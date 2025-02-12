278 hakim, savcı ve cumhuriyet savcısının atama kararı Resmi Gazete’de
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı’nın adli yargı hakim, savcı ve cumhuriyet savcısı atamalarına ilşkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı’nın adli yargı hakim, savcı ve cumhuriyet savcısı atamalarına ilşkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Adli yargı hakim, savcı ve cumhuriyet savcılarının 2802 saylı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 06.02.2025 tarihli ve 222 sayılı atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 278 hakim, savcı ve cumhuriyet savcısnın ataması yapıldı. Ataması yapılan hakim,savcı ve cumhuriyet savcılarının listesi Resmi Gazete’nin yayımlanan bugünkü sayısında yer aldı.
Etiketler: #Hakimler ve Savcılar Kurulu #Resmi Gazete
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