27 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:30

Güncelleme: 27.05.2024 - 12:30

KOCAELİ ilinde 27 Mayıs Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde DERMAN SK., FERMAN SK., SAMYELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, DURAKLI mahallelerinde 3501, 3501. SK., 3510., 3511., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DAR SK., DURAKLI CD., ESENYOL SK., MEZARLIK SK., NALBANT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, ELBIZLI mahallelerinde 3525, 3525., 3558., 3601., AYDOĞDU SK., DURAKLI, ELBIZLI, FINDIKLAR SK., KANCILI, KANCILI SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde ADNAN ACARLAR SK., DENİZCİLER CD., İNKILAP SK., KİREÇÇİ SK., MUHARREM CANDAS, MUHARREM CANDAŞ SK., SANLI, ŞANLI SK., TOLGA SK., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANLI mahallelerinde DURANLI MEVKİİ KÜME EVLER, DURBEYLER MEVKII, DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIRAKLI mahallelerinde ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUTLUCA, OSMANLI mahallelerinde DURANLI MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ mahallelerinde 695., 695. SK., 696. SK., 697. SK., 699., 699. SK., 834., 834. SK., RAUF DENKTAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ mahallelerinde 688. SK., 864., 865., 865. SK., FAHRİ KORUTÜRK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde AMİRAL KAYACAN CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DONANMA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA, ANSA SK., ARPALIK CD., BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCILER, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., GELINCIK, GELİNCİK SK., GÖKTAS, GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., KARACA SK., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KENT, KENT SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER, ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK SK., PINAR CD., POSTACI, SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SOYSAL SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZAFER CD., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK, AY SK., BALLI BADEM SK, BEREN SK., CAMILI SK., D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, FEZA, FEZA SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KAÇKARLAR SK., KARAKALDIRIM CD., KIRYOLU SK., OSMAN ŞENOL CD., PETEK, ŞEN SK., TATAR SK., YILDIZLAR, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANAL SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., SEDİR SK., SEVGİ SK., ŞAHİNKAYA SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4407., 4461, 4462, 4462., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., ERDAĞI SK., EŞREF SK., GÖNEN SK., GÜNEŞ SK., GÜVERCİN SK., IŞIK SK., MANOLYA SK., PINAR SK., SEZER SK., SOYLU SK., TAŞ SK., TAVŞANLI YOLU CD., YAYLA SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZPINAR mahallelerinde 2708. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2775. SK., 2776. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD., ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2701., 2701. SK., 2703. SK., 2705. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 10:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2715. SK., 2715/1. SK., 2716. SK., 2716/1. SK., 2717. SK., 2726. SK., 2727. SK., 2730. SK., 2734. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2740. SK., 2746. SK, 2794. SK., 3050, ŞEHIT ALI GAFFAR OKKAN, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., TASOCAKLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 14:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2716., 2742. SK., 2776/1. SK., D-100 KARAYOLU CD, EMLAKKONUT1 CD, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR TAŞOCAKLARI, TAŞOCAKLARI, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, ISTASYON, İSTASYON, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 1445/10. SK., 1495., 1495. SK., 1495/2. SK., 1495/3. SK., 1496., 1496/1., 1496/1. SK., 337. SK., 338., 338. SK., 339. SK., 340. SK., 341., 343. SK., BAYRAMOĞLU CD., BEYAZIT CD., ÇELİKOĞLU CD, D-100 KARAYOLU CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 10:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3215., 3216., 3217, 3217., 3217. SK., 3252., BADEM SK., BERİL SK., ÇİÇEK SK., GONCA SK., MANDIRA, MANDRA CD., ÖZGE SK., SILE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 10:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3213., 3278., KARATAŞ SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1201/2. SK., 1218., 1219. SK., 1220/1. SK., 1221. SK., KIZILAY, KIZILAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 1805/3. SK., 253/2. SK., 268. SK., 3210., ARMUTLU SK., CAN SK., ELMALI SK., FIRAT SK., GİZEM SK., İSTİKLAL CD., KAMBER KAYNAĞI SK., KÖMÜRCÜLER SK., OKUL SK., ORGANİZE CD., ÖZPINAR SK., SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 11:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4429, 4429., GÖLCÜK SK., MADEN CD., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 712/1., 712/1. SK., 712/5. SK., 727. SK., 727/1. SK., 727/2., 727/2. SK., 727/3., 727/3. SK., 728. SK., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 735., 736. SK., 737., 737. SK., 737/1., 737/1. SK., 738/1. SK., 859/1. SK., 859/11. SK., 859/2. SK., BAHARDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MİMAR SİNAN, ULUS mahallelerinde 14. SK., 15/3. SK., 15/4. SK., 2161., 2161. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 508. SK., 533/1., 539. SK., 541. SK., 542. SK., 543., 543/1., 543/1. SK., 544., 544. SK., 545. SK., 546., 546. SK., 547., 547. SK., 547/1. SK., 548/1. SK., ŞEHİT KADİR KASA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 10. SK., 13. SK., 15., 15. SK., 16., 16. SK., 3/1. SK., 4., 4. SK., 4/1. SK., 4/2. SK., 5. SK., 6. SK., 6/1. SK., 7. SK., 8. SK., ANKARA CD., MİMAR SİNAN CD., PIRIREIS, PİRİREİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET, KARAABDÜLBAKI, SAPAKPINAR, SULTANİYE, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE, ZEYTINBURNU mahallelerinde 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130., 5130. SK., 5131., 5131. SK., 5132. SK., 5133. SK., 5134., 5134. SK., 5136. SK., 5144. SK., 5145., 5145. SK., 5147, 5147., 5151., 5152., 5153., 5154, BENT, BENT SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KAPAKLI YOLU SK., KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, MENDERES, MENDERES CD., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD., ÖZSOY AĞRASI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKII, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, PİR AHMET YOLU SK., SAPAKPINAR MERKEZ MEVKII, SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, YENI YERLESIMLER MEVKII, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANCIKLAR mahallelerinde HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILCIKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1. CD, AÇELYA SK., ADALI SK., AYTEN SK., BAYRAM, BAYRAM SK., CEYDA SK., CİHAN SK., ÇAKIL SK., DEREN SK., DERİN SK., DILA, DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EFE SK., EGE SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN, ERKAN SK., FILIZ, GEÇIT, GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÜLER SK., GÜMÜS, GÜZEL SK., HARMAN SK., HASRET, HAYAT SK., HUZUR SK., HÜSEYİN DEMİR CD., IŞILAY SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARAYEL SK., KARDELEN SK., KENDİR SK., KETEN, KETEN SK., KIZILCIK SK., LODOS SK., NERGİS SK., SAMYELI, SELİN SK., SEVİNDİK SK., TUNA CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., YABANGÜLÜ, YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAVUZ SK., YELKEN, YELKEN SK., YILMAZ SK., ZAKKUM SK., ZEHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde BURÇAK SK., ÇAĞLA SK., ÇAKIL, DİLA SK., FİLİZ SK., FULYA SK., ORTANCA SK., RAMAZAN, RAMAZAN SK., YEŞİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIROVA mahallelerinde 5204., 5206. SK., 5209. SK., 5210., 5210. SK., 5211., 5211. SK., 5212., 5212. SK., 5213., 5213. SK., 5217., 5217. SK., 5218., 5218. SK., 5219. SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, ÖZGÜRLÜK, TATLIKUYU mahallelerinde 1320. SK., 2301. SK., 2301/1., 2301/1. SK., 2302. SK., 2302/1. SK, 2302/1. SK., 2303., 2303. SK., 2304. SK., 2304/1. SK., 2305/1. SK., 2306., 2306. SK., 2306/1. SK., 2307. SK., 2308. SK., 2309. SK., 2310. SK., 2311/1., 2311/1. SK., 2325., 2325. SK., 2325/1. SK., 2326., 2326. SK., 2326/1., 2327., 2327. SK., 2327/1. SK., 2328. SK., 2329/1. SK., ADEM YAVUZ, ADEM YAVUZ CD., FATİH CD., OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde ALPER SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., ELMAS, ELMAS SK., KAMER SK., MERCAN SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU mahallelerinde KORU CD., KOZAKLI SK., MANOLYA SİTESİ SK, OTOBAN, OTOBAN CD., SİTE SK., TEPETARLA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ mahallelerinde ÇEPNİ CD., ÇÖRTLENCE SK., NAZIF OKUMUS, NAZİF OKUMUŞ CD., YONCALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, ORTABURUN mahallelerinde AHMEDIYE, AHMEDİYE CD., AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., BOZTEPE SK., DEMLİK SK., FERDA, FERDA SK., HACI OSMAN SK., HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., HORON SK., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADI, KARLI VADİ SK., KAYALI SK., MEVLEVI, MEVLEVİ SK., NARLI SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEMIZ, TEMİZ SK., VİTAMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE mahallelerinde HACI OSMAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE mahallelerinde DÖRTYOL, DÖRTYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Mayıs Pazartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, GÖKTAŞ SK., HEYREK, HEYREK CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.