28 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:37

Güncelleme: 28.06.2024 - 09:37

BOLU ilinde 28 Haziran Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: APTI, ARAK, ARSLANLAR, ASAGI, BAYRAKTARLAR, BEKIRLER, BEKİRLER, BÜRNÜK, CÜNÜTLER, ÇAYKÖY, ÇELEBİLER, ÇENGELLER, ÇIRDAK, DÜZKÖY, GÖKMENOGLU, GÖL, GÖZECİK, GÜLİSTAN, GÜNEYHISAR, H.ÇELEBILER, H.ÇELEBİLER, HATIPLAR, HAYRANLAR, HOCALAR, ISMAIL BEYLER, KADI, KADIOGLU, KADIOĞLU, KAHYALAR, KALEMLER, KANCILAR, KARACALAR, KARAEYÜPLER, KARAİSHAK, KARAMAN, KARANDU, KARAŞEYHLER YAYLASA-KARAŞEYHLER, KARGALAR, KELESLER, KEMALLER, KILAVUZLAR, KORKUTLAR, KÖSEKADILAR, KUZGÖL, KÜLTÜR, MEKEZ, MERKEZ, MESUTLAR, MÜRSEL, MÜSÜRLER, MÜŞÜRLER, ORTA, ORTA-SÜLEYMAN KADILAR, OSMANKADILAR, ÖREM, ÖTEKEÇE, PAZARBASI, PAZARBAŞI, SAHINLER, SARIKADILAR, SEYITLER, SEYİTLER, SOFTALAR, SUSUZ, ŞAHİNLER, TÜRKMENLER, YILDIZ, YÖRÜKLER, YUKARI, ZAYIMLAR, ZEBUNLAR mahallelerinde 1. SK., 10. SK., 11, 24, 26.sok, 28. SK., 34. sok, 36. sok, 9. SK., AHMET MEHMET ARSLAN SK., AKCAKOCA KÖYÜ, AKÇAKOCA KÖYÜ, AKÇAKOCA KÖYÜ YOLU, AKTEPE ÇELEBİLER MAHALLE İÇİ Y, AKTEPE KÖYÜ YOLU, ALIBEYLER KÖY YOLU, ALİBEYLER KÖYÜ, APTI MAHALLE YOLU, ARAK KÖY YOLU, ARAK KÖYÜ YOLU, ARSLANLAR MAHALLE YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, BANAZ KÖY YOLU, BANAZ KÖYÜ GÜLİSTAN MAH, BAYRAKTARLAR MAHALLE YOLU, BEKIRLER MAHALLE YOLU, BERKANT VOLKAN MADAK, BÜRNÜK KÖY YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ YOLU, CEZMİ BİLGİN ORTAOKULU İÇİ YOL, CÜNÜTLER MAHALLE YOLU, ÇAY KÖY SOFTALAR MAH, ÇAYKÖY KÖY YOLU, ÇAYKÖY KÖYÜ YOLU, ÇIRDAK HOCALAR, ÇIRDAK KÖY YOLU, ÇIRDAK KÖYÜ, ÇIRDAK KÖYÜ YOLU, DEĞİRMEN DOĞRUSU, DÜZAĞAÇ CÜNÜTLER, DÜZAĞAÇ KÖY YOLU, DÜZAĞAÇ KÖYÜ, DÜZAĞAÇ KÖYÜ YOLU, DÜZKÖY HÜSEYİN ÇELEBİLER, DÜZKÖY KÖY YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, ERTUGRUL KARAKAS, ERTUĞRUL KARAKAŞ SK., ESKİPAZAR MENGEN YOLU, GÖKMENOGLU MAHALLE YOLU, GÖL MAHALLE YOLU, GÖZECIK MERKEZ KÖY YOLU, GÖZECİK KÖYÜ ÖREN MAH, GÖZECİK KÖYÜ YOLU, GÜNEYHISAR MAHALLE YOLU, H.ÇELEBILER MAHALLE YOLU, HATIPLAR MAHALLE YOLU, HATİPLER YOLU, HAYRANLAR, HAYRANLAR MAHALLE YOLU, HOCALAR MAHALLE YOLU, ISMAIL BEYLER MAHALLE YOLU, İLYASLAR KÖYÜ YOLU, KADIOGLU MAHALLE YOLU, KADISUSUZ KADI MAH, KADISUSUZ KÖY YOLU, KADISUSUZ KÖYÜ YOLU, KAHYALAR MAHALLE YOLU, KALEMLER MAHALLE YOLU, KANCILAR, KARA ŞEYHLER KÖYÜ, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KARAISHAK