28 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.12.2024 - 17:13

Güncelleme: 28.12.2024 - 17:13

SAKARYA ilinde 28 Aralık Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK mahallelerinde 4005, 4006, 4007, İsimsiz122 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16008, 16018, 16020, 19018, 34003, 34014, 34018, 34019, 34020, 34023, 34025, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞINEVRİN, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., DAG YENIKÖY, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DUDUKÖY İÇ YOLU, GÜVEN, GÜVEN SK., HAYELLER SK., KOCADAG, KOVA, KOVA SK., KUZULUK, MANAV, MEVCUTLAR, ŞAŞKINLAR, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, CAMİTEPE, DENİZKÖY, DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, ORTAKÖY, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 1.CD., 15.CD., 16001, 16006, 16007, 16009, 16010, 16012, 16014, 16016, 16019, 16021, 2003, 2003 sokak, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 3001, 34002, 34005, 34006, 34008, 34009, 34010, 34011, 34016, 34021, 4001, 4003, 4008, 4009, 4013, 4014, 6.CD., 7.CD., akmeşe, ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., AŞAĞIKARAÇALI SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKALDAGI, ÇETİN, DAG AGZI, DAĞ AĞZI, DIRMANDILAR, DUDUKÖY/7, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., HUNLAR, İsimsiz106, KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 1, KIZILCIKLI BURUN 2, KIZILCIKLI BURUN 4, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KÖRÜK, KÖRÜK SK., KURUDERE, MERKEZ SK., MERKEZ/4, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., ORTAKÖY 36, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/37, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, SASKINLAR, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, SOGUKSU, ŞAŞKINLAR SK., Uavtede Yok, YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, HACIOGLU, HACIOĞLU, YENIGÜN, YENİ CAMİ, YENİGÜN mahallelerinde 12 NOLU, 12 NOLU SK., 14 NOLU SK., 15 NOLU SK., 15.07.2021 BULVAR, 1504 NOLU SK., 1519 NOLU SK., 1548 NOLU, 1548 NOLU SK., 1549 NOLU SK., 1550 NOLU SK., 1552 NOLU SK., 1555 NOLU SK., 1556 NOLU SK., 1557 NOLU SK., 1560 NOLU SK., 1564 NOLU SK., 1567 NOLU SK., 1571 NOLU SK., 18 NOLU SK., 2 NOLU SK., 20 NOLU SK., 21 NOLU SK., 22 NOLU SK., 230 NOLU, 230 NOLU SK., 25 NOLU SK., 5 NOLU SK., 5002 SK., 5003 SK., 5004 SK., 5005 SK., 5006, 5006 SK., 5008 SK., 5010 SK., 5011 SK., 5012 SK., 5014 SK., 5016 SK., 5024 SK., 5025 SK., 5026 SK., 5026. SK., 5029 SK., 5030 SK., 5032 SK., 5037, 5040 SK., 5042 SK., 6 NOLU, 6 NOLU SK., 7 NOLU SK., ADA SK., ADAPINAR SK., AKAY, AKAY SK., AKINCILAR, AKINCILAR SK., ARA SK., BAGISLAR, BAĞIŞLAR SK., BAHÇE SK., BALA SK., BARÇIN SK., BASLAR, BAŞLAR SK., BERBER SK., BEREKET SK., BÜYÜK ÇIKMAZ, BÜYÜK GEÇIT, BÜYÜK GEÇİT SK., BÜYÜK GEÇİT. SK., ÇEKER SK., ÇILEK SK., ÇUKUR SK., DANIŞ SK., DEĞİRMEN SK., DEĞİRMEN SK. SOKAK, DILIM, DİLİM SK., DOGAN, DOĞAN SK., EKİCİ SK., ELİBOŞ SK., ELİF SK., ENGIN, ENGİN SK., EREN SK., GONCA SK., GÖKHAN SK., HACI SADIK SK., HOROZLU SK., KARE SK., KESİK SK., KESKİN SK., KIR SK., KIRIM SK., KIRIMLI SK., KOMŞU SK., KUS SK., KUŞ SK., MEHTAPLI SK., MELIK, MELİK SK., METİN SK., MEYDAN SK., ÖBEK SK., ÖMER, ÖMER SK., PARALI, PARALI SK., POLAT SK., SAKARYA, SAKARYA CD., SEHIT MURAT FATIH DIKTAS, SEHIT MURAT FATIH DIKTAS SK., SOMUN SK., SÖNMEZ SK., ŞEHİT MURAT FATİH DİKTAŞ SK., TATLI SK., TEPELI, TEPELİ SK., ÜNLÜ SK., VEZIR, VEZİR SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YAZAR SK., YEGENLER, YEĞENLER CD., YESIL SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOLAKLAR mahallelerinde 5730 NOLU SK., SOLAKLAR, SOLAKLAR SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BUDAKLAR, HACILAR, ILYASLAR mahallelerinde 1302. SK., 1307. SK., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1724 NOLU, 1725 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU CD., 2201. SK., 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5701 NOLU/2, 5702., 5703. SK., 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5714 NOLU, 5716 NOLU/1, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744 NOLU SK., 5744., 5745 NOLU, 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ANKARA, ANKARA. CD., ANKARA/4, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, ÇATALKÖPRÜ YOLU, DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI CD., ESENCE, ESENCE CD., HACILAR, HACILAR CD., ILYASLAR/1, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA CD., SUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMIRBEY, DEMİRBEY, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, POYRAZLAR, SÜLEYMANBEY mahallelerinde 249 NOLU SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, BAGLAR, BAGLAR CD., BAGLAR/2, BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECI, BAHÇECI SK., BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., BEYLIK, BEYLİK SK., ÇAM -1 SK., ÇAM -2 SK., ÇAM1, ÇAM2, ÇAYIRLI, DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, ELMAS SK., ESEN, ESEN SK., ESEN. SK., ESEN/1, FERAH, FERAH SK., HASRET SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU/1, KARASU YOLU/3, KARDELEN, KARDELEN SK., KEKLİK SK., KIZILCIK SK., KORULUK, KORULUK SK., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜ/1, KÖPRÜBAŞI SK., MERKEZ CD., ONUR, ONUR SK., OYLUM SK., ÖZ SK., ÖZERK SK., POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, POYRAZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, POYRAZLI, SANCAK SK., SAYGIN SK., SEHER, SEHIT MEHMET DURMUS, SILA, SILA SK., SÜLEYMANBEY, SÜLEYMANBEY CD., SÜLEYMANBEY KÖY MEZARLIĞI İÇİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, OZANLAR mahallelerinde 431 NOLU SK., 433 NOLU SK., 434 NOLU SK., 703 NOLU, 703 NOLU SK., AÇIK SK., ADIL SK., ADİL SK., AKAN SK., ALACA SK., ARK SK., AYDIN SK., BAĞ SK., BİÇER SK., BRANDACI SK., BÜYÜKGAZİ SK., ÇAĞLA SK., ÇEREZ SK., DERIN, DIBEKTAS, DIBEKTAS CD., DİBEKTAŞ CD., DİP SK., DÖNER, HOŞ SK., İLKER SK., KUYTU SK., KUZEY SK., MELAL SK., MELTEM SK., NİNE SK., ÖZLEM SK., PARK İÇİ YOLU, PİLAVCI SK., SAĞLAM SK., SEHIT MUSTAFA ÖZEN SK., SEHIT REMZI ÖZÜPEK SK., SÜRAT SK., ŞEHİT MUSA AYTAR SK., ŞEHİT MUSTAFA ÖZEN SK., ŞEHİT REMZİ ÖZÜPEK SK., ŞEHİT YÜZBŞ.YALÇIN AYDIN SK., ŞEREF SK., TABAK SK., TÜTEN, TÜTEN SK., ÜNAL OZAN CD., YAMAN SK., YAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1012, 1029, 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU, 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1406. SK., 1407. SK., 1409. SOK, 1504. SK., 1505., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1512. SK., 1513., 1513. SK., 1523., 1523. SK., 1525, 1525 SK., 1525. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., 212 SK., 215, 215 SK., 216. SK., ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK., AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., ÇİÇEKÇİ SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, İLİM SK., ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TÜRKMEN SK., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKÖY, TÜRKÇAYBASI, TÜRKÇAYBAŞI mahallelerinde 604. SK., 702 SK., 704, 704 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde KANARYA SK., KUDÜS/1, MEHTAP, MINA, SİTELER CD., UFUK, UFUK SK., YILDIZ, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBAŞI FUADİYE mahallelerinde 801, 801 SK., 801. SK., 801/1, 802, 802. SK., 803 SK., 804, 804 SK., 804. SK., ÇAYBASI, FUADİYE CD, FUADİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE mahallelerinde ÇAYBASI CD., ÇAYBAŞI CD., FUADIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1500. SK., 1501., 1502., 1502. SK., 1503. