28 Ağustos DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.08.2024 - 09:38

Güncelleme: 28.08.2024 - 09:38

DÜZCE ilinde 28 Ağustos Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, DEREIÇI, YUKARI mahallelerinde ASAGI, DEREIÇI, KÖY SOKAĞI, YILGIN KÖYÜ İÇ YOLU, YILGIN KÖYÜ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GERİŞ, SETLIK, ÜÇKESE mahallelerinde GERİŞ KÖYÜ YOLU, GERİŞ YOLU, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, YENİ KARAKÖY mahallelerinde KUSAÇMASI, KUŞAÇMASI KÖYÜ YOLU, YENI KARAKÖY, YENİKARAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, KOÇYAZI mahallelerinde 2221., 2222., 2223., 2225., 2227., 2232. SK., 2233., 2233. SK., 2234. SK., 2245. SK., 2277., 2316., BİLİR SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYAZI, ÇAYIRBASI, KASIM, KEMER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, TOKMAKTARLA mahallelerinde 3218., AKYAZI KÖYÜ YOLU, ÇAYIRBASI, GÜLDERE, GÜLDERE KÖYÜ YOLU, KASIM, KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, KEMERKASIM KÖYÜ YOLU, TOKMAKTARLA, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DINLER, YAYLA mahallelerinde DINLER, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DINLER, DİNLER, N KENDISI, YAYLA mahallelerinde CAPOGLU, YAYLA, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAR, MERKEZ, MUNCURLU, MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR, MUSABABA MÜCAVIR, N KENDISI, YESILÇAM MÜCAVIR, YEŞİLÇAM mahallelerinde 10830., 10905., 10915., 10917., 10925., 10930., 10975., 10990., 11030., 11040., 11080., 11250., 11330., 11345., 9237., AKBIYIKLAR, ALTINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, ALTINPINAR KÖYÜ YOLU, ASAR KÖYÜ YOLU, ÇEVRE YOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAYNASLI BAGLANTISI, KÖY, KÖY KÜME EVLER, KÖY SK., MERKEZ, MUNCURLU BESNI, MUNCURLU BESNİ, MUNCURLU BESNİ KÖY SOKAĞI, MUNCURLU IŞIK KÖY SOKAĞI, MUNCURLU KÖYÜ İÇ YOLU, MUNCURLU KÖYÜ YOLU, MUNCURLU PARKI İÇİ YOLU, MUSABABA KÖYÜ İÇ YOLU, MUSABABA KÖYÜ YOLU, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMEHMET mahallelerinde HACIMEHMET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIDIYE, CEDİDİYE mahallelerinde AYNA SK., BELEDİYE SK., BOLU, BOLU CD., C. AYRAL BLV., CELAL KASAPOĞLU CD., DÖNENCE SK., FERAH, GENERAL MİNAT SK., HACI YAVER SK., HÜKÜMET, HÜKÜMET CD., İSTANBUL CD., KAZIM DEMİR SK., MİMAR SİNAN CD., MUHAMMED ZAHID EL KEVSERI, MUHAMMED ZAHİD EL KEVSERİ SK., NABİ SK., NECIP GÜNEY, NECİP GÜNEY SK., ŞEHİT MUHTAR SK., TAYFUN, ZAFERI MILLI, ZAFERİ MİLLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, N KENDISI, OSMANCA, YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 101, 101 CD., 112, 300 CD., 306 SK., DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, ESER SK., OSMANCA, OSMANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 102 CD., 106, 114, 114 SK., 117, 300, 302 SK., 304 SK., 305 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, ESER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTUNÇAY, DERE, MERKEZ, N KENDISI, OTLAKLAR, SUBAŞI, TANTAN KUYU mahallelerinde ALTUNÇAY, CAMLISU İÇ YOLU, KURTSUYU KÖYÜ İÇ YOLU, KURTSUYU MERKEZ, KURTSUYU MERKEZ KÜME EVLER, MUSABABA KÖYÜ, OTLAKLAR, PETEKLI KÜME EVLER, SUBASI, TANTAN KUYU, TONYALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖREN mahallelerinde ÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MISIRLIK mahallelerinde MISIRLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE mahallelerinde DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDEDÜZÜ, N KENDISI mahallelerinde DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, N KENDISI, YONGALIK mahallelerinde 19. SOK., 20. SOK, 202 SK., SIFALI SU, ŞİFALI SU CD., YILDIZTEPE CD., YONGALIK, YONGALIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADA, ELMACIK, ESEN, HACIKADIRLER, İÇMELER, KEMERYANI, KÖPRÜBAŞI, KÖYÜN KENDİSİ, KUMPINAR, KUYUDÜZÜ, MERKEZ, N KENDISI, SARIDERE, SULTANİYE, YAYAKBAŞI, YAZIPINAR, YAZLIK, YAZLIK (MÜCAVIR), YEŞİLOVA mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1002. SK., 1005. SK., 1006. SK., 1008., 1008. SK., 1011 SK., 1012., 1014., 1016.-, 1022., 401. SK., 403. SK., 404., 404. SK., 406. SK., 407., 407. SK., 408. SK., 409., 409. SK., 410., 411., 411. SK., 412 SK., 413., 413. SK., 416., 420. SK., 421., 421. SK., 423., 423. SK., 430., 502., 505. SK., 506. SK., 507., 507. SK., 508., 508. SK., 509. SK., 510., 510. SK., 511., 512., 514. SK., 515., 518. SK., 5400. SK., ADAPAZARI BOLU YOLU, AKDERE, BOLU GÖLYAKA YOLU, CUMHURIYET, ÇINARLI, ÇINARLI CD., DÜZCE / GÖLYAKA YOLU, EREĞLİ CD., GİRNE SK., GÜMÜŞOVA VİYADÜĞÜ, IÇMELER, İÇMELER KÖYÜ YOLU, KALICI KONUTLAR, KALICI KONUTLAR CD., KALICI KONUTLAR CD., KALICI KONUTLAR KÜME EVLER, KALICI KONUTLAR_1, KEMERYANI, KEMERYANI KÖYÜ YOLU, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI ÖMEREFENDİ KÖYÜ YOLU, KUYUDÜZÜ 3, MERKEZ SK., POSTACI HALIL DÜZENLI, POSTACI HALİL DÜZENLİ SK., SARIDERE, SARIDERE KÖYÜ YOLU, SEHIT ERCAN, SULTANIYE, SULTANİYE KÖYÜ YOLU, ŞEHİT ERCAN CD., ŞİRİN SK., YAYAKBASI, YAYAKBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU, YAZLIK, YAZLIK KÖYÜ İÇ YOLU, YAZLIK KÖYÜ YOLU, YAZLIK SK., YAZLIK., YEŞİLOVA KÖYÜ YOLU, YILDIZTEPE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIYERİMENGENCİK mahallelerinde DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 115 SK., 118., 122 SK., 124 SK., 137. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: , AZIZIYE, BEYLIK AGACI, ESMAHANIM, KAVAKLIK, KURUKAVAK, KÜPLER, N KENDISI mahallelerinde 887., BEYLIK AGACI, DILAVER, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE, KEPENÇ, KINIK, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, KURUGÖL, N KENDISI, ORTANCA, YEŞİLKÖY mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, GÖKTEPE, KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, KINIK, KINIK KÖYÜ YOLU, KINIK KÜME EVLER, KIRAZLI, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, KOÇAR, KOÇAR KÖYÜ YOLU, KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, KURUGÖL KÜME EVLER, ORTANCA, ORTANCA KÖYÜ YOLU, YESILKÖY, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.