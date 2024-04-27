27 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:29

Güncelleme: 27.04.2024 - 10:29

KOCAELİ ilinde 27 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇARSI, ÇARŞI mahallelerinde 1. SK., 4. SK., AK HASAN CD., GARAJ CD., USTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT mahallelerinde ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN mahallelerinde SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, TOPLUCA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS SB, BARIŞ mahallelerinde 1804/2. SK., KOŞU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236, 3236., 3237. SK., 3238, 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AYBEK SK., ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., FIRAT SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, IHLAMUR SK., KÖMÜRCÜLER SK., MERVE SK., ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SÜMBÜL SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 2201. SK., 2202. SK., 2203., 2203. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2238. SK., 2239. SK., 2242. SK., 2244. SK., 2250. SK., 2334/1. SK., 2334/2., 2334/2. SK., 2334/3. SK., 2334/5., 2334/8. SK., 2335/1. SK., 2335/4. SK., 2335/5. SK., 2335/6., 2335/6. SK., 2336. SK., 2337. SK., 2337/1. SK., 2338. SK., 2339., 2339. SK., 2341. SK., 2342., 2342. SK., 2343. SK., 2343/1. SK., 2343/2., 2343/2. SK., 2344. SK., 2344/1. SK., NECİP FAZIL CD., ÜMIT KAFTANCI, ÜMİT KAFTANCI CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2. SK., 1179. SK., 1180., ASKERİ YOL SK, HÜKÜMET CD., TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEVLANA mahallelerinde 844. SK., 844/1. SK., 845. SK., 846. SK., 847., 848. SK., ISSIKGÖL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 1, 2424. SK., 3020. SK., 3313., 3315., 3317., 3318, 3318., 3327., 3340., 3341., 3341. SK., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3411. SK., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3804., 3806., 3806. CD., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4002., 4002. SK, 4003. SK., 4004, 4004., 4004. SK., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4020., 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 431, 4320, 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, 4426. SK., 4429., 4432., 4436, 4438, 4439., 4440, 4450., 873/2. SK., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ALTINDAĞ SK., AYAR SK., AYAZ SK., BALKAN SK., BARIŞ SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET BULVAR, CUMHURİYET CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., ÇİÇEK SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DERE SK., DOĞA SK., DOĞAN SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMALI SK., ELVAN SK., ESEN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GENÇLİK CD., GONCA SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HARMAN SK., HİLAL SK., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KARA SK., KARAKAZAN SK., KARANFİL SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KORUCU SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., LEYLAK SK., LOKMAN SK., MADEN CD., MERCAN SK., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUHTAR SK., NERGİZ SK., ORMAN SK., ORMANCI SK., ORTANCA SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYI., SANAYİ. SK, SANCAK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SAYGI SK., SEHIT ENGIN ERGÜN, SEVGİ SK., SEZER SK., SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., ŞANTİYE SK, ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞEN SK., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., TOPLUCA SK., UĞUR SK., ULUDERE