28 madencinin son fotoğrafı ortaya çıktı! 3 gün önce...
Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 28 işçinin de aralarında olduğu son fotoğraf ortaya çıktı.
Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Amasra Müessesesi’nde meydana gelen grizu patlamasında 41 maden işçisi hayatını kaybetti.
Madencilerin 3 gün önce bir programda bir araya geldikleri belirlendi.
3 gün önce sendika toplantısına katılan 28 işçinin bir aradaki son fotoğrafında, “Remzi Özçelik, Yasin Çelik, Rasim Bulut, Orhan Altun, Ali Doğru, Selçuk Ayvaz, Mehmet Kara, Aziz Köse, Ercan Akdeniz, Enes Aydın, Murat Ergin, Rıdvan Acet, Fikret Kansız, Mustafa Çelik, Deniz Baykal, Ramazan Özer, Şuayip Okul, Yener Saygın, Berkay Pınarcıoğlu, Gökhan Mercan, Emrah Kaval, Serkan Nakaş, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Güldal Serenli ve Emrah Kaya” yer aldı.
İlgili Haberler
- Bakan Fahrettin Koca'dan yaralı maden işçileri açıklaması: 5 işçinin durumu ağır
- Yaralı madencileri ziyaret eden AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
- Bursa'da 'maden faciası' protestosu: 'AKP-MHP iktidarı, bu katliama bilerek göz yummuştur'
-
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Feci kaza: Hostesleri taşıyan araç ok gibi saplandı
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- Berna Laçin ameliyat olacağını açıkladı
- Erdoğan'ın 'cami alanı' planı bozuldu
- Akbörü, başından vurulmuş halde ölü bulundu!
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- 24 katlı rezidanstaki yangının nedeni belli oldu
- 'Alanı kapatma kararı aldık'
- Oğuzhan Uğur gündem olan Hakan Şükür paylaşımını sildi