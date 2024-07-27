27 Temmuz MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.07.2024 - 10:37

Güncelleme: 27.07.2024 - 10:37

MANİSA ilinde 27 Temmuz Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 07:00:56.247-2024-07-27 13:00:05.012 saatleri arasında Uzunlar; İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz49, , uzunlar, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, UZUNLAR, İsimsiz24, ARAZİ, İsimsiz31, İsimsiz32, uzunlar, ARAZİ, İsimsiz35, İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 07:00:56.247-2024-07-27 13:00:05.012 saatleri arasında Yuntdağıköseler; Köseler Köyü İç Yolu, YUNTDAĞIKÖSELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 07:00:56.247-2024-07-27 13:00:05.012 saatleri arasında Yuntdağyenice; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, yuntdağyenice, Yuntdağyenice Köy Yolu, YUNTDAĞYENİCE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 07:00:56.247-2024-07-27 13:00:05.012 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 07:00:56.247-2024-07-27 13:00:05.012 saatleri arasında Asmacık; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Asmacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 07:00:56.247-2024-07-27 13:00:05.012 saatleri arasında Karaahmetli; İsimsiz2, Karaahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 07:00:56.247-2024-07-27 13:00:05.012 saatleri arasında Karahüseyinli; Karahüseyinli, Karahüseyinli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 07:00:56.247-2024-07-27 13:00:05.012 saatleri arasında Koruköy; , İsimsiz2, koruköy, Koruköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 07:00:56.247-2024-07-27 13:00:05.012 saatleri arasında Örselli; İsimsiz1, İsimsiz2, Örselli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 07:00:56.247-2024-07-27 13:00:05.012 saatleri arasında Pınarköy; , İsimsiz1, ARAZİ, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz2, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, pınarköy, pınarköy, pınarköy, İsimsiz32, pınarköy, Pınarköy Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 07:00:56.247-2024-07-27 13:00:05.012 saatleri arasında Recepli; , İsimsiz3, recepli , Recepli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 07:00:56.247-2024-07-27 13:00:05.012 saatleri arasında Sakallı; , İsimsiz3, İsimsiz4, Sakallı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 07:00:56.247-2024-07-27 13:00:05.012 saatleri arasında Sarıahmetli; , SARIAHMETLİ, sarıahmetli, Sarıahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 07:00:56.247-2024-07-27 13:00:05.012 saatleri arasında Süngüllü; İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Süngüllü Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:52.671-2024-07-27 15:00:10.938 saatleri arasında Uzunlar; , , uzunlar, uzunlar, İsimsiz2, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz14, ARAZİ, ARAZİ, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz17, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz20, UZUNLAR, UZUNLAR, İsimsiz24, İsimsiz24, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz31, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz32, uzunlar, uzunlar, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz35, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz42, ARAZİ, ARAZİ, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz45, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz46, İsimsiz49, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:52.671-2024-07-27 15:00:10.938 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 09:00:00-2024-07-27 11:00:16.129 saatleri arasında Güzelköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 12:00:47.924-2024-07-27 13:00:56.428 saatleri arasında Karaağaçlı; MEHMET AKİF ERSOY, , OKUL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 09:00:00.639-2024-07-27 13:00:09.037 saatleri arasında Yenidoğan; İsimsiz10, , yenidoğan, İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, YENİDOĞAN, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz5, İsimsiz2, YENİDOĞAN, YENİDOĞAN, Yenidoğan Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:07.755-2024-07-27 13:00:15.052 saatleri arasında Akselendi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:07.755-2024-07-27 13:00:15.052 saatleri arasında Akçeşme; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:57.05-2024-07-27 15:00:04.144 saatleri arasında Beyoba; 23. Sk., 22. Sk., 21. Sk., 20. Sk., 2. Sk., 19. Sk., 18. Sk., 16. Sk., 14. Sk., 137. Sk., 135. Sk., 134. Sk., 133. Sk., 130. Sk., 13. Sk., 122. Sk., 12. Sk., 108. Sk., 104. Sk., 103. Sk., 10. Sk., 1. Sk., 85, 87, 85, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz16, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz2, inönü, , Beyoba Yolu, Atatürk Cd., 95. Sk., 94. Sk., 90. Sk., 9. Sk., 85. Sk., 84, 8. Sk., 77. Sk., 76. Sk., 72. Sk., 70. Sk., 69. Sk., 61. Sk., 60. Sk., 6. Sk., 52. Sk., 5. Sk., 45. Sk., 43. Sk., 42. Sk., 41. Sk., 40. Sk., 4. Sk., 39. Sk., 30/1. Sk., 30. Sk., 3. Sk., 29. Sk., 28. Sk., 27. Sk., 26/1. Sk., 25. Sk., 24. Sk., 74, İnönü Cd., Ünlü Cd., Zübeyde Hanım Cd., Ziya Bey Cd., Yaşar Ahmet Cd., Nuriye Manisa Cd., Mithatpaşa Cd., Mazlum Atlan Cd., Kemal Sk., Kazım Karabekir Cd., Göral Cd., Fevzi Çakmak Cd., Cemal Gündüz Cd., Atatürk Çevre Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:57.05-2024-07-27 15:00:04.144 saatleri arasında Sazoba; Beyoba Yolu, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 09:00:14.519-2024-07-27 15:00:26.199 saatleri arasında Keli; , İsimsiz51, 818. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 09:00:53.311-2024-07-27 11:00:01.144 saatleri arasında Yağcılı; Ordu Cad., Savaştepe Soma Yolu, Kırlı Sk., Karataş Sk., Karagöz Sk., Gül Sk., Erdal Sk., Doğanlar Sk., Dedeönü Sk., Bölükoğlu Cd., Benzinlik İçi Yolu, Selvi.Sk, Yaren Sk., Çavuşoğlu Sk., SANAYİ, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, Bahçe Sk., KIZILCAYER VE BOZALAN, Gül Sk., Güral Sk., Çomaklı Mvk., çomaklı mevki, Çomaklı mevki, İsimsiz139, İsimsiz135, İsimsiz121, İsimsiz110, İsimsiz101, ÇAYIRPINAR MVK., İsimsiz95, İsimsiz93, İsimsiz87, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, ORDU, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz15, , Sanayi Cd., Ordu Cd., Nergiz Sk., Milliyet Sk., Maarif Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:53.311-2024-07-27 11:00:01.144 saatleri arasında Tabanlar; Güral Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:53.311-2024-07-27 11:00:01.144 saatleri arasında Sevişler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:53.311-2024-07-27 11:00:01.144 saatleri arasında Zafer; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:53.311-2024-07-27 11:00:01.144 saatleri arasında Küçük Güney; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:53.311-2024-07-27 11:00:01.144 saatleri arasında Kızılören; Kızılören Sk., İsimsiz11, Savaştepe Soma Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:53.311-2024-07-27 11:00:01.144 saatleri arasında Göktaş; GÖKTAŞ, İsimsiz16, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, Göktaş Sk., Göktaş Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:53.311-2024-07-27 11:00:01.144 saatleri arasında Büyük Güney; GÖKTAŞ, Göktaş Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:53.311-2024-07-27 11:00:01.144 saatleri arasında Beyce; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:53.311-2024-07-27 11:00:01.144 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:58.818-2024-07-27 15:00:06.248 saatleri arasında Karacahisar; İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, Karacahisar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 09:00:58.234-2024-07-27 15:00:09.816 saatleri arasında Kayapınar; İsimsiz9, Şehit Özcan Yıldız Cd., Şehit Özcan Yıldız Cd., Üstğ. İrfan Birsoy Sk., Üstğ. İrfan Birsoy Sk., ÇAM, ÇAM, Pınar Sk., Pınar Sk., OSMAN ÇAVUŞ, OSMAN ÇAVUŞ, Fatih 1.Çıkmaz Sok, Fatih 1.Çıkmaz Sok, FATİH, FATİH, Aydınlı Sok, Aydınlı Sok, Aydınlı, Aydınlı, 617 Sokak, 617 Sokak, 615 Sokak, 615 Sokak, 615., 615., 614 Sokak, 614 Sokak, 612. Sk., 612. Sk., 604. Sk., 604. Sk., , , İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz20, İsimsiz9, NATO, NATO, İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz2, 614., 614., İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz24, İsimsiz27, İsimsiz27, İsimsiz46, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz47, 604, 604, aydınlı , aydınlı , nato sk, nato sk, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:58.234-2024-07-27 15:00:09.816 saatleri arasında İhsaniye; Şehit Özcan Yıldız Cd., Şehit Özcan Yıldız Cd., KARAYAĞIZ, KARAYAĞIZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 10:00:12.03-2024-07-27 16:00:20.191 saatleri arasında Yabacı; İsimsiz7, , Yabacı Köyü Yolu, İsimsiz1, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:12.03-2024-07-27 16:00:20.191 saatleri arasında Selviler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:12.03-2024-07-27 16:00:20.191 saatleri arasında Armağan; , İsimsiz1, Armağan Köyü Yolu, ARMAĞAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:12.03-2024-07-27 16:00:20.191 saatleri arasında Borlu; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz53, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz12, İZMİR, ÖRNEK, ELEKLER, ÖZLEM, DENİZ, ATA, BATTAL, DERİNDERE, 2.DOZER, ÇAĞLAYAN, SAĞLIK, PINAR, SERCAN, BADEMLİ, ŞEFİKA, ANAFARTALAR, IŞIK, ERCAN, KULALI, ÖZGÜR, KAHRAMANLAR, YÜKSELİŞ, Patika, İç