KÖY YOLU, KARAİSHAK KÖYÜ YOLU, KARAMAN MAHALLE YOLU, KARANDU MAHALLE YOLU, KARAŞEYHLER, KARAŞEYHLER KÖYÜ YOLU, KAVACIK KÖYÜ, KAVACIK KÖYÜ YOLU, KELESLER MAHALLE YOLU, KILAVUZLAR MAHALLE YOLU, KORKUTLAR YOLU, KÖSEKADILAR MAHALLE YOLU, KÖY İÇİ YOLU, KUZGÖL KÖY YOLU, KUZGÖL KÖYÜ YOLU, MÜSÜRLER MAHALLE YOLU, MÜŞÜRLER, NAZIRLAR DERİNGÖL MEVKİ, NAZIRLAR KÖYÜ GÖL MEVKİİ, NAZIRLAR KÖYÜ YOLU, NAZIRLAR ŞAHİNLER MAH, ORTA MAHALLE YOLU, ORTA YOL, OSMANKADILAR MAHALLE YOLU, OSMANKADILAR YOLU, ÖREM MAHALLE YOLU, PAZARBAŞI KÖYÜ, PAZARKÖY KÖYÜ YOLU, PAZARKÖY TAŞKESTİ SOKak, RÜKNETTİ KÖYÜ KEMALLER MAH, RÜKNETTİN KARAEYÜPLER MAH, RÜKNETTİN KÖYÜ YOLU, RÜKNETTİN MÜRSELLER MAH, SAHINLER MAHALLE YOLU, SARIKADILAR KÖY YOLU, SARIKADILAR KÖYÜ YOLU, SEYITLER MAHALLE YOLU, SEYİTLER MAH, SEYİTLER MAH NAZIRLAR KÖYÜ, SOFTALAR MAHALLE YOLU, SÜLEYMAN KADILAR MAHALLE YOLU, TÜRKMENLER MAHALLE YOLU, YILDIZ MAHALLE YOLU, YÖRÜKLER MAHALLE YOLU, YUKARI MAH., ZAYIMLAR MAHALLE YOLU, ZEBUNLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 28 Haziran Cuma 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADASAL, AĞACALAR, AHMETLER, AKBÜK, AŞAĞI, ATATÜRK, BABAHIZIR, BESLER, BEŞLER, ÇAKIRLAR, ÇAY OBA, ÇAYBOYU, ÇUKURCA, DEGIRMENBÜKÜ, DEĞİRMENBÜKÜ, DEMIRCILER, DERE, DÖRTYOL, GÜCÜKLER, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KADIRLER, KADİRLER, KARAKUZ, KAVSAKLAR, MERKEZ, MUHARREMOGLU, MUSLUOĞLU, ORUÇOGLU, SARAY, SEMBELEK, ŞEMBELEK, TABAKLAR YAZIYAKA, TOMASOĞLU, TÜRKBEYLI, TÜRKBEYLİ, VELILER, YENI, YENİ, YUKARI mahallelerinde 1079 sokak, 1163 SK., 18. KÜME EVLER, 2104, 22, 5. SK., 8. SK., ADNAN KAHVECİ SK., Agalar Köyü Yolu, AĞACALAR KÖY YOL, AĞACALAR KÖYÜ YOLU, AĞALAR KÖYÜ YOLU, AHMETLER KÖYÜ, AHMETLER MAHALLE YOLU, AKBÜK YENİÇAĞA YOLU, AKBÜK YOLU, ANAFARTALAR CD., ANKARA ZONGULDAK YOLU, ASİYE SK., AŞÇI SÜLEYMAN SK., AŞÇILAR 1 CD., AYDIN YILMAZ CD., BABAHIZIR KÖY YOLU, BABAHIZIR KÖYÜ, BABAHIZIR KÖYÜ YOLU, BALABAN SK., BESLIOGLU, BEŞLİOĞLU SK., BEYAZ SK., BÖLÜKÖREN DERE MAHALLE YOLU, BÜYÜKDERE CD., CANER SK., COŞKU SK., CUMHURIYET, ÇAKIRLAR, ÇAMLIK CD., ÇAY OBA MAHALLE YOLU, ÇAY OBA YOLU, ÇAYBOYU MAHALLE YOLU, ÇAYIRBAŞI SK., ÇUKURCA KÖYÜ YOLU, DEGIRMENBÜKÜ MAHALLE YOLU, DEMIRCILER MAHALLE YOLU, DESTAN CD., DİKMEN SK., DOGUS, DOĞUŞ CD., DOĞUŞ SİTESİ 1 SK., DOĞUŞ SİTESİ 2 SK., DOĞUŞ SİTESİ 3 SK., DÖRTYOL MAHALLE YOLU, ERSOY SK., FATIH