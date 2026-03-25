270 işçi 122 gündür direnişte... OYAK Ermaden’den açıklama!

OYAK Ermaden, OYAK Genel Müdürlüğü önünde DEV-MADEN SEN Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu bir grup tarafından basın açıklaması yapıldığını, burada yer alan bazı beyanların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“24.03.2026 tarihinde Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürlüğü önünde DEV-MADEN SEN Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında olduğu bir grup tarafından yapılan basın açıklamasında gerçek dışı bazı beyanların yer alması nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Yeraltı maden çıkarma maliyetlerinde yaşanan artışlar ve dünya demir fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle, Ermaden olarak Sivas-Divriği’de sahibi olduğumuz ve Çiftay Madencilik firmasının alt yüklenici olarak görev yaptığı yeraltı maden işletmemizdeki faaliyetlere geçici süre ile ara verilmek zorunda kalınmıştır. Açık olan diğer ocağımızda ise üretim faaliyetlerimiz halen devam etmektedir.

Bu süreçte, yeraltı işletmesinde alt yüklenici olarak görev yapan Çiftay Madencilik bünyesindeki 380 çalışanın 246’sının iş akitleri, tüm yasal hakları eksiksiz ödenerek sonlandırılmıştır. 134 çalışan ise açık işletmede farklı görevlerde istihdam edilmeye devam edilmektedirler.

Basın açıklamasında kamuoyunu yanıltmak amacıyla Ermaden’in finansal göstergeleri konusunda açıkça gerçek dışı ifadeler kullanılmış ve Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’ye ait olan 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin kârlılık rakamları Ermaden’e aitmiş gibi ifade edilmiştir.

Ayrıca, Divriği’deki maden ocaklarının tamamen kapatılacağı ve Divriği’den göçlerin başlayacağı yönündeki iddialar da asılsızdır. Halihazırda bölgedeki maden ocaklarında çalıştırılan Ermaden’in ve taşeronlarımızın bordrolu personelinin sayısı 1000 civarındadır. Bu çalışanların yaklaşık yüzde 85’i Divriği ve komşu yerleşim birimlerinde ikamet etmektedir. Yeni bir madencilik faaliyeti başlatıldığında ise ihtiyaç duyulacak iş gücü her zaman olduğu gibi yine bölgeden sağlanacaktır.

Ermaden olarak, faaliyetlerimizi her zaman şeffaflık, sorumluluk ve çalışan haklarına saygı ilkeleri çerçevesinde yürütmekteyiz. Alınan bu zorunlu kararın, bölge ekonomisine ve çalışanlarımıza etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdürmekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

OYAK Ermaden taşeronu Çiftay tarafından işletilen Divriği yeraltı demir madeninin kapatılıp, 270 maden işçisinin hukuksuzca işinden edilmesine karşı başlatılan direniş 121. gününde Ankara'ya taşınmıştı.

Geçen yıl 411 milyon dolar kar açıklayan Oyak Ermaden'in 'Bu yıl kar yapamıyoruz' diyerek işten çıkardığı maden işçileri, dün Oyak Genel Müdürlüğü önünde eylem gerçekleştirmişti.

Dev Maden-Sen öncülüğünde direnişe devam eden işçilerin basın açıklamasına, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yönetim kurulu üyeleri de destek vermişti.