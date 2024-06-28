28 Haziran İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:45

Güncelleme: 28.06.2024 - 09:45

İZMİR ilinde 28 Haziran Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 09:00:30.969-2024-06-28 16:00:36.148 saatleri arasında Sığacık; 131 Sk., 127 Sk., 126. Sk., İsimsiz60, , İsimsiz59, Şadırvan, Liman Cd., 137. Sk., 136. Sk., 135. Sk., 134. Sk., 133. Sk., 132. Sk., 131. Sk., 128. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 09:00:49.569-2024-06-28 16:00:56.627 saatleri arasında Tepecik; Zümrüt Evler, , İsimsiz71 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 09:00:49.569-2024-06-28 16:00:56.627 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:20.133-2024-06-28 16:00:28.823 saatleri arasında Tepecik; 103. Sk., 101. Sk., KAVAKDERE CADDESİ, 115, bahçeköy önü, bahçeköy önü, , bahçeköy önü, Tepecik Cd., KUŞADASI, Bahçeköyönü, 118. Sk., 116/1 Sk., 116. Sk., 113. Sk., 112. Sk., 111. Sk., 110. Sk., 109. Sk., 108/1. Sk., 108. Sk., 107. Sk., 106. Sk., 105. Sk., 104. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 09:00:31.028-2024-06-28 12:00:52.058 saatleri arasında İnönü; 971. Sk., 981. Sk., Barbaros Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 09:00:52.249-2024-06-28 17:00:56.497 saatleri arasında Kurudere; Kartal, Kurudere Cd., , Doğa Sk., Doğa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 09:00:52.249-2024-06-28 17:00:56.497 saatleri arasında Sarnıçköy; , Filiz, Sarnıç Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 09:00:52.249-2024-06-28 17:00:56.497 saatleri arasında Beşyol; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 11:00:12.644-2024-06-28 17:00:19.831 saatleri arasında İnönü; 1009. Sk., , 989. Sk., Özdar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 17:00:44.67-2024-06-28 17:15:53.902 saatleri arasında Beşyol; İsimsiz25, , Çelik Sk., Çelik, Yamaç Sk., Sarnıç Cd., Burçak Sk., Beşyol Cd., Beşyol, Badem, YAMAÇ, BEŞYOL, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 17:00:44.67-2024-06-28 17:15:53.902 saatleri arasında Sarnıçköy; Sarnıç Cd., Filiz, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 17:00:44.67-2024-06-28 17:15:53.902 saatleri arasında Kurudere; Kurudere Cd., Kartal, Doğa, Doğa Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 17:00:44.67-2024-06-28 17:15:53.902 saatleri arasında Karaçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 09:00:38.95-2024-06-28 17:00:47.724 saatleri arasında Muratbey; 3648, İsimsiz49, 3689 sk., , 3693 Sk., 3652 Sk., 3701 Sk., 3658 Sk., 3646, 3699. Sk., 3658. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:02.401-2024-06-28 16:00:12.666 saatleri arasında Arslanlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:02.401-2024-06-28 16:00:12.666 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 13:00:31.061-2024-06-28 16:00:38.935 saatleri arasında Muratbey; 3598. Sk., 3596. Sk., 3595, 3589. Sk., 3587 Sk., 3585. Sk., , İbrahim Kesici Cd., 3601. Sk., Atilla Sunar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 09:00:45.127-2024-06-28 12:00:51.207 saatleri arasında Adalet; 2132, 1601. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 12:00:48.604-2024-06-28 12:15:56.214 saatleri arasında Adalet; 2132, 1601. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 13:00:30.986-2024-06-28 14:00:35.685 saatleri arasında Adalet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 14:00:39.661-2024-06-28 14:15:48.111 saatleri arasında Adalet; 1601. Sk., 2132, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 09:00:46.673-2024-06-28 14:00:58.857 saatleri arasında Mustafa Kemal Paşa; 2193. Sk., 2191. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 09:00:47.894-2024-06-28 12:00:59.343 saatleri arasında Siteler; 199. Sk., 203. Sk., 205. Sk., 209. Sk., 213. Sk., 368. Sk., 370. Sk., 372. Sk., 374. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet, İzmir-Seferihisar Yolu, 193. Sk., , 195. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 09:00:47.894-2024-06-28 12:00:59.343 saatleri arasında Yalı; 179. Sk., İzmir-Seferihisar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 09:00:51.105-2024-06-28 10:00:00.206 saatleri arasında Eskioba; , Eskioba Köyü, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Başköy; İsimsiz29, , akmescit, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz48, YEŞİLDERE, OVA YOLU, Başköy, Başköy Köyü İç Yolu, ara yol, kureys, akkaya mevkıı, KOĞUK KAYA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında İbni Melek; , İsimsiz17, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz83, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz95, İsimsiz97, İsimsiz100, İsimsiz102, İsimsiz109, İsimsiz113, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz33, İsimsiz118, İsimsiz121, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz128, İsimsiz129, OVA YOLU, turan mah. karapınar mevkıı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Akçaşehir; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz43, Akcasehir Camii Sk., Akçaşehir Köyü İç Yolu, Akşehir Yolu, Maden Sk., Sirsir Sk., akcasehir degirmen, AKKUYU