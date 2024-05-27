27 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:30

Güncelleme: 27.05.2024 - 12:30

DÜZCE ilinde 27 Mayıs Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 125., 125. SK., 141. SK., 142. SK., 163., BOLU CD., ÇİFTECEVİZLER SK., D 100 KARAYOLU CD., SAATÇİ SK., SİVRİKAYA SK., VELİOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSLAHİYE MÜCAVİR mahallelerinde ADAPAZARI BOLU YOLU, ISLAHIYE DORÜS, İSLAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 1374. SK., 2558. SK., 2675., 2675. CD., 2690., 2690. SK., 2698. SK., 2699., 2699. SK., 2700., 2707. SK., 2712., 2730., 2730. CD., 2741., 2741. SK., 2747., 2750., 2750. SK., 2760., 2770., 2798., 2806., 2811., 2813. SK., 2820., 2820. CD., 2826., 2875., 2890. CD., 2895., 2897., 2900. SK., 2901., 2901. SK., 2902., 2902. SK., 2904. SK., 2907. SK., 2910. SK., 2921. SK., 2948., 2948. CD., ÇINAR YAPI KOOPERATİFİ İÇİ YOL, KEMAL BATUR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, SEHIT, ŞEHİT, YÖRÜK, YUKARI mahallelerinde 499. SK., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, KONURALP 330., KONURALP 330. CD., KONURALP 353., KONURALP 399., KONURALP 408., KONURALP 432., KONURALP 435., KONURALP 435. SK., KONURALP 440., KONURALP 442., KONURALP 446., KONURALP 495., KONURALP 500., KONURALP 500. CD., KONURALP 502., KONURALP 504., KONURALP 507., KONURALP 512., KONURALP 514., KONURALP 514. SK., KONURALP 519., KONURALP 521., KONURALP 521. SK., KONURALP 546., KONURALP 547., KONURALP 548., KONURALP 549., KONURALP 550., KONURALP 553., KONURALP 554., KONURALP 555., KONURALP 556., KONURALP DÜZCE, KONURALP DÜZCE CD., MERKEZ YÖRÜK, NECMI HOSVER, NECMİ HOŞVER, PROFESÖR DR. NECMETTİN ERBAKAN, TEKNOPARK, ÜNİVERSİTE CD., YÖRÜK KÖYÜ YOLU, YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU, YUKARI YÖRÜK, YURTKUR DÜZCE KONURALP YURT MÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNBAŞI, MERKEZ, SALLAR, YEŞİLTEPE mahallelerinde 110. SK., 4590., 4590. SK., 9.DÜZCE, GÜBBAŞI SK., GÜNBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNBAŞI, KARA AGAÇ, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MUSABABA, MUSABABA MÜCAVIR, N KENDISI, SALLAR, YEŞİLTEPE mahallelerinde 10210., 10215., 10550., 10560., 10600., 10630., 10635., 10700., 10710., 10735., 10830., 113. SK., 4560., 4560. BULVAR, 4603., 4604., 4604. SK., 4606., 4606. SK., 4607., 4607. SK., 4629. SK., 71., 9.DÜZCE BULVAR, 9888., GÜNBAŞI, KARA AGAÇ, KÖY, KÖY KÜME EVLER, KÖY SK., MUSABABA KÖYÜ, MUSABABA KÖYÜ İÇ YOLU, MUSABABA KÖYÜ YOLU, PARK İÇİ YOLU, SALLAR GÜNBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 821. SK., 823., 823. SK., 850., KUYUMCUZADE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, ÇİFTLİK, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde AKYAZI, AKYAZI KÖYÜ YOLU, ÇELİKLER SK., DÜZCE YIĞLICA YOLU, ESKİ DÜZCE YIĞLICA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANLAR, HECINLER, N KENDISI mahallelerinde HASANLAR, HASANLAR KÖYÜ YOLU, HECINLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ mahallelerinde 1412., 2986., 2986. SK., 2990. SK., 3000. SK., 3010. SK., 3011. SK., 3012., 3012. SK., 3013. SK., 3014., 3014. SK., 3015. SK., 3016. SK., 3017. SK., 3019. SK., 3020., 3022. SK., 3029. SK., 3043. SK., 3044., 3044. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 16:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, N KENDISI, OSMANCA, TERZIALILER mahallelerinde DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, KONURALP GÜVEN, OSMANCA, OSMANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, YENİ mahallelerinde 1101., 122. SK., 13. CD., 14. CD., 177. SK., 201., 5. CD., 6., 7. CD., 704 SK., 704., 901., BEYKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENBAŞI mahallelerinde 9. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURIYET, CUMHURIYET OSB2, CUMHURİYET, DAĞDİBİ, DEGIRMENBASI, DEĞİRMENBAŞI, GÜVEN, KIRKACAK, KÖYÜN KENDİSİ, KURUDERE, MERKEZ, N KENDISI, OVAPINAR, TEPE ALTI mahallelerinde 1 SK., 11., 177., 2., 9., 9. CD., 905., ADİL SEVEN SK., BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜK, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ YOLU, DEGIRMENBASI, DEĞİRMENBAŞI KÖYÜ YOLU, DÜZCE BELEDİYESİ İÇME SUYU ARI, GÜVEN KÖYÜ YOLU, KIRKACAK, MERKEZ/1, OVAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, OVAPINAR KÖYÜ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ YOLU, TEPE ALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5517. SK., 5536. CD., 5553. SK., 5578., 5578. SK., 5582. SK., 5592., 5600., 5600. CD., 5605., 5606., 5615. CD., 5616. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNBASI MÜCAVIR, MUSABABA MÜCAVIR mahallelerinde 10730., MERKEZ GÜNBASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOLAMASI, YEŞİLÇİMEN mahallelerinde GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ YEŞİLÇİMEN KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAG, KÖSELER, MAREŞAL, TIRAŞLAR mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, DAG, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVUTLUK, DİBEKTAŞ, KURUHÜSEYIN, MERKEZ, OSMANCIK, YENİYER mahallelerinde AVUTLUK, DIBEKTAS MERKEZ, DİBEKTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, KURUHÜSEYIN, OSMANCIK, YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKUZDEĞİRMEN, YAKA mahallelerinde 401., CUMAYERİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, ÇELİKDERE mahallelerinde ALT, ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇELİKDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENİÇİ mahallelerinde ÖRENİÇİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, ESKIOGLU mahallelerinde ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKIOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 15:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAN, ORTA mahallelerinde KIRAN, ORTA, ORTA KÜME EVLER, YEŞİLTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAVUTAĞA, DİLAVER, KAVAKLIK, KIRKHARMAN, KÖYÜN KENDİSİ, KÜPLER, N KENDISI mahallelerinde DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, DİLAVER KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU, YENICE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNACILAR mahallelerinde TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde BADEM 2 SK., MELIH, MELİH SK., SONÇAĞ SİTESİ, ÜMRAN SK., YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALACAMESCİT, GÜLEBELER, MERKEZ mahallelerinde DIKMELI MERKEZ, GÜLEBELER, GÜLEBELER KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİKMELİ, MERKEZ mahallelerinde ALACAMESCIT MERKEZ, ALACAMESCİT KÖYÜ YOLU, DİKMELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde ISHAKLAR, İSHAKLAR KÖYÜ YOLU, KUSOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.