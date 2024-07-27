27 Temmuz KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.07.2024 - 10:37

Güncelleme: 27.07.2024 - 10:37

KOCAELİ ilinde 27 Temmuz Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AYHAN SK., BARBAROS, BATI, BATI SK., MERİÇ SK., TUZLA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AKAN, AKÇA, AKÇA SK., AKÇAY SK., AKGÜL SK., ASRIN SK., ATABEY, ATABEY SK., AYHAN, BAGDAT, BAĞDAT CD., BALKIZ, BARBAROS CD., BEKİR SK., BOSTANCI, BOSTANCI SK., CANDAN, CANDAN SK., CANSU SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., DELİCE SK., DUMAN, DUMAN SK., DURMUS, DURMUŞ SK., ELÇIN, ELÇİN SK., ERASLAN, ERASLAN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ERSIN, ERSİN SK., ESKİBAĞ SK., EZBER SK., FANİ SK., FERASET SK., GÜNERİ SK., HELAL SK., HITABE, HİTABE SK., HÜKÜM SK., HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., İLKEM SK., KAYIN SK., KIRAAT SK., MARIFET, MARİFET SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MENDERES SK., MERIÇ, MEVLEVİ SK., OKTAY SK., OKUYAN, OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., SAADET, SAADET SK., SAKİN SK., SAMET SK., SELVİ SK., SEYMA, ŞELALE SK., ŞEYMA SK., TOROS SK., ULUBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde EBRU, GÖKSU SK., MABET SK., MIZAÇ, MİS SK., MİZAÇ SK., SAFRAN SK., SANAYİ CD., SANDAL SK., SU SK., YASAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, ISTASYON, İSTASYON, KAZIMKARABEKİR, KÖŞKLÜ ÇEŞME, NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER, TATLIKUYU mahallelerinde 1301. SK., 1301/1., 1301/1. SK., 1301/2. SK., 1301/3. SK., 1301/4. SK., 1301/5. SK., 1302/1. SK., 1302/3. SK., 1302/4., 1302/4. SK., 1302/5. SK., 1303/4. SK., 1308/4., 1308/4. SK., 1308/5. SK., 1308/6. SK., 1308/7. SK., 1401. SK., 1402. SK., 1403. SK., 1403/1. SK., 1403/2. SK., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1406/1. SK., 1407. SK., 1408. SK., 1409. SK., 1409/1. SK., 1409/2. SK., 1410., 1410. SK., 1410/1. SK., 1411. SK., 1412., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416., 1416. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421. SK., 1421/1. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1431., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438., 1438. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1445. SK., 1445/10. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/14., 1445/14. SK., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/7. SK., 1445/8. SK., 1445/9. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1454. SK., 1456., 1456. SK., 1458. SK., 1459. SK., 1460. SK., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1464. SK., 1465. SK., 1466. SK., 1467. SK., 1468., 1468. SK., 1468/1., 1468/1. SK., 1469. SK., 1470. SK., 1470/1. SK., 1471., 1471. SK., 1472. SK., 1473., 1473. SK., 1474., 1474. SK., 1474/1. SK., 1475., 1475. SK., 1476. SK., 1477. SK., 1477/1., 1477/1. SK., 1478., 1478. SK., 1479. SK., 1480., 1480. SK., 1481., 1481. SK., 1482., 1482. SK., 1483., 1483. SK., 1484., 1484. SK., 1485., 1485. SK., 1486. SK., 1495/2. SK., 1496/1., 1519. SK., 1520., 1520. SK., 1521., 1521. SK., 1522. SK., 1523/1. SK., 1524. SK., 1525. SK., 1526. SK., 1526/2., 1526/2. SK., 1526/3. SK., 1527., 1527. SK., 1528. SK., 1528/1., 1528/1. SK., 1529., 1529. SK., 1529/1., 1529/1. SK., 1529/2. SK., 1530., 1530. SK., 1530/1. SK., 1531. SK., 1532. SK., 1533. SK., 1533/1. SK., 1534. SK., 1535. SK., 1535/1. SK., 1535/2. SK., 1536. SK., 1537. SK., 1537/1. SK., 1538., 1538. SK., 1539. SK., 1540., 1540. SK., 1541. SK., 1541/1. SK., 1542., 1542. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1542/2. SK., 1543. SK., 1544. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545. SK., 1545/1., 1545/1. SK., 1549. SK., 1554. SK., 1554/1. SK., 1601/1., 1601/1. SK., 1601/2. SK., 1602. SK., 1603. SK., 1604., 1604. SK., 1604/1. SK., 1604/2. SK., 1605., 1605. SK., 1605/1., 1605/1. SK., 1606. SK., 1607. SK., 1608., 1608. SK., 1609. SK., 1610. SK., 1611., 1611. SK., 1612., 1612. SK., 1612/1. SK., 1612/2. SK., 1613. SK., 1613/1. SK., 1613/2., 1613/2. SK., 1614. SK., 1614/1. SK., 1615. SK., 1616. SK., 1617. SK., 1618., 1618/1. SK., 1618/2. SK., 1619. SK., 1619/1. SK., 1620. SK., 1621. SK., 1622. SK., 1622/1. SK., 1623. SK., 1624. SK., 1625. SK., 1626. SK., 1626/1., 1626/1. SK., 1626/2. SK., 1626/3., 1626/3. SK., 1627. SK., 1628. SK., 1628/1., 1628/1. SK., 1629. SK., 1630., 1630. SK., 1631. SK., 1632. SK., 1632/1. SK., 1633. SK., 1633/1. SK., 1634., 1634. SK., 1634/1., 1634/1. SK., 1635. SK., 1636., 1636. SK., 1637., 1637. SK., 1637/1. SK., 1637/2. SK., 1638. SK., 1639. SK., 1639/1. SK., 1640. SK., 1641., 1641. SK., 1642., 1642. SK., 1642/1. SK., 1642/2. SK., 1642/3. SK., 1643. SK., 1644. SK., 1645. SK., 1645/1. SK., 1646. SK., 1647. SK., 1647/1. SK., 1647/2. SK., 1647/4. SK., 1648. SK., 1649. SK., 1650., 1650. SK., 1651., 1651. SK., 1651/1. SK., 1652., 1652. SK., 1652/1., 1652/1. SK., 1653. SK., 1653/1., 1653/1. SK., 1654., 1654. SK., 1654/1. SK., 1654/2., 1654/2. SK., 1654/3. SK., 1654/4., 1654/4. SK., 1654/5., 1654/5. SK., 1655., 1655. SK., 1655/1., 1655/1. SK., 1656., 1656. SK., 1657. SK., 1657/1., 1657/1. SK., 1657/2., 1657/2. SK., 1658. SK., 1659. SK., 1659/1., 1659/1. SK., 1659/2. SK., 1660. SK., 1661. SK., 1662. SK., 1663. SK., 1663/1., 1663/1. SK., 1663/2. SK., 1663/3. SK., 1663/4. SK., 1663/5. SK., 1663/7. SK., 1663/8. SK., 1663/9. SK., 1664. SK., 1664/2., 1664/2. SK., 1664/3., 1664/3. SK., 1664/4., 1664/4. SK., 1665., 1665. SK., 1665/2., 1665/2. SK., 1665/3. SK., 1666. SK., 1666/1., 1666/1. SK., 1666/2., 1666/2. SK., 1666/3., 1666/3. SK., 1667., 1667. SK., 1668., 1668. SK., 1668/1. SK., 1669., 1669. SK., 1670., 1670. SK., 1671., 1671. SK., 1672., 1672. SK., 337. SK., 563. SK., AHMET AYIK SK., AKŞEMSETTİN CD., ATATÜRK, ATATÜRK CD., AYDINLAR, AYDINLAR CD., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIRLIK, BIZIM, BİRLİK CD., BURCU SK., ÇELIKOGLU, ÇELIKOGLU CD., DARI SK, DARI SK., ERSOY, ERSOY SK., ERTUĞRULGAZİ CD., ESATBEY, ESATBEY CD., ESKIHISAR FERIBOT YOLU, ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., ETHEM BEY, ETHEM BEY CD., FATIH CD., FATİH CD., FIRAT SK., FİDAN SK., GÜLFIDAN, GÜLFİDAN SK., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., GÜZERGAH, GÜZERGAH SK., HAKAN, HAKAN SK., HALIM, HASAT SK., HİZMET SK., IBNI SINA, ISTASYON CD., İBNİ SİNA CD., İLHAM SK., KANUNİ SK., KARAKUS, KÖRFEZ, MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NANELİ SK., OKUL, OKUL CD., ÖKSÜZ, PERTEV PASA, PERTEV PAŞA SK., PLEVNE, POLATKAN, POLATKAN CD., RESADIYE, SAYGIN SK, SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT MÜCAHIT OKUR, SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖĞÜTLER CD., ŞAİR BAKİ SK., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT MURAT KAYA CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ÜRETİM SK., YALIM SK., YAŞAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI mahallelerinde 343. SK., ÇELİKOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AŞIK VEYSEL CD., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTİYAR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BORA SK., ÇETİN EMEÇ CD., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DEVRAN, DEVRAN SK., ECEHAN SK., EFLATUN SK., ERIS, ERİŞ SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE SK., GAZANFER SK., GEÇİT SK., GÜRKAN SK., HANEDAN SK., HÜSAM SK., INCI, ISTASYON, İNCİ SK., İSTASYON CD., KARAHİSAR SK., KARTOPU SK., KAYMAZ SK., KEŞİF SK., KISA, KISA SK., KISMET SK., MERCAN, MERCAN SK., NACAR SK., ÖZDEL SK., ÖZGE SK., REIS, REİS SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., ULAS, ULAŞ SK., YESIL, YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SK., ZÜMER, ZÜMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELI, BAHÇELİ SK., CİHANGİR SK., ÇENGEL CD., KİBAR SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., AĞIT SK., AHULAR, AHULAR SK., ANDIZ SK., ARALYA SK., ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., ATAŞ SK., ATES, ATEŞ SK., AYGÜN SK., BADEMLİ SK., BUDAK, BUDAK SK., ÇADIRKUŞAĞI SK., ÇAĞLIN SİTESİ YOLU SK, ÇARKIFELEK SK., ÇAY SK., ÇİTLENBİK SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, ERENGÜL SK., ERGUVAN SK., GAZEL, GAZEL SK., GEYLANİ SK., GÜLLÜK SK., GÜNBATIMI SK., HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD., ITIR SK., İĞDE SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., KAKTÜS SK., KARAÇAM SK., KARAMAN SK., KEMER SK., KILIÇLAR SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MANAVGAT CD., MANDALİNA SK., MEŞE SK., MORSALKIM SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., OZANLAR SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PIR SULTAN ABDAL, PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., SERVET, SERVET SK., SOGUKSU, SOĞUKSU CD., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., TURUNÇ SK., VAKİT SK., YILDIZ SİTESİ YOLU SK, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALİ mahallelerinde CİCİLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞU CD., KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKII KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKII KÜME EVLER, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ mahallelerinde CEBECI, CEBECİ BULVARI CD., DEFNE SK., DOĞAN SK., EBRU SK., ERGÜL SK., GEZİCİ SK., REŞAT REİS SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ mahallelerinde ABANT YOLU, ATLAMA YANI, ATLAMA YANI SK., CEBECI DEFNE, ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., KINALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZIRAN, 28 HAZİRAN mahallelerinde ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD., KULLAR, KULLAR CD., ÖNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK mahallelerinde ALI ISLAM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde ALİ İSLAM CD., ALSANCAK, ALSANCAK CD., DEGIRMENLI, DEĞİRMENLİ SK., DEREBOYU, DEREBOYU SK., FINDIK SK., HACIOĞLU, HACIOĞLU SK., İNCİRDİBİ SK., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KARAKUŞ SK., KARSLI SK., MUHACİR SK., ÖZTONGA SK., ÖZYURT SK., PAY SK., SENSES, ŞEHİTLİK SK., ŞENSES SK., YIRMIBES, YİNELEK SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BEGONYA SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVI CD., HOCA AHMET YESEVİ CD., KANARYA SK., ŞEVVAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, FATIH, FATİH, SERVETIYE KARSI, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AFACAN SK., AKGÜL, ASIR SK., BEŞÇEŞME SK., BÜKRE, ÇAMLICA, ÇAMLICA CD., EFENDİ SK., ELVAN SK., ESER SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI MAHMUT, HACI MAHMUT CD., IŞIK SK., KANLIDERE CD., KOLIVA, KOLİVA SK., KORAL, KORAL SK., KORKMAZ SK., KÖR AHMET SK., LEYLAK SK., MELTEM, MELTEM SK., MOR SK., ÖKSÜZ SK., SAADETTIN, SAADETTİN SK., SERAP SK., ŞEHİT TEVFİK