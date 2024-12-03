270 polis katıldı, ev ve iş yerlerine baskın! İzmir'de eş zamanlı 'asayiş' operasyonu: 110 gözaltı

İzmir'de eş zamanlı düzenlenen asayiş operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 110 şüpheli, yakalandı.

270 polis katıldı, ev ve iş yerlerine baskın! İzmir'de eş zamanlı 'asayiş' operasyonu: 110 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:15

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik önceki gün çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İzmir ve tüm ilçelerinde 270 polisin katılımıyla saat 06.30'da eş zamanlı olarak 115 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 'Hırsızlık', 'Silahla tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu kullanmak ve satmak', 'Dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 110 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, ev, iş yeri, araç ve üzerlerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #İzmir #Operasyon

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