CD., UYGUN SK., VADİ SK., VİŞNE SK., YARIŞ YOLU SK., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLVADİ SK., YILDIZ SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, ULUS mahallelerinde 2146., 2146. SK., 2147. SK., 2148., 2148. SK., 2149., 2149. SK., 2149/1. SK., 2150. SK., 2151., 2151. SK., 2152. SK., 2153. SK., 2154. SK., 2155. SK., 2156., 2156. SK., 2157., 2157. SK., 2158. SK., 2159. SK., 2160., 2160. SK., 301. SK., 301/1. SK., 301/2. SK., 302. SK., 304. SK., 305., 305. SK., 305/1., 305/1. SK., 306. SK., 306/3. SK., 307. SK., 307/1. SK., 307/2. SK., 308., 308. SK., 308/1., 309. SK., 310. SK., 311. SK., 312/2. SK., 313. SK., 313/1. SK., 314., 314. SK., 315., 315. SK., 316. SK., 316/1., 316/1. SK., 316/3. SK., 329/2., AŞIK VEYSEL CD., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., ORDU CD, VATAN, VATAN CD., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 131. SK., 15. SK., 15/1. SK., 15/4. SK., 15/6. SK., 21/1. SK., 2203/1., 2203/1. SK., 2204. SK., 2205. SK., 2205/1. SK., 2206., 2206. SK., 2207. SK., 2207/1. SK., 2207/2. SK., 2207/3. SK., 2208. SK., 2208/1. SK., 2208/2. SK., 2209., 2209. SK., 2209/1. SK., 2209/2. SK., 2209/3. SK., 2210. SK., 2211., 2211. SK., 2211/1., 2211/1. SK., 2211/2. SK., 2212., 2212. SK., 2212/1. SK., 2212/2., 2212/2. SK., 2212/3. SK., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213. SK., 2213/2., 2213/2. SK., 2214. SK., 2215. SK., 2216. SK., 2216/1. SK., 2217., 2217. SK., 2218. SK., 2224. SK., 2224/1. SK., 2231/2., 2316/5. SK., 2318. SK., 2321., 2333. SK., 2345., 2345. SK., 2346., 2346. SK., 2347., 2347. SK., 2347/1., 2348., 2348. SK., 2349. SK., 2350. SK., 2351., 2351. SK., 2352. SK., 2353., 2353. SK., 2354., 2354. SK., 2358. SK., 2360. SK., 2361. SK., 25. SK., 26., 27/1. SK., 27/2., 27/2. SK., 27/3. SK., 28. SK., 28/1. SK., 28/2. SK., 28/3. SK., 28/4. SK., 28/6. SK., 29. SK., 30. SK., 30/1. SK., 30/2. SK., 31. SK., 32., 32/1. SK., 34. SK., 37/1. SK., 38/2. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/2. SK., 40/3. SK., 43. SK., 46. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56. SK., 56/1. SK., 56/2. SK., 57/1. SK., KUBILAY, KUBİLAY CD., MİMAR SİNAN CD., PIRIREIS, PİRİREİS CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADRİYE, TAHTALI mahallelerinde KADRİYE MERKEZ MEVKİİ, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TAHTALI MERKEZ MEVKII, TAHTALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TAHTALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, KAYACIK, OLUKLU mahallelerinde 11. SK., 21. SK., 27. SK., 2923., 2926., 54. SK., 57. SK., 58. SK., 60. SK., 63. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 8. SK., 83. SK., 86. SK., 91. SK., 93. SK., 95. SK., 98., 99., 99. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., ALTINOLUK SK., AMİRAL CD., ATALAY SK., BAHADIR SK., BAMBU SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BAYRAM ŞİT CD., BEKİR ÇOBAN SK., BEŞEVLER CD., BILGE, CELAL ATİK CD., DEDE BAYIR SK., DEMOKRASİ CD., DERE YOL SK., EMEK SK., ESKİ MEZARLIK SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HÜSEYİN ÖZKAN SK., İBNİ SİNA CD., İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İZCİ SK., KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KAVAK SK., KAZIM AYVAZ SK., KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., LİMON SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MİTHAT BAYRAK SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NURİ BOYTORUN CD., PAZAR SK., RÜYA SK., ŞEHİTLER CD., TEKKE SK., TOY SK., ÜÇEVLER SK., ÜNAL SK., VEHBİ EMRE SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKSEMSEDDIN, BALLICA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AKİF SK., AKKONAK SK., ALADAĞ SK., ATALAR SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BESIK, BEŞİK SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN SK., BİRLİK SK., CEMRE SK., CEVİZ SK., ÇEMBER, ÇEVİK, ÇIRACI SK., ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DURU SK., DÜZLER, ELİT SK., ELMALIK, ELMALIK SK., EMRAH SK., ENERJİ SK., EREN SK., FETIH, Gazi Yener Taşkın, GÖKALP SK., GÖZDE, GÖZPINAR, GÖZPINAR SK., GÜLLÜ, GÜLVEREN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAREM SK., HEYBELİ SK., HİPODROM CD., HİPODRUM CD., IDEAL, INKILAP, İDEAL SK., İLKBAHAR SK., KAHRAMANLAR, KARANLAR, KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KASIRGA SK., KETEN SK., KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., LAÇİN SK., MELTEM, MELTEM SK., MEVSİM SK., NAZIM DEMİRCİ CD., NESİL SK., ÖNDER SK., ÖZVEREN SK., SAMATYA, SEHERYELİ SK., SIMGE, TABİAT, TABİAT SK., TOPBAS SK., TUNALI SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YESILKENT, YURDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde CEREN, GÜLLÜ SK., HÜNER SK., ÖZBİLEN SK., SAKIN, TAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DİZDAROĞLU CD., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FİLİZLER SK, GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HİZMET SK, İFTİHAR SK, İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İZMİT CD., KADEM SK., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT, KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KOZLU SK., MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NUSRETIYE IZMIT CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, ÖMERLİ SK., ÖZKANLI SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RUMELİ SK., SARMAŞIKLAR SK., SERT SK., SEVİL SK, SIRINTEPE, SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK SK., VAROL, YAKIN SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 9.İSİMSİZ SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., BALCILAR SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DIZDAROGLU, DIZGE, DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., FILIZLER, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLLÜCE, GÜLYALI SK., HALK SK., HANYERI, HANYERİ SK., HOCALAR SK., İMAMOĞLU SK., KABAKOZ SK., KADEM, KADIMEZARI CD., KANAAT SK., KARADERE CD., KARALI SK., KARPUZLUK, KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KESTANELİK SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KUPLAY SK., MEKTEPLI, MESRUTIYET, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEYVELIK, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., RAUF EFENDİ SK., SEVIL, SEVİL SK., SIRINYOL, SÖNMEZLER SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNAĞA CD., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALIP, TALİP SK., TEPELİ SK., UZAK, UZUN YOL, UZUN YOL SK., VAROL SK., YAKIN, YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ARSLANBEY OSB, ATASEHIR, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AKASYA, AKDEMIR, ALİM SK., AŞIK SK., BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BAŞAKÇI, BAŞAKÇI SK., BEYAZ GÜL SK., BILDIRCIN, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE, ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DUT SK., DÜZLER SK., ELDİVAN SK., EMRAH, ENGİNAR SK., ERASLAN, FETİH SK., GAZI, GAZİ CD., GENÇLİK SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRCAN SK., GÜVENER, HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., IZMIT., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR SK., KARTALKAYA CD., KETEN, KILAVUZ SK., KORAY, KORLU SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MACERA, MARTI SK., MEHMET AKİF CD., MÜDERRIS, MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NİDA SK., OYA SK., PİYADE SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SEVİLMİŞ, SOĞUKPINAR SK., SÜLEYMANİYE CD., TAŞ SK., TOPBAS, UYGAR, ÜNİVERSİTE YOLU SK., YAZGAN SK., YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 317. SK., 320. SK., 405., 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAGLARBASI YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI SK., BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY SK., DOGANAY, DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI, ENDAMLI SK., ESME DERE YOLU, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATI KOCAAGA, NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZALP SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHIL, SAHİL SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., TOPAĞAÇLAR YOLU SK., UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENIAY, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AYAZMA, AYAZMA CD., BASÖGRETMEN, BORA SK., CENGİZ TOPEL SK., EMİR SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., GİRNE CD., HAYDARPAŞA CD., ILICA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI SK., KANUNI, KANUNİ CD., KESTANE SK., LİMAN SK., MEDENİYET CD., MELDA SK., ORHANBEY CD., OSMANBEY, OSMANBEY SK., PELİN SK., RAHIM, SAĞLAM SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SOMUNCU SK., SUNA SK., TUĞRA SK., VALİDE SK., YENIÇERI, YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, MERKEZ, YAZLIK MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 50. SK., ALBAYRAK SK., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., ATATÜRK BULVAR, AYDIN, AYDIN SK., BURAK, BURAK SK., DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK CD, FIRAT CD., GELİBOLU CD., GÜZEL SK., KAMİL İKİZ CD., KARINCADERE CD., KUVAYİ MİLLİYE CD., KÜÇÜK SK., MAHMUTOĞLU CD., MURAT PİR SK., NURSEDA, NURSEDA SK., RESUL SK., SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SERHAT SK., SEYİT GAZİ CD., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., ŞEHİT ZAFER SK., TOSUNLAR CD., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1047. SK., 1048., 1048. SK., 1050. SK., 1056., 1057. SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD, AKÇAKOCA CD., CİHAN CD., TOPÇULAR CD., ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALI HALİL SK., AKAN, AKÇA SK., AKÇAY SK., AKGÜL SK., ASRIN SK., ATABEY, ATABEY SK., AYHAN, AYHAN SK., BALKIZ, BARBAROS, BATI SK., BEKİR SK., BOSTANCI, BOSTANCI SK., CANAN SK., CANDAN, CANDAN SK., CANSU SK., CEVDET SK., ÇIFTLIK, DELİCE SK., DUMAN, DUMAN SK., DURMUS, ELÇIN, ELÇİN SK., ERASLAN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ERSIN, ERSİN SK., EZBER SK., FANİ SK., FERASET SK., GÜNERI, GÜNERİ SK., HELAL SK., HITABE, HİTABE SK., HÜKÜM SK., HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., İLKEM SK., KARANFIL, KAYIN SK., KIRAAT SK., MARIFET, MARİFET SK., MAZLUM SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MENDERES SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MEVLEVİ SK., OKTAY SK., OKUYAN, OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., SAADET, SAADET SK., SAMET SK., SELVİ SK., SEYMA, TEOMAN SK., TOROS SK., ULUBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde BAYBORA SK., BERAT SK., ÇİLEK SK., EVREN, HACILAR SK., HALIS, HAVADİS SK., IRAZ KADIN SK., İNAN SK., MIZRAK SK., YEMIS, YEMIS SK., YEMİŞ SK., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde ADAK SK., AKİT SK., ATATÜRK, BAKIRCI SK., BALLI BABA, BALLI BABA SK., BATTALGAZI CD., BATTALGAZİ CD., DAVET SK., DİLBER SK., DUMANLI, DUMANLI SK., DUYGU, DUYGU SK., EVREN SK., FİKRET SK., GIPTA, GIPTA SK., GÜLDEN SK., GÜZERGAH, GÜZERGAH SK., HAMİT KAPLAN SK., HASAT, HASAT SK., HAYDAR ZAFER, HAYDAR ZAFER SK., IBNI SINA, ILICA, ILICA SK., IRAZ KADIN, İNCESU SK., İYİNİYET SK., KARA