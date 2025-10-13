29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihi yaklaşırken yurtaşlar 28 Ekim'in de tatil olup olmayacağını merakla araştırıyor. Peki, 28 Ekim tatil mi? 28 Ekim'de okullar yarım gün mü olacak?

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre, 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu kapsamda tüm devlet kurumları, okullar ve resmi daireler öğleden sonra kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise tam gün resmi tatil olarak kutlanacak.