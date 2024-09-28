28 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.09.2024 - 17:20

Güncelleme: 28.09.2024 - 17:20

KOCAELİ ilinde 28 Eylül Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 2808., 2818., 2825., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, CEVHER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAYBOSNA, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ, MEŞELİK SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ mahallelerinde BERAT SK., CAN, ÇAGRI, ÇAĞRI SK., GÜNES, GÜNEŞ SK., KINALI, MIMAR SINAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAĞAÇ, SARAYLI mahallelerinde SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4218. SK., 4219., 4222. SK., 4325. SK., 4430. SK., STAD, STAD CD., UZUNER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IHSANIYE MERKEZ, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, MESRURIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, SEVKETIYE, ŞEVKETİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429., 4429. SK., 4601., 4619., 4623., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FILIZ, HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KANPARA, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde ATAKAN SK, DOĞAN SK., FINDIK SK., SABİHA GÖKÇEN CD., TÜRBE YOLU SK., VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde 3143. SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CONKBAYIRI CD., DOGAN, KARINCA SK., MUZAFFER SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SARI, SARI CD., YALI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde AK SK., BAYER SK., CONKBAYIRI, KÖROĞLU CD., MERCAN SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., SEKİ SK., TURNA SK., YALI YOLU, YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 3138. SK., 3150., 3150. SK., KÖROGLU, SOLAKOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, OVACIK, SANAYI, SANAYİ mahallelerinde ALI DIKMEN, ALİ DİKMEN SK., BAKÜ SK., ÇAMLICA SK., ÇISE, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DURU SK., EMIN TERZIOGLU, EMİN TERZİOĞLU SK., ERKUL SK., FARUK SIKKIBAR, FARUK ŞIKKİBAR SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİ ERTUĞRUL SK., GÖKMAVI, GÖKMAVİ SK., KERKÜK SK., KOCAER, KOCAER SK., KUĞU SK., MAZİ SK., MESUTLAR, MESUTLAR SK., MODA SK., NAMZET, NAMZET SK., NANE ÇİÇEĞİ SK., NESİL SK., NİYET SK., ÖZYALI SK., PETROL, PETROL SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SEDAT PEK SK., SEHIT HASAN, SEKERLI, SERİN SK., ŞEHİT ALİ ÇAVUŞ SK., ŞEHİT BASRİ SK., ŞEHİT HASAN SK., TAMÇELİK SK., ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEBIHOCA, NEBİHOCA mahallelerinde GÖKÇELER MEVKII, GÖKÇELER MEVKİİ, GÖKÇELER MEVKİİ KÜME EVLER, NEBİHOCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, DENIZ, DENİZ, SIRINTEPE mahallelerinde ERGENEKON, ERGENEKON CD., ETKİ SK., İSTİKLAL, KARABULUT SK., KARAYOLU, KİMYA SK., OKYANUS SK., PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., PETROL OFİSİ CD., SEKİNE SK., TÜRKKABLO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZ, DUMLUPINAR, IBNISINA, İBNİSİNA, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA, YAVUZ SULTAN mahallelerinde 1641, 44 EVLER HASTANE YOLU SK., ADA SK., AKTOP, AKTOP SK., ALTUĞ SK., AYNA SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BEZENDI, BEZENDİ SK., BILGE, BURHAN SK., BÜLBÜL SK., CANAN CD., CANTEKIN, CANTEKİN SK., ÇAĞATAY SK., ÇAKIR SK., ÇAVDAR, ÇAVDAR CD., ÇIMEN, ÇINARLI SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., DENIZ KIZI, DENİZ KIZI SK., DENİZCİLER CD., DERİNCE ASKERİ HASTANESİ YOLU, DILEK, EMNİYETÇİLER SK., ERBAY SK., ERHAN, ERHAN SK., ESAS, ESAS SK., ESEN, ESEN SK., EŞREF BİTLİS CD, GÖKDEMİR SK., GÖKTAŞ SK., GÜNEY SK., HACI ÖMER, HACI ÖMER SK., HARİKALAR SAHİLİ YOLU SK, ITIMAT, KEKLİK SK., KENGER SK., KESKİN SK., KISA, KISMET, KISMET SK., KÖRFEZ CD., LOJMAN SK., MACİT SK., MARMARA CD., MEKTEP SK., OCAKLI SK., ONUR SK., ORUÇREIS, ORUÇREİS SK., ÖZDİL SK., ÖZGEM SK., ÖZKAN SK., REZZAN, REZZAN SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SEÇİLMİŞ SK., SEKA SK., SENGÜL, SERT, SERT SK., SEVGİ SK., SEVIM, SEVİM SK., SIRRIPAŞA CD., ŞEHİT HAKAN IŞIK SK., ŞEHİT RECEP KILIÇ SK., ŞELALE SK., ŞENGÜL SK., ŞİMŞEK SK., TUĞBA SK., URAL SK., VATAN CD., YILDIRIM, YILDIRIM CD., YILMAZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde ADNAN KAHVECİ CD., ARAPTEPE, ARAPTEPE SK., ARDIÇ, ARDIÇ SK., BAHÇE SK., BAHRİYE ÜÇOK SK., BARIS MANÇO, BARIŞ MANÇO SK., BAYINDIR SK., BEGÜM SK., BELDE SK., BUKET, BUKET SK., CENGİZ TOPEL CD., ÇİĞDEM SK., DİDEM SK., DOBRA SK., EBRU SK., ELGÜR, ELGÜR SK., EROL