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 1201, 1201 SK., 1203 SK., 1205 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA mahallelerinde 135. SK., 139., 141. SK., 143. SK., 145. SK., 147. SK., FIDANLIK, KISLA, KIŞLA CD., SAĞLIK CD., SELİMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA, KİRAZCA mahallelerinde 201 SK., 206, 208 SK., 212, 216, 219, 222 SK., 222. SK., ESKISEHIR, ESKİŞEHİR CD., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA, HANLIKÖY, KİRAZCA mahallelerinde 114. SK., 119., 119. SK., 207 SK., EGE KİMYA SANAYİ, ESKISEHIR/6, ESKİ CD, HANLIKÖY/1, ORHANGAZİ CD., SAKİNLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde AKARSU, AKARSU SK., ALAÇAM, ALAÇAM SK., BEGONYA SK., KARANFİL, NAR, NEVİN, NEVİN SK., NURDAN, PELEVNE SK., ZEYTIN, ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİF BEY CD., BATUHAN, BATUHAN SK., DORUK, İRFAN, KUDÜS, KUDÜS CD., MİDYAT SK., REZZAK, SARRAF, SEHER SK., ZERDALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ÇAGATAY, ÇAĞATAY, GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI, GÖKKUŞAĞI SK., GÖL YOLU, GÜN, GÜN SK., PUSULA, SITELER CD., SONGÜL, ÜNAL, ÜNLÜ, YENIGÜN, YENIGÜN CD., YENİGÜN, YENİGÜN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 9001, GÜLERYÜZ, KADER SK., KAPI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMBASI, KUMBAŞI mahallelerinde 410, 412 SK., 414 SK., 416 SK., ÇINARDİBİ CD., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 147 SK., PLAJ, PLAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI, YENI mahallelerinde 134, 135, 135 SK., 135/1, 135/1 SK., 136, 136 SK., 137, 137 SK., 137/1, 137/1 SK., 138 SK., 138/1, 139 SK., 140 SK., 140/1 SK., 141 SK., 142/1 SK., 144 SK., 145/1, 145/1 SK., 239, 242, 242 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 244, 244 SK., 245 SK., 246, 246 SK., 247, 247 SK., 248, 249, 256 SK., 257, 261, 262, 262 SK., 263, 264, 265, 265 SK., 266, 267, 267 SK., 268, 270, 280, 284, 284 SK., 4, DEMOKRASİ CD., İSTANBUL, KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ, PIRI REIS, PIRI REIS CD., PİRİ REİS CD., SAHIL, SAHİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 1003 SK., 1022, 1023, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027, 1027 KÜME EVLER, 16, ADNAN MENDERES CD., AHMETLER, BATI KARADENİZ CD., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, COSKUN, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇIRALI, ÇIRALI/4, DEMIR, DEMİR SK., DERE, EFLATUN SK., ERIKLIK, ERİKLİ SK., ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, FATİH SK., GONCA, GÜL, GÜNES, GÜNES (KIRAN), GÜNEŞ (KIRAN) SK., HUZUR-, ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), İSTİKLAL CD., KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., KEMENÇE, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, LALE SK., MADEN, MADEN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MENEKŞE SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., ORTA SK., ORTA_23, ÖZGÜR, PINAR, SANCAK, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, TEPE, TEPEBAŞI, YENI_10, YENİ, YENİ SK., Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde DURAK SK., FATİH, GÖK SK., HACI SK., HARMAN, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BATAKLI, ORTA-, SEN, UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BAYIR SK., HACI, KURUDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BURNAZ SK., CANER SK., DAG, DİK SK., HARMANCIK, HATİPLER