İzmir merkezli 32 ilde IŞİD operasyonu: 77 gözaltı
İzmir merkezli 32 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 77'si gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü IŞİD'in finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkezli Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da eş zamanlı düzenlenen operasyon 77 şüpheli yakalandı.
Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu, 29'unu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Yapılan aralamalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.
Etiketler: #IŞİD
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