Yol, GAÇAROĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:12.03-2024-07-27 16:00:20.191 saatleri arasında Çayköy; , Patika, İsimsiz1, ÇAYKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:12.03-2024-07-27 16:00:20.191 saatleri arasında Tokmaklı; , İsimsiz1, TOKMAKLI, Köy Yolu, Tokmaklı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:12.03-2024-07-27 16:00:20.191 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:12.03-2024-07-27 16:00:20.191 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:12.03-2024-07-27 16:00:20.191 saatleri arasında Kulalı; , Kulalı Köyü İç Yolu, KULALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:12.03-2024-07-27 16:00:20.191 saatleri arasında Gökveliler; , Gökveliler Köyü Yolu, Gökveliler Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, GÖKVELİLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:12.03-2024-07-27 16:00:20.191 saatleri arasında Karyağdı; , Karyağdı Köyü Yolu, Karyağdı Köyü İç Yolu, Köy İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz14, İç Yol, KARYAĞDI MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 10:00:12.03-2024-07-27 16:00:20.191 saatleri arasında Börtlüce; , Börtlüce Köyü Yolu, Börtlüce Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:12.03-2024-07-27 16:00:20.191 saatleri arasında Encekler; , Encekler Koyu İç Yolu, Encekler Köyü Yolu, Encekler Köyü İç Yolu, küy yolu, ENCEKLER, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:12.03-2024-07-27 16:00:20.191 saatleri arasında Topuzdamları; , Patika, TOPUZDAMLARI, Topuzdamları Köyü İç Yolu, Topuzdamları Köyü İçyolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 10:00:12.03-2024-07-27 16:00:20.191 saatleri arasında İcikler; , İSİMSİZ DEMİRCİ 121, İncekler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Gömeçler; İsimsiz11, İsimsiz1, Gömeçler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Alaağaç; AKÇEŞME, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz28, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 12:00:45.673-2024-07-27 15:00:02.553 saatleri arasında Öksüzlü; İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz45, İsimsiz46, , Salihli Simav Yolu, İsimsiz37, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 12:00:45.673-2024-07-27 15:00:02.553 saatleri arasında Sayık; İsimsiz63 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Akçakertil; AKÇAKERTİL MERKEZ, SARI KAHYALAR, KAYRANLAR, İsimsiz5, İsimsiz1, İsimsiz6, İsimsiz3, Akçakertil İç Yolu, Akçakertil Köyü İç Yolu, Akçakertil Köyü Yolu, Akça Kertil İç Yolu, Akcakertil İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Omurlar; , Omurlar Köyü Yolu, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, Yağcı Omurlar, Omurlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Kayranlar; KAYRANLAR, İsimsiz11, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Kayranlar Patika Yolu, Kayranlar Köyü İç Yolu, Kayranlar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Karaselendi; güvrenler, güverenler, sarıhasanlar, karaselendi, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, Karaselendi İç Yolu., Karaselendi İç Yolu, Karaselendi Köyü İç Yolu, Karaselendi Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Havaoğlu; MERKEZ, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, Patika, Havaoğlu Köyü İç Yolu, Havaoğlu Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Dedeler; kaklıkkaya, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, Patıka, Dedeler Köyü İç Yolu, Dedeler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Çortak; İsimsiz17, İsimsiz7, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz5, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, DEĞİRMENDERE, Çortak Köyü İç Yolu, Çortak Köyü Yolu, Değirmendere İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Çıkrıkçı; İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Çanşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Yenice; İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Yağcı; İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, YAĞCI, Yağcı Köyü İç Yolu, Yağcı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Tavak; İsimsiz28, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, TAVAK, Tavak Köyü İç Yol, Tavak Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Şehirlioğlu; ŞEHİRLİOĞLU MRK, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Şehirlioğlu Köyü İç Yolu, Şehirlioğlu Köyü Yolu, Selendi Simav Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:31.132-2024-07-27 15:00:40.041 saatleri arasında Yeşil; İsimsiz55, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Satılmış Köyü İç Yolu, Satılmış Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.