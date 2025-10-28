Cumhuriyet Gazetesi Logo
28 Ekim noterler açık mı? 28 Ekim noterler kaça kadar açık?

28.10.2025 10:47:00
Haber Merkezi
28 Ekim noter çalışma saatleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde yurttaşların en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Peki, 28 Ekim noterler açık mı? 28 Ekim noterler kaça kadar açık?

28 Ekim'de noterlerin açık olup olmayacağı, resmi tatil nedeniyle özel işlerini halledecek yurttaşların gündeminde yer almaya başladı. Peki, 28 Ekim noterler açık mı? 28 Ekim noterler kaça kadar açık?

28 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?

Adalet Bakanlığı Noterlik Dairesi Başkanlığı’nın genel uygulamasına göre noterler, resmi bayram arife günlerinde yarım gün çalışıyor. Buna göre 28 Ekim Salı günü noterlerin çalışma saatleri şu şekilde olacak:

  • Açılış: 09.00
  • Kapanış: 12.30

Öğle 12.30 itibarıyla noterler kapanacak ve işlemler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir sonraki iş günü olan 30 Ekim Perşembe günü devam edecek.

29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmî tatil günü olduğundan noterler bu tarihte kapalı olacak. Her yıl olduğu gibi tüm noterler ülke genelinde hizmet vermeyecek.

