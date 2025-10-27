Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaklaşırken, yurttaşların gündeminde bir yandan da resmi tatil mesaisi var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde kutlanırken, 28 Ekim'in öğleden sonrası yarım gün tatil olarak ilan edildi. Peki, 28-29 Ekim PTT şubeleri çalışıyor mu, açık mı?

PTT 28 EKİM'DE AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK, YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgiler doğrultusunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlıyor. Resmi kamu kurumlarının da öğle saatlerine kadar hizmet verecek. Bu bağlamda PTT şubelerinin de öğle saatlerine kadar işlemlerin alınması bekleniyor.

29 EKİM SALI PTT AÇIK MI, KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Bu bağlamda 29 Ekim Çarşamba günü PTT şubeleri de kapalı olacak.