27 yaşındaki gencin sır ölümü
Konya'da, 27 yaşındaki bir genç, umumi tuvalette temizlik görevlisi tarafından ölü olarak bulundu.
Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Bulgurtekke sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan umumi tuvalete akşam temizliği yapan temizlik görevlisi, tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Temizlikçi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde tuvalette hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise şahsın 27 yaşındaki Kenan Tosun olduğunu belirledi. Ekiplerin, olay yerindeki incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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