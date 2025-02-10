Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yeni düzenleme!
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da düzenleme yapıldı.
Öğretmenlerin belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da düzenlemeye gidildi. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 6'ncı maddesine, "657 sayılı Kanun'un 176'ncı maddesiyle belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenir" fıkrası eklendi.
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