KUME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Akyurt; , İsimsiz51, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz31, AKYURT YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Alaylı; , İsimsiz1, Alaylı Köyü İç Yolu, Alaylı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Büyükkale; , İsimsiz46, İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Kurşak; , İsimsiz17, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, Kurşak Köyü İç Yolu, Kurşak Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Akmescit; , İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz10, İsimsiz15, Akmescit Köyü İç Yolu, akmescıd akkaya kume evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Alacalı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Armutlu; , Armutlu köyü iç yol, ARMUTLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Çayırlı; , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, KARACAOĞLAN KÜME EVLER, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz30, KARŞIYAKA, İsimsiz34, İsimsiz1, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, ÇAYIRLI YOL ÜSTÜ, Çayırlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Çukurköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, Çukurköy, Çukurköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Hisarlık; , YUVALI, İsimsiz6, İsimsiz80, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz120, İsimsiz10, Hasançavuşlar Köyü İç Yolu, Hisarlık Köyü, ara yol, yuvalı, HİSARLIK YUVALI YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Kaplan; , çukurköy ceritler yolu, KAPLAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Karateke; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Turan; , YIHGINTAŞ KUMEEVLERİ, İsimsiz4, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz41, yıgıntas, yığıntaş küme evleri mevkii iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Musalar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, Musalar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Ortaköy; , İsimsiz12, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, YAYLA KÜME EVLER, ORTAKÖY YAYLA (KÜME EVLER), ortaköy yayla küme evleri, kayalı mvk., Ortaköy Köyü İç Yolu, ORTAKÖY YAYLA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Somak; , İsimsiz5, İNCİRLİOVA YOLU, incirliova yolu küme evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Topalak; , TOPALAK KOY YOLU, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz11, Topalak Köyü, Topalak Köyü İç Yolu, MERSİNDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Toparlar; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, Toparlar Köyü İç Yolu, Toparlar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:59.746-2024-06-28 15:30:14.142 saatleri arasında Yemişler; , İsimsiz2, Yemişler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 13:00:13.44-2024-06-28 14:00:25.346 saatleri arasında Eskioba; İsimsiz10, İsimsiz13, Eskioba Köyü, İsimsiz14, , İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 09:00:53.179-2024-06-28 15:00:05.475 saatleri arasında Kazım Dirik; 3. Sk., 1/2. Sk., 1/1. Sk., , Foça İzmir Karayolu Cd., 408. Sk., 405. Sk., 401. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 09:00:54.249-2024-06-28 15:00:59.656 saatleri arasında Ali Fuat Erden; , 9763/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 09:00:54.249-2024-06-28 15:00:59.656 saatleri arasında Limontepe; 9756. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 09:30:01.363-2024-06-28 10:30:08.504 saatleri arasında Rüstem; KIZILHAMAM, DEMİREL, YILDIZTEPE, , Kapkınkar Kooperatifi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 10:00:02.21-2024-06-28 16:00:18.966 saatleri arasında Yalı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 10:00:02.401-2024-06-28 16:00:12.666 saatleri arasında Havuzbaşı; İsimsiz6, İsimsiz47, İsimsiz35, İsimsiz11, İsimsiz52, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:02.401-2024-06-28 16:00:12.666 saatleri arasında Çırpı Cami; , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:02.401-2024-06-28 16:00:12.666 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 10:00:02.401-2024-06-28 16:00:12.666 saatleri arasında Mektep; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 15:00:45.448-2024-06-28 16:00:59.087 saatleri arasında Yakapınar; İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz53, İsimsiz54, Dr. Muzaffer Tuncağ Sk., , İsimsiz1, Dr. Veli Lök Sk., Köy Yolu, Leman Öğretmen Sk., Yüksel Topal Sk., Yıldız Sk., İsmet İnönü Sk., Şehit Murat Cerit Sk., Beylik Küme Evleri Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-28 2024-06-28 12:00:37.091-2024-06-28 13:00:43.357 saatleri arasında 29 Ekim; 10001, İsimsiz115, İsimsiz25, , Çekirge Yolu, 8764/2. Sk., 10012/1. Sk., 10018. Sk., 10017. Sk., 10015. Sk., 10014. Sk., 10012/2. Sk., 10012/2, 10010. Sk., 10009. Sk., İsimsiz138, İsimsiz131, 10007 SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-28 2024-06-28 14:00:18.444-2024-06-28 16:00:24.964 saatleri arasında Emiralem Merkez; İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz37, eski emiralrm yolu, Eski Emiralem Küme Evler Sk., Hasan İlhan, eski emiralem küme evler, , ESKİ EMİRALEM, Eski Emiralem Küme Evleri Sk. , İsimsiz5, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.