAKÖY MERKEZ, AŞAĞI, BAYIR, IMAMLAR, İMAMLAR, KADILAR, KADIRLER, KADİRLER, UZUNLAR mahallelerinde ADAKÖY KÖYÜ YOLU, ADAKÖY MERKEZ KÖY YOLU, ANADOLU OTOYOLU, DOĞANCILAR BAYIR MAH, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ MEVKİ DÖRTDİVA, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DR.SADIK AHMET CD., GEREDE YOLU MEVKII, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KADIRLER MAHALLE YOLU, UZUNLAR MAHALLE YOLU, YUNUS EMRE İMAM HATİP ORTAOKUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI YAYLA, GÖBÜLER mahallelerinde ASAGI YAYLA YOLU, DELLER YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.