28 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.08.2024 - 09:38

Güncelleme: 28.08.2024 - 09:38

KOCAELİ ilinde 28 Ağustos Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ARALYA SK., ASLANAĞZI SK., ÇİTLENBİK SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, KÜPELİ SK., LADİN SK., MORSALKIM SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER mahallelerinde 100.YIL, 100.YIL CD., ADA SK., ADALETLI, ADALETLİ SK., AKHİSAR SK., ALTUN, ALTUN SK., ASARCIKLI SK., ASİLZADE SK., ATAMAN SK., ATAYURT SK., AVRUPA SK., AYDINLAR., AYDINLAR. SK., AZRA SK., BALÖZÜ, BALÖZÜ SK., BAŞAK CD., BILGE, BILGE CD., BİLGE CD., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇİLLİ SK., D-100 KARAYOLU CD., DİCLE CD., DİDEM SK., ESNAF SK., FESLEGEN, FESLEĞEN SK., FIRAT SK., FİŞEK SK., GELIN, GELİN SK., GÜLDEMET SK., GÜLDİBİ SK., GÜLNAZ SK., HANDAN, HANDAN SK., HANDE, HANDE SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., KADIRGA SK., KEREM SK., KİRAZLI SK., KUZULUK SK., NAZLICAN SK., NEŞE SK., ORHAN SULTAN SK., ÖZTEMIZLER, ÖZTEMİZLER SK., RENÇBER, RENÇBER SK., SELAMET SK., SULTAN ORHAN, TABLO, TABLO SK., TEM BAĞLANTI YOLU. CD., UTKU, UTKU SK., ÜRETKEN SK., YENIEMEK, YENİEMEK CD., YEŞİLBAHAR SK., YETER, YETER SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR SK., ZERRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 119. SK., 120. SK., 121., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 126. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13. SK., 130. SK., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 135. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 142. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 2. SK., 20. SK., 201. SK., 214., 214. SK., 22., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247. SK., 248. SK., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36. SK., 37. SK., 39. SK., 4. SK., 40. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU, HACI ARİF CD., IMAR, İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY mahallelerinde ALİ FUAT CEBESOY CD., ATILIM CD., CUMHURİYET. CD., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INEBEYLI, İNEBEYLİ mahallelerinde 3204., 3215., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 2734., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACIŞEYH mahallelerinde AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, KARADİVAN, KUBUZCU mahallelerinde AHCILI MEVKII, ATATÜRK CD., BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ mahallelerinde AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLIK, ÇARSI, ÇARŞI, ORHAN mahallelerinde AĞVA İSTANBUL CD., BEYAZ MENDİL SK., DURSUN SK., FERAH SK., GARAJ, GARAJ CD., HACILAR SK., HUNLAR CD., HÜR SK., ITIR SK., KALAYCI SK., KAYMAK SK., NAMAZGAH CD., TABAKHANE CD., VELİ HASAN SK., YOLCU, YOLCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA mahallelerinde AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 10:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDAN, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKII, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 10:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADIVAN, KARADİVAN, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR mahallelerinde AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVL, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, SEVİNDİKLİ mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde ARNAVUT SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İHSANİYE MERKEZ, SELİMİYE mahallelerinde 4429. SK., FİLİZ SK., SELIMIYE YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, KAVAKLI, MERKEZ mahallelerinde 12. SK., 14., 14. SK., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 21. SK., 22. SK., 38., 38. SK., 38/1. SK., 41., 41. SK., 42., 43., 43. SK., 44., 44. SK., 45. SK., 46., 46. SK., 47. SK., 60. SK., 61. SK., 65., 65. SK., 66. SK., ADNAN MENDERES BULVAR, ALBAY BURAK, ALBAY BURAK CD., AMIRAL SAGLAM, AMİRAL SAĞLAM CD., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MARESAL FEVZI ÇAKMAK CD., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., PREVEZE, PREVEZE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA, ARDA SK., BELGIN, BELGİN SK., CEM SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL, EROL SK., FAKÜLTE CD., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., IMSAK SK., İMSAK SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MANOLYA SK., MÜGE SK., NANE, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER, ÖMER SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SENYURT, SILA, SILA SK., ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARISALANI CD., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde DOGANTEPE CUMHURIYET, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SAHIL, SAHİL, YEŞİLYURT mahallelerinde AZAKLAR SK., BEKÇI, BEKÇİ SK., CEVHER DUDAYEV CD., ÇAPARI, ÇAPARİ SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DEMŞAH SK., DENİZCİ SK., DONANMA BAŞİSKELE BÖLGESİ LOJMANLARI KÜME EVLER, DUYSAK SK., GÜNBATIMI SK., İZCİ SK., KABAOĞLU SK., KAMBER SK., KARMEN SK., LIMAN, LİMAN CD., MENDERES, MENDERES CD., NAMIK KEMAL CD., NEMİ KAPTAN SK., ORHANGAZİ CD., ÖNEN SK., PİRİ REİS CD., TANTA SK., VAHİT USTA SK., YAKAMOZ SK., YOLBAŞI SK., YUNUSLAR, YUNUSLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2744., 2744. SK., 2745. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, BAĞLARBAŞI, CAMI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde 1543. SK., 1544. SK., 1546. SK., 1547. SK., 1547/1., 1547/1. SK., ADACIK SK., ADALET SK., AFACAN, AFACAN SK., AKAİD SK., AKBAŞ SK., AKÇADAĞ SK., AKÇAKOCA SK., AKTAR SK., AKTOP SK., AKYILDIZ SK., ALİBABA SK., ALİM SK., ALKIN, ALKIN SK., ALPEREN SK., ANIL, ANIL SK., ARDIÇ SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AŞİYAN SK., ATASAY SK., ATATÜRK, AVŞAR SK., AYYILDIZ SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BANKA SK., BANU SK., BARAN, BARAN SK., BASAK, BAŞAK SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BERAT SK., BERİL SK., BEYAN, BEYAN SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BEYZA SK., BIRGÜL, BIROL, BİLGEN SK., BİNGAZİ SK., BİRGÜL SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BOSNA, BOSNA SK., BOSTAN SK., BOZ SK., BULUT SK., BURAK SK., BURCU SK., CANSEVER, CANSEVER SK., CANSU SK., CEVIZ, CEVİZ SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAKI SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇAPA, ÇAPA SK., ÇAY, ÇAY SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇORUH SK., DADAŞ SK., DAMAR, DAMAR SK., DARI SK., DERİNCE SK., DIRLIK, DİNAMİT SK., DİRLİK SK., DİVAN SK., DORUKAN SK., DUMAN SK., DUYGULU, DUYGULU SK., ECMEL SK., EFLATUN SK., ENDÜLÜS SK., ERASLAN SK., EREN, EREN SK., ERKAN, ERKAN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., ESENTEPE, ESENTEPE SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., EYLEM, EYLEM SK., EZGİ SK., FATIH, FATİH CD., FERİDE SK., FIKRET SK., FİKRET SK., GENCE SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GIPTA SK., GIZEM, GİZEM SK., GÖK SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞAH SK., GÜLŞEN SK., GÜNAY, GÜNAY SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNNUR SK., GÜRAY, GÜRAY SK., HACI SK., HAK SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HALISHANE, HALİSHANE SK., HARUN SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HAZAN, HAZAN SK., HÜLASA, HÜLASA SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., İLKNUR SK., İNÖNÜ CD., KADER SK., KAHYA SK., KAMACI SK., KANARYA SK., KASIRGA SK., KELAM SK., KERVAN, KERVAN SK., KİLİM SK., KOVAN SK., KOZA SK., KUDRET, KUDRET SK., LEVENT, LEVENT SK., LİDER SK., MAKUL SK., MECNUN, MECNUN SK., MERAL, MERAL SK., MESALE, MESIRE, MESİRE SK., MEŞALE SK., METIN, MİNARE SK., MİRAÇ SK., MOLLA HÜSREV CD., MUHARREM, MUHARREM SK., MUKABELE SK., MUKADDES SK., MURAT SK., MURTAZA, MURTAZA SK., NACAR SK., NANELİ SK., NEFİS SK., NERGIS, NERGIS SK., NERGİS SK., NIL, NIYET, NİL SK., NİSA SK., NİYET SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., OCAK SK., ORUÇ REİS CD., ÖĞE SK., ÖREN, ÖRF SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., PEHLIVAN, PERIHAN, PERİHAN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., POLAT SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RECEP SK., RÜZGARLI SK., SADRAZAM SK., SAHIN, SARAÇ SK., SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELALE, SELALE SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SEVAL SK., SEVENGÜL SK., SEVGİ SK., SIFA, SIFA SK., SIMSEK, SIRAT SK., SITKI SK., SOKULLU CD., SULTAN, ŞAİR SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞELALE SK., ŞEN SK., ŞENLİK SK., ŞERİFE SK., ŞİFA SK., ŞİMAL SK., ŞİMŞEK SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ SK., TALHA SK., TANSU SK., TASLIMAN, TURAN, TURAN SK., TURNALI SK., TUZLA, TUZLA CD., TÜR SK., TÜRBAN SK., ULUSU SK., UMUT SK., USLU, USLU SK., ÜÇAYLAR SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK., ÜLKÜ, ÜSTÜN SK., VEFA SK., YAĞIZHAN SK., YAZAR, YAZAR SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK, YERLİ SK., ZAFER SK., ZERAFET SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK., ZÜLFIKAR, ZÜLFİKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 28 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde AİLE SK., AKÇAKOCA, BAYRAK, BEGÜM, BEGÜM SK., CİVAN SK., SEVINÇ, TURNA SK., ÜLKÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.