SK., TEMEL AY, TEMEL AY SK., TURNA SK., ULU ÖNDER CD., YALI, YANIK SK., YELDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 16:30-20:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde AKÇAKESME SK., ARAPOĞLU SK., ARI SK., ARZUM SK., ASMA ALTI SK., AYLA, AYRIK SK., AYŞEN SK., BABİL SK., BAĞLAR CD., BALIK, BÖĞÜRTLEN SK., BÜSRA, BÜŞRA SK., CANAN SK., CUDİ SK., CUMHURIYET CD., ÇAĞLAYAN SK., ÇELIKIZ, ÇELİKİZ SK., DERIN, DERİN SK., EGITMEN, GÖKKUBBE SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÜLİSTAN SK., HASTANE, HASTANE CD., HÜNER, HÜNER SK., HÜRLER, HÜRLER CD., KADİFE SK., KARANFILLI, KARANFİLLİ SK., KEKIK, KEKİK SK., KEVSER SK., KIRIKÇIHALA SK., KIRLANGIÇ SK., KİRAZLIK SK., KÖRPE SK., KUTLU SK., LAVANTA SK., NEBİ, NEBİ SK., OCAK, OCAK SK., PALMIYE, PANZEHİR SK., SADE SK., SAĞLIK SK., SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT SK., SARAY, SARAY SK., SEÇKİN SK., SEDEF, SEDEF SK., ŞAHİN SK., ŞEBBOY SK., TAFLAN, ULUS, ULUS CD., VEDA SK., YESILCE, YİĞİT SK., YONCA SK., YUVAKENT SİTESİ SK, YUVAMKENT SİTESİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, BAĞDATLI CD., GÜNDÜZ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., SAHİL YOLU CD., YAMANLAR, YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS mahallelerinde ŞANTİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde AKAR SK., ALICI SK., ARIN SK., ARIPINARI SK., AŞAĞI PINAR SK., BALIKAYA SK., BAŞAKLI SK., BAYRAM, BAYRAM OSMAN SK., BAYRAM SK., BURUNCUK SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DURSUN SK., ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., FAZILET, FAZİLET SK., GÜMÜŞPALA CD., HAFIZ ALİ SK., HAVUT ÇEŞME SK., ISTIKLAL, İKİZ ÇEŞME SK., KAŞARHANE SK., KAYNARCA SK., KOCAALİ SK., KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MEHTAP SK., OSMAN SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SPOR SK., TAVSANCIL, YENIKÖY, YENİKÖY SK., YILDIZLI SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3410., 3411. SK., 3413., BAĞDAT SK., YARIŞ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3418., GAZI MUSTAFA KEMAL, ORTANCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235. SK., 3236., 3237. SK., 3238, 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247, 3247., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., CEREN SK., ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., EREN SK., GÜL SK., LALE SK., MENEKŞE SK., MERVE SK., ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., SUDE SK., SÜMBÜL SK., YILMAZ SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, PELİTLİ, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 253/2. SK., 268. SK., 3202. SK, 3210., 3236. SK., 3249, 3252., 3253, 3253., 3254., 3256., 3258. SK, 3262., ARMUTLU SK., AYDIN SK., BANU SK., CAN SK., ÇİÇEK SK., DEĞİRMEN YOLU SK, DERE SK., ELMALI SK., EMİR SK., EROĞLU SK., GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KÖMÜRCÜLER SK., MEZARLIK SK., OKUL SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., PELİTLİ YOLU CD., SILE CD., ŞİLE CD., TEPE SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ISMET INÖNÜ, İSMET İNÖNÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 410. SK., 411., 411. SK., 471/4., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 410/2. SK., 422., 422. SK., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 444. SK., 471. SK., 471/1. SK., 472., 472. SK., 472/1. SK., 504., 504. SK., 510. SK., RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 413., 471. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ALBAYRAK, FENERBAHÇE BULVAR, TEPEÖREN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.