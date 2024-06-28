28 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:37

Güncelleme: 28.06.2024 - 09:37

DÜZCE ilinde 28 Haziran Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 183., 185. SK., 186. SK., 199., D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NALBANTOGLU, NALBANTOĞLU mahallelerinde 1.BAHÇELIEVLER, 2.DÜZCE BULVAR, 4366. SK., 4368. SK., 4369. SK., 4373. SK., 4380. SK., 4381., 4381. SK., 4384. SK., 4396. SK., 5.DÜZCE BULVAR, MERKEZ NALBANTOĞLU SK., NALBANTOĞLU İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAVAKBIÇKI, N KENDISI mahallelerinde AKTARLA, KAVAKBIÇKI, KAVAKBIÇKI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 122. SK., 123., 124., 125. SK., 163., BOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKLI ÇİFTLİK, DEVELİ, KÜÇÜKAHMET, KÜÇÜKMEHMET, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde 20100., 20110., 20150., 20161., 20511., 20530., 20550., 20580., 20600., 20635., 20710., 21000., 21050., 21100. SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BATAKLI ÇIFTLIK, BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ YOLU, DEVELI, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKMEHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, ERDEMLİ, HAMZA, KARAÖMER, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AYBAŞI KÖYÜ YOLU, ERDEMLİ KÖYÜ YOLU, HAMZA, KARAÖMER, KÖY SOKAĞI, MERKEZ KÜME EVLER, OSMANCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 00:30-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 314. SK., 332., CENGİZ TOPEL SK., CUMHURİYET SK., ÇINLAR SK., GAZIANTEP, GAZİANTEP CD., HAKKI GÖZAYDIN, HAKKI GÖZAYDIN SK., ÜMİT SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, YENİ mahallelerinde 1161. SK., 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI, 718., 721., 722., 739. SK., 790. SK., 791. SK., 792., 792. SK., 793. SK., 794. SK., ALAN SK., ASRI, ASRI SK., BAKAN SK., BANKALAR SK., BLOK EVLER SK., ÇAĞLA SK., ÇAĞRI SK., ÇARDAK SK., D100 KARAYOLU, HAMİT KAPLAN SK., LÜTFÜ AKAR STADYUM, LÜTFÜ AKAR STADYUM SK., MANSUR BAYRAM CD., MEHMET AKIF ERSOY SK., MEHMET AKİF CD., MEHMET AKİF ERSOY SK., MEHMET NAZIM, MEHMET NAZIM SK., MUSTAFA ABDÜLCEMIL KIRIMOGLU, NAMIK KEMAL SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN SK., ÖZ SK., RASİM BETİR PAŞA BULVAR, SPOR SK., TAHİR ALTIN SK., UZUNMUSTAFA CD., YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Haziran Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 814. SK., 815. SK., 817. SK., 818. SK., 850., KUYUMCUZADE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Haziran Cuma 01:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde BAŞAR CD., DELTA, HALİLOĞLU CD., MERİÇ SK., SARAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Haziran Cuma 04:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ELÇİN SK., RESUL EFENDI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Haziran Cuma 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ mahallelerinde AKÇAM SK., BADEM 1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Haziran Cuma 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ARİF BEY CD., ASALET SK., ÇUHA SK., GÜZEL ALİ SK., HASAN EFENDİ SK., İLHAN SK., KARABEKIR, MEHMET HOCA SK., MURATLAR SK., ÖZKÖK, ÖZKÖK SK., SEFER AKIN SK., SELİN SK., ŞİRİNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde BEŞEVLER SK., GÜLİSTAN CD., GÜNEY SK., PASA, SALYANCI CD., TİLBE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde İZGİ SK., SANAYI 3, SANAYI 3 SK., SANAYİ 1 SK., SANAYİ 2 SK., SANAYİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Haziran Cuma 05:00-07:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde DERVİŞOĞLU SK., DÖNGELLİ CD., EREGLI, KADİFE SK., KUMLUK SK., PALMIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Haziran Cuma 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde BORA SK., KAPTAN TURGUT BORA SK., KAYABASI, KAYABAŞI CD., NİSAN 17. SK., RÜZGAR, ŞEBNEM SK., TEKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI mahallelerinde FINDIK SK., HAMAM SK., HAZAN, INCI, LİSE SK., SANTRAL, SANTRAL CD., TANER SK., UYSAL SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, ELMALIDERE, GÜNEY, KASALTI, KERSEN DÜZÜ, KIRAN, KIZILÜZÜM, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, ÖRENIÇI, SAKIR, ÜVEZBELİ mahallelerinde DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÖYÜ YOLU, DERE, GÜNEY, KASALTI, KERSEN DÜZÜ, kersendüzü, kersendüzü iç yolu, kersendüzü yolu, KIRAN, KIZILÜZÜM, KÜREKLIK, MERKEZ, ÖRENIÇI, PAZARCIK, PAZARCIK KÖYÜ YOLU, SAKIR, UVEZBELİ KIRAN YOLU, ÜVEZBELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 28 Haziran Cuma 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, HATIPOGLU, KIZILÜZÜM, MERKEZ mahallelerinde KÖY SOKAĞI, ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, HATIPOGLU, KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FIRINYANI, KURU ALI, KUZ, OKUL, ORDULUKARADERE, YANIKSAYVANT mahallelerinde FIRINYANI, KARATOPRAK, KURUALI, KURUALİ MEVKİ, KUZ, OKUL, ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAĞ, KÖSELER, MERKEZ, TIRAŞLAR mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, DAG, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHIRAGA, MAHİRAĞA, SEREFIYE, ŞEREFİYE, ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde 1. KANAL CD., 136., 137., 141., 144., 2. KANAL, 2. KANAL CD., 403., 404., 406., 408., AKDERE, AKDERE SK., AKSU, BAGDAT, BAĞDAT CD., BATI SK., BİRLİK SK., BODUR, BODUR SK., DERE 2, DÜZCE, HACI HASAN SK., HACI OSMAN BEY SK., HENDEK SK., HORUZ, HORUZ SK., KANAL, KANAL CD., KANAL. SK., KARADERE SK., OKUL., OKUL2 SK., ORTA SK., ÖZBAL SK., PIRPIR, PIRPIR CD., SARI SK., SURATOGLU, SURATOĞLU SK., TOK SK., TÜRBE CD., UYANIK SK., VAROL SK., YAĞMUR SK., YAŞAR YAVUZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 28 Haziran Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIÇKIBAŞI, DÜVERDÜZÜ, HIZARDERE, KAFYAYLA, KİRAZTARLA, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ, ULUCAMİ, YENİVAKIF mahallelerinde 822., AKÇAKOCA, BIÇKIBASI, BIÇKIBAŞI KÖYÜ YOLU, ÇALILIK, DÜVERDÜZÜ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜVERDÜZÜ KÖYÜ YOLU, ESENLI, HIZARDERE, HIZARDERE KÖYÜ YOLU, ISHAKLAR, İSHAKLAR KÖYÜ YOLU, KAFYAYLA, KAFYAYLA KÖYÜ YOLU, KIRAZTARLA, KİRAZTARLA KÖYÜ YOLU, KUSOGLU, KUŞOĞLU KÖYÜ YOLU, SARIMESE, SARIMEŞE KÖYÜ YOLU, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ CD., SÖĞÜTLÜ CD.Sİ SK., SÖĞÜTLÜ KÖYÜ İÇ YOLU, SÖĞÜTLÜ KÖYÜ YOLU, ŞEHİT FİKRET ÖZTÜRK CD., YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.