KILIÇ, FATİH KILIÇ CD., FEVZİ ÇAKMAK SK., GENTAŞ, GÖKCESU, GÖKCESU CD., GÖKÇESU CD., GÖKÇESU OKUL LOJMANLARI, GÖKÇESU TOKİ İÇİ YOLU, GÜCÜKLER MAHALLE YOLU, GÜVENLİK CD., HACI AHMETLER CD., HACIAHMETLER KÖYÜ YOLU, HASTANE CD., HIZAR DERE, HIZAR DERE SK., HÜRRIYET, INÖNÜ, İLYAS ERTÜRK CD., İNÖNÜ CD., KADIRLER MAHALLE YOLU, KADİRLER, KARAKAYA KÖYÜ YOLU, KARAKAYA TOMASOĞLU, KARAKUZ MAHALLE YOLU, KARANFIL, KAZIM OKSAY CD., KÖŞEM SK., KURANCI SK., KUZALTI CD., KUZLUOGLU, KUZLUOĞLU SK., KÜME EVLER, MENGEN GÖKÇESU YOLU, MENGEN HACIAHMETLER YOLU, MENGEN KUZGÖL YOLU, MUHARREMOGLU MAHALLE YOLU, NURİ BEY, ORMAN İŞLETME KOOPERATİFİ, ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, ORTAKLAR CD., ORUÇOGLU MAHALLE YOLU, PAZARKÖY CD., RAMAZANOGLU, RAMAZANOĞLU CD., SAĞLIK CD., SAĞLIK SK., SANAYİ SİTESİ 1 SK., SANAYİ SİTESİ 2 SK., SANAYİ SİTESİ 3 SK., SANAYİ SİTESİ 4 SK., SARAÇLI, SARAY KÖY YOLU, SEMBELEK MAHALLE YOLU, SITMA PINARI, SITMA PINARI CD., ŞANSAL CD., ŞEHİT TAYFUN TERCAN SK., ŞİMŞEK SK., ŞİRİN SK., TAHSİN KAHRAMAN CD., TAVUK ÇIFTLIGI, TOKAÇ SK., TOKI KONUTLARI, TOKİ KONUTLARI, TOKİ KONUTLARI KÜME EVLER, TURAN, TURAN SK., TURİZM MESLEK LİSESİ, Uavtede Yok, UĞURLU SK., ÜNAL SK., VAKIFLAR, VATAN, VATAN CD., VELILER MAHALLE YOLU, YAGLAR MAHALLE YOLU, YAKUP AĞA SK., YAZIPINARI CD., YENI MAHALLE YOLU, YENİ CAMİİ SK., YÜCE SK., ZONGULDAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, BORAZANLAR, ÇIKINLAR, OKÇULAR mahallelerinde 3248. SK., 3297. SK., 3298. SK., 3300, 3303, AKINCI, AKINCI SK., AKÖĞRETMEN SK., ALDEMİR SK., BOLU HACI BAYRAM VELİ İMAM HAT, ÇAMLICA SK., DERVİŞ SK., DORUK, DORUK SK., DR SADIK AHMET CD., EMIN, EMİN SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK BULVARI BULVAR, GÖLCÜK SK., GÖLCÜK_1, HACI YUSUF YAR CD., HALİLLER SOK, HÜRRİYET CD., İZZET BAYSAL KAMP EĞİTİM MERKE, KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KAPLAN SK., SAYGI, SERKAN, SERKAN SK., SEVAL, SEVAL SK., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., ŞEHİT GÜVEN KESKİN CD., TUNÇ SK., ULEMA SK., VOLKAN, VOLKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ mahallelerinde AVSARLAR, BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., CESUR-1. SK., HACILAR SK., KONAK-1 SK., ULUYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIVRIL, ÇİVRİL mahallelerinde 1302 SK., 1305 SK., 1306 SK., 1307, 1307 SK., 1308 SK., 1309 SK., YUKARI ÇİVRİL 2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, ÇIVRIL, ÇİVRİL, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, KARAMANLAR, KARAMANLAR ÇATAK, KARAMANLAR ÇATAK-KIZILAĞIL, KILIÇARSLAN, KIZILAĞIL, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, PASAKÖY mahallelerinde 127 SK., 1301, 1301 SK., 2252, 2261 Sk, 3 SK., 3. SK., 34, 4603, 6. SK., AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AGAÇÇILAR-1., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, AĞAÇÇILAR KÖYÜ YAYLAS, AĞAÇÇILAR-1. KÖY SOKAĞI, ALPAGUT YAYLA YOLU, ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, AT YAYLASI, BOLU BATI GİRİŞİ-K22, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, ÇATAK YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEMİRCİLER-3. SK., ERENLER MEVKİ KÜME EVLERİ, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KARAMANLAR MAHALLE YOLU, KILIÇARSLAN YAYLASI, KIZILAGIL KÖY YOLU, KIZILAĞIL KARAMANLAR, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KIZILAĞIL KÖYÜ YOLU, KIZILAĞIL MERKEZ, KIZILAHIL KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, KÜRKÇÜLER-1., KÜRKÇÜLER-1. MAH, KÜRKÇÜLER-2., KÜRKÇÜLER-2. SK., KÜRKÇÜLER-4. SK., KÜRKÇÜLER-5., KÜRKÇÜLER-5. SK., MANDIRA EVLERI, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PIRAHMETLER-2., PIRAHMETLER-4., PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS, PİRAHMETLER DEMİRCİLER MAH, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI, PİRAHMETLER YOLU, PİRAHMETLER-2. SK., SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI, TOKİ MEMUR-SEN KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİVRİL, DAĞKENT, KASAPLAR, KÜRKÇÜLER, PASAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 45. ADA CD., 50. ADA CD., 52. ADA CD., 53. ADA CD., 55. ADA CD., 1303 SK., 1304 SK., 1305. SK., 1314 SK., 20. ADA, 2247, 2257, 2259 SK., 2266, 2266 SOK, 2280, 2302, 35, 41. ADA CD., 42. ADA CD., 45. ADA, 46. ADA, 46. ADA CD., 47. ADA, 47.ADA SK., 49. ADA, 49. ADA CD., 54. ADA CD., 56. ADA, 57. ADA CD., ANADOLU OTOYOLU BOLU BATI BAĞL, AŞAĞI. SK., BOLU OTOGARI, CİVELEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLAR, D100 KARAYOLU CD., D100 KARAYOLU_1, DAĞKENT PARKI İÇİ YOLU, KÜRKÇÜLER CD., ORTA YOL 1. SK., ORTAYOL 2. SK., ORTAYOL SK., TOKİ, YUKARI ÇİVRİL 1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIKINLAR, KARACAAĞAÇ, KURUÇAY, OVADÜZÜ mahallelerinde 308 SK., 308. SK., 313 SK., 317, 3632 SoK., 3745, 3782, 3790, 3792 S.K, 3796.SK, ALI FUAT PASA, ALİ FUAT PAŞA SK., AVŞARLAR SK., BEYAZ GÜL SK., BEYAZGÜL SK., BİRGÜL SK., BOLU CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMP, BOLU F TİPİ KAPALI CEZAEVİ İÇİ, BOYACILAR-1. SK., CESUR SK., D.100 KARAYOLU CD., D-100 KARAYOLU CD., D-100 KARAYOLU_4, D-100 KARAYOLU_6, E5 KARAYOLU ÜZERİ BP PETROL YA, EROL, EROL SK., GÖKHAN SK., KAZIM KARABAKİR PAŞA SK., KAZIM KARABEKİR PAŞA SK., KIRMIZI GÜL SK., KUMLU, KUMLU SK., OVADÜZÜ CD., ÖZ GÜVEN SK., ÖZGÜVEN, SANCAR, SANCAR SK., SEHIT ÜMIT ÇETINGÖZ, SEVIM, SEVINÇ, SEVİM SK., SEVİNÇ SK., ŞEHİT İSMAİL COŞKUN SK., ŞEHİT ÜMİT ÇETİNGÖZ SK., TEMIZ, TEMİZ SK., TOKİ İÇİ YOLU, ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİGEÇİTVEREN mahallelerinde AVSARLAR SK., D-100 KARAYOLU 6-CAD, GÖZLEME YAYLASI, KARAAĞAÇ D100 KARAYOLU CD, OFLU SK., YENİGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOLKÖY YAYLASI, TARAKÇI YAYLASI mahallelerinde ÇANAKÇILAR YAYLASI, HOLUZ YAYLASI, KOLKÖY YAYLASI, TARAKÇI YAYLASI, TARAKÇI YAYLA YOLU, YUVA YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZCAARMUT, MERKEZ mahallelerinde BALTALI KÖYÜ BOZCARMUT MAH, ÇANAKÇILAR KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 28 Haziran Cuma 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEMBERUZ, HACIMUSALAR, YEŞİLYAZI mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU, GEMBERUZ MAHALLE YOLU, GÜVEYTEPE KÖYÜ YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, YUKARI mahallelerinde ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 28 Haziran Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOFU ALI, SOFU ALİ mahallelerinde AHMET ÇANKAYA, BEYTEPESI, BEYTEPESİ CD., HISARÖZÜ, LALE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 28 Haziran Cuma 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞIKINIK, ELMACILAR, HALLAR, HIMMETOGLU MERKEZ, HİMMETOĞLU MERKEZ, N KENDISI, PELİTCİK, YUKARIKINIK mahallelerinde AŞAĞI KINIK YOLU, AŞAĞIKINIK KÖYÜ YOLU, HIMMETOGLU KÖY YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ YENİ YERLEŞİM, HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, KARISIKLAR MAHALLE YOLU, PELITCIK KÖY YOLU, PELİTCİK KÖYÜ, PELİTÇİK KÖYÜ, YUKARIKINIK ELMACILAR YOLU, YUKARIKINIK KÖY YOLU, YUKARIKINIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.