KÖSE SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, EVREN, EVREN SK., FULYA, FULYA SK., GAMZE, GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GIZEM, GİZEM SK., GÖNÜL SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., GÜLBAHAR SK., GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., HAVADAR SK., İSKENDER SK., İSMET PAŞA CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAMER SK., KASAP, KASAP SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KILIÇDOGAN, KILIÇDOĞAN SK., KUMLU, KUMLU SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MADEN SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MENEKŞE SK., METALCILER, METALCİLER SK., MEVLANA CD., MISIRLI SK., NAR, NEŞE SK., NILÜFER, NİHAN SK., NİLÜFER SK., NURSEL, NURSEL SK., ÖYKÜ SK., ÖZENLİ SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., REYHAN, SEHIT ÖGRETMEN ERKAN AYDIN, SERPIL, SERPİL SK., SİPAHİ SK., SÖNMEZ, SÖNMEZ SK., ŞEHİT ÖĞRETMEN ERKAN AYDIN CD., TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TRAFO SK., TUFAN, TUFAN SK., TURGUT ÖZAL CD., TUTKU SK., VENÜS SK., YAKANER SK., YAMAN SK., YASEMEN SK., YAŞAR SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., EGEMEN SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 5. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 13. SK., 15. SK., 16. SK., 18. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 2. SK., 3. SK., 6. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKÇAAGAÇ, AKÇAAĞAÇ SK., DOGA, DOĞA SK., FERHAT SK., KAFDAĞI SK., KARAAĞAÇ SK., TAŞLIÇAY SK., TOROSLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, MAŞUKİYE mahallelerinde KERVANDERE SK., KIROĞLU SK., MORLEYLAK SK., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 128., 19. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 30. SK., 32. SK., 33. SK., 35. SK., 4. SK., 7. SK., ABANT YOLU, AKAY SK., ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL SK., ASIR, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATA CD., ATLAMA YANI, ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BAHAR, BALÇIK, BALÇIK CD., BARBAROS SK., BAYRAM SK., BEREN SK., BERİL SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT, BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BUSE SK., CAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI KISLA, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH, ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAR SK., DAVUT KAPTAN SK., DEFNE SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERYA SK., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EFE, EKŞİ SK., ENGİN SK., ERGÜL, ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROĞLU SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., FURKAN, FURKAN SK., GENÇ SK., GEZİCİ SK., GİRGİN, GİRİŞ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAĞ SK., GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜRGEN SK., GÜVEN SK., HAKKI ORUÇ SK., ILAYDA, İLAYDA, İLAYDA SK., KANAL, KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KAYA SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BEREN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DENIZ, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MANOLYA, KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SAHIL, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KILIÇ SK., KINALI SK., KIR SK., KIROĞLU, KIŞLA SK., KIZILAY SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ, KÜTÜKÇÜ SK., LIDER, LİMAN SK., MARTI SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MELTEM SK., MERAL SK., MERKEZ CD., MERT SK., MESE, MESUT, MESUT SK., MINE, MİNE SK., MORMENEKSE, MORMENEKŞE, MUTLU SK., NEHİR, NEHİR SK., OKAN SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SAHİL SK., SAKARYA SK., SARP SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SEN, SEVIL EKREM, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞEVVAL, ŞİRİNEVLER SK., TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, TAŞLI SK., UFUK, UGUR, YAGIZ, YAĞIZ SK., YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YONCA SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde 6026, AKTAŞ SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BESTE SK., CAMİ SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇESME, ÇEŞME SK., DINÇ, DİNÇ SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKİM SK., HÜNER SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KARTAL SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MEŞE SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., ORUÇ SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHIL, SİTE SK., ŞENOL SK., TAFLAN SK., TUNÇ SK., YEŞİL SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALCI mahallelerinde BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI SEFERLER MEVKII, BALCI SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MALAKLAR MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SIDDIKLAR MEVKII, SIDDIKLAR MEVKİİ, SIDDIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/2. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1806/2. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1828. SK., 1829., 1829. SK., 1830. SK., 1835., 1835. SK., 1837. SK., 1838. SK., 1840., 1841. SK., 1842. SK., 1843/1. SK., 1844., 1844. SK., 1845., 1845. SK., 1846., 1847/1., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1850. SK., 1853., 1855. SK., 1856., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL CD., ANİBAL CD., DR.ZEKI ACAR CD., EZGI, EZGİ CD., HAYRİ MACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1809., 1809. SK., 1810., 1810. SK., 1810/1. SK., 1811/1. SK., 1812. SK., 1812/1. SK., 1813. SK., 1814. SK., 1815. SK., 1815/1., 1815/1. SK., 1816. SK., 1816/3. SK., 1817/1., 1817/1. SK., 1818. SK., 1819., 1819. SK., 1819/1., 1819/1. SK., 1819/3., 1819/3. SK., 1819/4., 1819/4. SK., 1820., 1820. SK., 1820/1., 1820/2., 1820/2. SK., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1823/1. SK., 1824., 1824. SK., 1824/1. SK., DR.ZEKI ACAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1806. SK., 1806/1., 1806/1. SK., 1806/2., 1806/3. SK., 1807. SK., 1807/1. SK., 1808. SK., 1827. SK., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1834., 1834. SK., 1836. SK., 1837., 1839., 1839. SK., 1840. SK., 1840/1. SK., 1842., 1843., 1843. SK., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1. SK., 1849/1. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855/2. SK., 1856. SK., 1857., 1857. SK., 1859. SK., 1860. SK., BARIS, DR.ZEKİ ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3249., 3252., 3253., 3254., 3258. SK, 3262., 3265., DERE SK., GEBZE CD., KÖMÜRCÜLER SK., MEZARLIK SK., ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 312. SK., 324., 324. SK., 325. SK., 326/2. SK., 327/7. SK., 336., 336. SK, 343., 522. SK., 555. SK., 555/2. SK., 556., 556. SK., 556/1. SK., 556/2. SK., 556/3. SK., 557., 557. SK., 558., 558. SK, 558. SK., 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 566. SK., 569., 571. SK., 572. SK., 573., 573. SK., GÜNEY YANYOL CD., İSTANBUL CD., TOPÇULAR CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3213., 3215., 3216., 3278., BADEM SK., ÇİÇEK SK., KARATAŞ SK., MANDIRA, MANDRA CD., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, GAZILER, GAZİLER, GEBZE OSB2, İNÖNÜ, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 1792/1. SK., 1794. SK., 2446., 2450. SK., 2451. SK., 2456. SK., 2463. SK., 2464., 2464. SK., 2482., 2482. SK., DICLE, DİCLE CD, FARABI, GAZILER, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, MUTLUKENT BULVAR, ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3265, 3273., 3274., FABRİKALAR SK., GEBZE, İSHAKOĞLU SK., KARACA SK., KUMTEPE SK., TOPLUCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4468, 4468. SK, 4470. SK., ÖREN ÇEŞME SK., TAVSANLI YOLU, TAVŞANLI YOLU CD., YEŞİLVADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4407., 4461, 4462, 4462., 4462. SK., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., ERDAĞI SK., EŞREF SK., GÖNEN SK., GÜVERCİN SK., IŞIK SK., MANOLYA SK., PINAR SK., SEZER SK., SOYLU SK., TAŞ SK., YAYLA SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3224., 3225., 3233. SK., 3235., 3236., 3237. SK., 3238, 3240., 3242., 3242. SK., 3246., 3247., 3247. SK., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., CEREN SK., GÜL SK., KARANFİL SK., MERVE SK., ÖZPINAR SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde ALI SAKIR, ALİ ŞAKİR SK., AYŞENUR SK., ELEM, ELEM SK., ER, ER SK., ESKIHISAR, ESKİHİSAR CD., GEÇER SK., GELİNCİK SK., GÜLENDAM SK., HİSAR SK., ISIL, IŞIL SK., İSRA SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KÖRFEZ, KUTUP, KUTUP SK., METE, NUH SK., NURGÖK SK., OKYAR SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., SILA, SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, TAHA SK., ÜNLÜ SK., ÜST, ÜST SK., ÜSTTEPE SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ mahallelerinde 1530., 1530. SK., 1537. SK., 1538., 1538. SK., 1539. SK., 1542. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1542/2. SK., 1543. SK., 1544. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545. SK., 1545/1. SK., 1547/1. SK., 1549. SK., 1554/1. SK., AKŞEMSETTİN CD., ETHEM BEY, ETHEM BEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 364/2. SK., 381/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.