SK., KURUDERE (TAŞLIK) CD., KÜÇÜK SK., MEZARLIK, SEHIT VEYSEL SAYGILI, SHT.ERSIN SENEK, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, TAŞLIK SK., VATAN 1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 8003, 8005 SK., 8007 SK., 8009, 8010 SK., 8013 SK., 8014, 8014 SK., 8015 SK., 8016, 8016 SK., 8017 SK., 8018, 8020, 8020 SK., 8024 SK., 8041, 8041 SK., 8043, 8043 SK., 8048 SK., 8051 SK., 8055 SK., 8057 SK., YAHYALI, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ALAN, ASAR, ÇAYLAR SK., DOKURCUN KÖYÜ YOLU, HABIPLER, HABİPLER SK., HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., MENDERES, MENDERES CD., PAŞALAR CD., PINARBASI, SAZ SK., TÜRBE, TÜRBE SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER mahallelerinde EŞME sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1301., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ANKARA CD., ESME_1, KURUÇAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE mahallelerinde 3607., 3854., 3856., 3857., ESKI KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, ESME, EŞME, KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA mahallelerinde 2873.-, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., EŞME SK., İsimsiz100, İsimsiz101, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KAZAKLAR SK., KIZILKAYA, ORTA, ORTA SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 539. SK., 546 SK., 548. SK., 549. SK., 550. SK., 551. SK., 576. SK., 580., 580. SK., 582., 582. SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ESKİ KAZIMPAŞA CD., KEMER SK., ÖZER SK., SERHAT SK., SUSAM, SUSAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde CEYLAN, CEYLAN SK., DILBER, KAYA SK., MESUT, MESUT SK., SAHIN, SEÇER SK., SERHAT, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., YILDIRIM, YILDIRIM SK., ZARIF, ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, KAMISLI, KAMIŞLI, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde 11 NOLU, 3 NOLU SK., 4 NOLU, 5 NOLU, 57 NOLU, 9 NOLU SK., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ÇEŞMEBAŞI, GÜLISTAN, GÜLİSTAN, GÜLİSTAN SK., KAMIŞLI, KAMIŞLI CD., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KOZLUK, KOZLUK CD., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde 33 NOLU, 35 NOLU, 36 NOLU, 36 NOLU SK., 37 NOLU SK., 42 NOLU, 9 NOLU, EŞREF BİTLİS BULVAR, GAZI, GAZİ CD., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KOCA SINAN, KOCA SİNAN CD., LALEZAR, LEYLAK SK., SEHIT GAFFAR OKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜKRIYE, TUAPSALAR mahallelerinde 303 NOLU, 305 NOLU, 307 NOLU, IHLAMUR, IHLAMUR SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL, MOR MENEKSE, MOR MENEKŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY, MELENAĞZI mahallelerinde 338 SK., 505., 531. SK., 532., 538., 545., 549., 550., 551., 552., 553. SK., 555., 557., 557. SK., 558., 559. SK., 560., 561., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 569. SK., 571. SK., 572. SK., 575., 576., 577., 579., 579. SK., 581., 583., 583. SK., 584. SK., 585., 585. SK., 586. SK., 587., 588., 589., 590., 590. SK., 592., 592. SK., 593. SK., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 602. SK., 604 SK., 606., 608. SK., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 620, 621, 622, 622 SK., 623, 624 SK., 625, 626, 627, 628, 628 SK., 629, 629 SK., 693./1, 699., 707, 707-, 708, 708 SK., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESENTEPE_1, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., MERKEZ SK., MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ_3, MERKEZ_96, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, YALI, YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.