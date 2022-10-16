28 madencinin son fotoğrafı ortaya çıktı! 3 gün önce...

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 28 işçinin de aralarında olduğu son fotoğraf ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2022 Pazar, 21:27
28 madencinin son fotoğrafı ortaya çıktı! 3 gün önce...
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Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Amasra Müessesesi’nde meydana gelen grizu patlamasında 41 maden işçisi hayatını kaybetti.

Madencilerin 3 gün önce bir programda bir araya geldikleri belirlendi.

3 gün önce sendika toplantısına katılan 28 işçinin bir aradaki son fotoğrafında, “Remzi Özçelik, Yasin Çelik, Rasim Bulut, Orhan Altun, Ali Doğru, Selçuk Ayvaz, Mehmet Kara, Aziz Köse, Ercan Akdeniz, Enes Aydın, Murat Ergin, Rıdvan Acet, Fikret Kansız, Mustafa Çelik, Deniz Baykal, Ramazan Özer, Şuayip Okul, Yener Saygın, Berkay Pınarcıoğlu, Gökhan Mercan, Emrah Kaval, Serkan Nakaş, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Güldal Serenli ve Emrah Kaya” yer aldı.


Bartın Amasra maden madenci

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