AHMET SK., NASUH AKAR SK., NEDIME SK., NEDİME SK., NEFIZ, NEFİZ SK., ÖKSÜZ SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., ULUBATLI HASAN SK., VAKİT SK., YAŞAR DOĞU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS mahallelerinde ACEM SK., ADEM SK., AKNUR SK., ATATÜRK CD., BALIM SK., BEREN, BEREN SK., BESTE, BESTE SK., BONCUK, BONCUK SK., CANSEL SK., CESUR, CESUR SK., CUMHUR SK., ÇELENK, ÇELENK SK., DEMİRAY SK., DICLE, DİLARA SK., DOĞUŞ SK., ENİS SK., ERMAN SK., EROL, FATIH CD., FATİH CD., FECRİ SK., FELEK SK., FEZA, FEZA SK., GALİP SK., GAZEL SK., GEZGIN, GEZGİN SK., GIRNE SK., GİRNE SK., GÖZDE SK., GÜLÜM SK., GÜVEN SK., GÜZELBAHÇE SK., GÜZELTEPE SK., HAKKANİYET SK., HAMZA SK., HASAN TAHSİN CD., HİZMET SK., HOŞNUT SK., HUSUSİ SK., HUŞU SK., HÜR SK., HÜRMÜZ SK., HÜRRİYET SK., KARACA, KARACA SK., KARACAOĞLAN SK., KUŞTEPE CD., LARNAKA SK., MAKBUL, MAKBUL SK., MANOLYA SK., MIZADI, MİZADİ SK., MUKAYESE SK., MÜJDE SK., NADİR SK., OKAN, OKAN SK., ÖZKAN SK., ÖZNUR, REZZAN SK., SALİH SK., SARDUNYA, SARDUNYA SK., SEVCAN SK., ŞEHİT SK., TUZLA CD., VALİDE BAĞI SK., YAĞMUR SK., YAHYA, YAHYA SK., YALIM, YALIM SK., YAMAN SK., YAVUZ, YAZGÜLÜ SK., ZERDALI, ZERDALİ SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PİRİ REİS mahallelerinde AŞIROĞLU CD., BAŞARAN SK., CAHİDE SK., CAVİT SK., DİCLE SK., EDA SK., ENFES SK., GENÇ SK., HAKIMIYET, HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., HAMDOLSUN SK., İLKE SK., LOKMAN HEKİM CD., MERTCAN SK., MORAL, MORAL SK., NACİ KUNT CD., SANCAK SK., TERMAL, TOLGA, TOLGA SK., ULUÇ SK., ÜNVER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIT, CEDİT, ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, HACIHIZIR, ORHAN, SANAYİ, TERZIBAYIRI, TERZİBAYIRI, TOPÇULAR, TURGUT, VELİAHMET mahallelerinde ADİL ÇELİK SK., AGLAYAN ULUÇINAR, AĞLAYAN ULUÇINAR SK., AKGÜVERCİN SK., AKIF ERSOY SK., AKİF DÜZEN SK., AKİF ERSOY SK., ALİ OSMAN TOPAL SK., ANI SK., ARZU SK., ASMA SK., ATILGAN SK., AYŞE ÖZDEMİR SK., AYTAÇ SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAĞTEPE SK., BAHARİYE CD., BODUR SK., BULUTLU SK., CAYMAZ SK., ÇAĞLA SK., DAMLA SK., DESTANLAR SK., DEVRAN, DEVRAN CD., DİKİLİ SK., DİLEĞİM SK., DORUK SK., DURAN SK., ELVAN, ESKİ HASTANE SK., ESKİ TAŞOCAĞI SK., ETHEM SK., FİLİZ SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GEBEŞOĞLU SK., GELECEK SK., HACI ALİ SK., HACI HIZIR SK., HAFIZ RÜŞTÜ SK., HAN SK., HASAN ÇELİK SK., HASAN ELBEYOĞLU SK., HAYAT, HAYAT CD., HIZLI SK., IBRAHIM TASÖREN, INÖNÜ CD., ISMAIL GASPIRALI, İBRAHİM TAŞÖREN SK., İNCİR SK., İSKEÇE SK., İSMAİL EFE ÇIKMAZI SK., İSMAİL GASPIRALI CD., İSMAİL HAKKI SOYER SK., KABARAN ÇEŞME SK., KADİFE SK., KALE SK., KALENDER SK., KALYON SK., KAMERLİ SK., KANDİL SK., KARACAN SK., KAYABAŞI SK, KAYABAŞI SK., KAYMAZ, KAYMAZ SK., KAYNARCA SK., KERİM SK., KIRDAR SK., KOLAĞASI ÇIKMAZI SK., KORNIS, KORNİŞ CD., KÖPRÜ SK., KURTARAN SK., LEYLA HANIM, LEYLA HANIM SK., MASLAK SK., MEHMET BODUR SK., MERDİVENLER SK., MERSİN SK., MOLLA RASIT SK., MOLLA RAŞİT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM CD., NARLIK YOKUŞU SK., NUMAN KAHYA SK., NURTEN SK., OKÇU SK., OSMAN YILMAZ ÇIKMAZI SK., ÖNCÜ SK., ÖZ KURTULUŞ SK., ÖZGE SK., ÖZKAHRAMAN SK., ÖZSU SK., PEKTAŞ SK., POLAT SK., POLATKAN, POLATKAN SK., SABAH SK., SADETTİN YALIM CD., SALIH ARGUN, SALİH ARGUN SK, SALİH ARGUN SK., SEHER SK., SEHIT ERCAN BULUT, SERZENİŞ SK., SUMAK SK., SÜLEYMAN TANER SK., ŞANLISOY SK., ŞEHİT ERCAN BULUT SK., ŞEREF SK., ŞEYH AKİF CD., ŞUAYİP ARSLANBABA SK., ŞULE SK., TAŞTEPE SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TİYATRO SK., TOPRAK SK., TORKUŞTEPE SK., TURANLAR, TURANLAR SK., TÜFEKÇİ BAYIRI SK., ULAS, ULAŞ SK., USTA SK., UYGAR SK., UZUNER SK., ÜNLÜ SK., VATANDAŞ SK., YAĞIZ SK., YESILVADI, ZEYTİNLİBAHÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 15:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde KOZALI SK., KUMRU, KUMRU SK., KUMSAL SK., KUZEY, KUZEY SK., PEMBE KÖŞK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULFALLI mahallelerinde AŞAĞIPINAR SK., KULFALLI CD., OKUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULFALLI mahallelerinde KULFALLI, PASALAR, PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., TOPÇULAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER, ISLAMKÖY MEVKII, İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 253/2. SK., 268. SK., 3202. SK, 3210., 3236. SK., 3252., 3253, 3253., 3254., 3256., 3258. SK, 3262., ARMUTLU SK., BANU SK., DEĞİRMEN YOLU SK, EROĞLU SK., GEBZE CD., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., MEZARLIK SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 10:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 535. SK., 538. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ÇAĞLAR SK., DINÇ, DİNÇ SK., MELODİ, ÖZGÜRLÜK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAH ATES, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, BAĞDATLI CD., GÜNDÜZ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., SAHİL YOLU CD., YAMANLAR, YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILISKELESI, DİLİSKELESİ mahallelerinde 707. SK., 712/1. SK., 714. SK., 715. SK., 726. SK., 727. SK., 732. SK., 732/3. SK., 732/4., 732/4. SK., 732/5. SK., 734/3. SK., 734/4. SK., 735., 735. SK., 735/2. SK., 735/3. SK., 746/4., 746/4. SK., LIMAN, SAIDI NURSI, SAYGIN, SAYGIN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS mahallelerinde MANOLYAM, MANOLYAM SK., PAPATYALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde ŞİRİN SK., ZİYA SÜMER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS mahallelerinde KUŞKONMAZ SK., YASEMİNLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 110. SK., 111., 112/1. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118., 118. SK., 119. SK., 119/1. SK., 120. SK., 121. SK., 206. SK., 207. SK., 207/1. SK., 211/1. SK., 510. SK., 511. SK., IBN-I SINA CD., İBN-İ SİNA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde KILIÇ, KIVILCIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, SARIMEŞE mahallelerinde AKYOL SK., ÇIRAĞAN SK., IŞIKLI SK., KIRAÇ SK., ŞENKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK, PANAYIR mahallelerinde AYBÜKE SK., CAN SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD, HORON, HORON SK., ISIKLI, KİRAZLI SK., PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SALIM DERVISOGLU, SENKAYA, YAZ, YAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 04:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, KÖSEKÖY, KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, KULLAR YAKACIK, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMEŞE, YAYLACIK mahallelerinde ACUN SK., AHMET PASA, AHMET PAŞA SK., AHMET YESEVI, AHMET YESEVİ SK., AKÇAKOCA SK., AKDEMİR SK., AKER, AKER SK., AKİK SK., AKKOL SK., AKKONAK, AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., ALİ REİS SK., ALPEREN SK., ALSANCAK, ALSANCAK CD., ALTUN SK., ARITMA YOLU, ARITMA YOLU CD., ARPAÇAY SK., ASLI, ATAK SK., ATMACA, ATMACA SK., AYDINLI SK., AYDINTEPE SK., BALABAN SK., BALLI SK., BALLICA, BASAKÇI, BASAR, BASER, BASKIN, BASKIN SK., BASRA SK., BASYIGIT, BAŞER SK., BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BERAY, BERAY SK., BEREKETLİ., BEYAZ GÜL, BEYAZ ZAMBAK, BEYAZ ZAMBAK SK., BILIM, BILIR, BILKI, BİHTER SK., BİLİM, BİLLUR SK., BİNDALLI SK., BİRİNCİ SK., BORA, CUMHURIYET, ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYBAŞI SK., ÇELENKOGLU, ÇELİKİZ SK., ÇINARCIK SK., ÇOBAN SK., ÇOBAN