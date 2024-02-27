27 Şubat BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:24

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:24

BOLU ilinde 27 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 27 Şubat Salı 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR, DEVECILER mahallelerinde ALTINDAĞ CD., DEVECILER, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, GEREDE, GEREDE CD., GEREDE/1, INÖNÜ, ISMAIL ALTUNDAG, KARŞIYAKA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde BOYACILAR SK., YENI AKÇAKAVAK, YENİ AKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖMLEKÇİLER, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, MERKEZ mahallelerinde BAKIRLI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMANLI mahallelerinde ASADARLAR SK., ATATÜRK, D-100 KARAYOLU_7, GÜLER SK., IRMAK SK., KONURALP CD., MUTLU, REFAH SK., ŞEMSİ AHMET PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde ATATÜRK BULVAR, KARANFİL SK., LALE SK., MUZAFFER ISIN, MUZAFFER IŞIN CD., YUNUS EMRE SK., YUNUS EMRE_2, YUNUS EMRE-2 SOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 27 Şubat Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde AKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DERE MAHALLE YOLU, DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 27 Şubat Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, ORTA, YUKARI mahallelerinde ABANT YOLU CD., ACAR SK., ALPAGUT YOLU, ANAYOL CD., ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, MUDURNU YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 27 Şubat Salı 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKI, SEKİ mahallelerinde ÇUBUK SEKİ MAH, SEKI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 27 Şubat Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKKÖY, GÖLBASI, GÖLBAŞI mahallelerinde ÇUBUK GÖLBAŞI YAYLASI, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, ÇUBUK MERKEZ KÖY YOLU, GÖLBASI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 27 Şubat Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI mahallelerinde AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.