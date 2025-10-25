Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kala hazırlıklar başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra birçok şehirde bayram coşkusu yaşanacak. 28-29 Ekim’de kapalı olacak işletmeler belli oldu. Peki, 28 Ekim Salı yarım gün mü, resmi tatil mi? 28 Ekim okullar ve üniversiteler tatil mi?

28 EKİM OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram öncesindeki 28 Ekim ise Salı günü olacak. 28 Ekim Salı günü saat 13.00’dan sonra resmi tatil olacağından birçok işletme ve eğitim kurumu öğleden sonra kapalı olacak. 28 Ekim salı günü öğleden sonra okullar ve üniversiteler eğitim faaliyetlerine ara verecek.

28-29 EKİM TATİLDE KAPALI OLAN YERLER

28 Ekim saat 13.00’a kadar kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve diğer işletmeler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

29 Ekim Çarşamba günü okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, muhtarlıklar, kargo firmaları, noterler, eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları, bankalar, Borsa İstanbul kapalı olacak.

Resmi tatil sebebiyle kapalı olan yerler 30 Ekim Perşembe günü normal mesai saatlerindeki çalışma düzenine dönecek.