YILDIZI SK., ÇOBANOGLU, ÇOBANOĞLU SK., ÇUHANE, DEGIRMENLI, DEĞİRMENLİ SK., DEREBOYU, DEREBOYU SK., DERVİŞOĞLU SK., DİNAMİK SK., DOGANTEPE, DOĞAL SK., DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CD., DOSTLUK SK., DURMUŞ SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ELDIVAN, ENGIN, ENGİN SK., EREN, ERKUL SK., ERKUT, ERKUT SK., ESDOGAN, EŞDOĞAN SK., EZGI, FERAH, FERAH SK., FINDIKLIK, FINDIKLIK SK., FULYA, FULYA SK., FURKAN, FURKAN SK., GAFUR, GAFUR SK., GEDİZ SK., GENÇAĞA SK., GEYLANİ SK., GÖKSU SK., GURBET SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLPINAR SK., GÜLŞENİ SK., GÜNDOĞAN SK., GÜNDOĞDU SK., GÜRBÜZ, GÜRÜN, GÜRÜN SK., GÜZ SK, GÜZELPARK, GÜZELPARK SK., HACI DERVİŞ SK., HACI EYÜP SK., HACI HASAN, HACI HASAN SK., HACI HÜSAMETTİN SK., HACI HÜSEYİN SK., HACI İHSAN SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACI İSMET SK., HACI MAHMUT AĞA SK., HACI MEVLÜT SK., HACI MOLLA SK., HACI MUHAMMED SK., HACI MUSTAFA SK., HACI NECATI, HACI NECATİ SK., HACI SEVKI, HACI ŞEVKİ SK., HACIOĞLU, HACIOĞLU SK., HASAN KAR SK., HAVADAR SK., HAYME ANA, HAYME ANA CD., HOCAEFENDİ SK., HÜSEYİN EFENDİ SK., HÜSEYİN TEPECİK CD., IHSAN, ILHAN, INÖNÜ, IRMAK SK., ISTIKBAL SK., İLGÜN SK., İLHAN SK., İLYAS ÇAVUŞ SK., İNCİRDİBİ SK., İNKILAP SK., İNÖNÜ CD., İZMIT., İZMİT.., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KAR SK., KARAKUŞ SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KARBEYAZI SK., KARLAR, KARLAR SK., KARLI, KARLI SK, KARLI SK., KARLIKLI SK., KARS, KARS SK., KARSLI SK., KAVAKLI SK., KAVAL SK., KAYABASI, KAYALAR, KAYALI SK., KEREM SK., KESER CD., KILIÇ SK., KIRLANGIÇ SK., KIVRAK, KONAK, KONAK SK., KORAY SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KUBİLAY SK., KULLAR, KULLAR CD., KUMRULU SK., KURAN SK., KURS SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET KARAMAHMUTOĞLU SK., MEKTEP SK., MELEK, MELEK SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., MEŞELİK SK., MEVSIM, MISIRLIOĞLU SK., MİMAR SK., MİNE SK., MOLLA RAİF SK., MUALLİM SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MUHACİR SK., MUT SK., NAZAR SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NENEHATUN SK., NEŞELİ SK, NEŞELİK SK., NIDA, NURI PASA, NURİ PAŞA CD., ORKIDE, ORKİDE SK., ÖNDER, ÖNER SK., ÖZBAY SK., ÖZBILEN, ÖZDEMİR SK., ÖZDEN, ÖZEN, ÖZEN SK., ÖZKANLI, ÖZKAR SK., ÖZTONGA, ÖZTONGA SK., ÖZYURT SK., PASADAGI, PASADAGI SK., PASAZADE, PAŞA SK., PAŞADAĞI SK., PAŞAZADE SK., PAY SK., PEMBEGÜL SK., PIRLANTA SK., PLATİN SK., RÜZGAR SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SALKIM SK., SAMYELİ SK., SARAYBAHÇE SK., SARITAŞ SK., SEDA, SEHITLIK, SELÇUK SK., SELIMIYE, SELİMİYE CD., SELMAN SK., SENEM, SENER SK., SENSES, SERAP SK., SERÇE SK., SERINCAN, SERİNCAN SK., SERVET SK., SEVAL, SEVDA SK., SEZER, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOLMAZ SK., SOYDAL, SU DEPOSU SK., SUBASI, SULTAN BABA SK., SÜTÇÜ, ŞAŞMAZ SK., ŞEHİT HÜSEYİN DURMUŞ SK., ŞEHİTLİK SK., ŞENSES SK., TALİM SK., TARAKLI SK., TIKTIK MEVKİİ SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., TOPBAŞ SK., TRABZON SK., TUFAN SK., TUNAHAN SK., TURAN SK., TURAP, TURAP SK., TURBO, TURBO SK., TURNA, TURNA SK., TÜRKKAN, ULUBATLI, ULUBATLI SK., ULUS CD., UZUNOĞLU SK., ÜÇÜNCÜ SK., ÜNELDEDE SK., ÜRKMEZ SK., VELİ SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., VOLKAN, VOLKAN SK., YAKACIK, YAKACIK CD., YARISALANI, YARIŞALANI CD., YAŞAM SK., YAVUZ SULTAN SELİM, YAYLACIK, YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YENİ YOL CD., YESIM, YILDIRAY, YILMAZLAR SK., YINELEK, YIRMIBES, YİNELEK SK., YİRMİBEŞ SK., YÖRÜK, YURDUM, YUVAKENT SİTESİ SK, ZEHRA, ZEHRA SK., ZERDA SK., ZEYBEK SK., ZORLU, ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.