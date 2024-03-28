28 Mart İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:42

Güncelleme: 28.03.2024 - 16:42

İstanbul ilinde 28 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah ANBAR ARKASI, HAVUZBAŞI DEĞİRMENİ, REFİK SAYDAM, ŞİŞHANE sk / CAMİİKEBİR mah MELEK sk bölgelerinde 28/03/2024 10:00:00 - 28/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah BÜYÜK ŞİŞHANE, DUVARCI ADEM, IRMAK, KILBURNU, MADIRGA, MISIR BUĞDAYI, TAVŞAN, UYGUR, YENİ KAFA, ÇALGICI, ŞEHİT İLYAS sk / KOCATEPE mah AŞIKLAR, BÜYÜK ŞİŞHANE, CAMBAZOĞLU, DOLAPDERE TAKSİM, DUVARCI ADEM, FERİDİYE, KILBURNU, KÜÇÜK MUMHANE, KÜÇÜK ŞİŞHANE, TAKSİM ÇEŞMESİ, TAVŞAN, YENİ KAFA, ÇAYLAK sk / TOMTOM mah SEFER BOSTANI sk / YENİŞEHİR mah IRMAK, KASAP HURŞİT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÖKKUŞAĞI sk / ESKİŞEHİR mah KASAP HURŞİT, KAYTANCI RASİM sk / PAŞA mah İNCİ sk / İNÖNÜ mah DOLAPDERE, KUZUKULAĞI, KÖSTEBEK, NİZAMİYE, SAZLIDERE, TAKSİM DOLAPDERE, ÇARIK sk bölgelerinde 28/03/2024 10:00:00 - 28/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce -ÇAKIL mah ELBASAN cd bölgelerinde 28/03/2024 10:00:00 - 28/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ilce - mah sk // EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 28/03/2024 09:30:00 - 28/03/2024 12:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah ŞEHİT METİN KAYA sk bölgelerinde 28/03/2024 00:05:00 - 28/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET, KALBURCU MEHMET CAMİİ, KALBURCU MEHMET ÇEŞMESİ, KEMİKLİ BURUN, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 28/03/2024 00:00:00 - 28/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah AKSARAY, ALACA CAMİİ, AYRIK, FABRİKA, GÜVENLİK, HADIM ODALARI, HAYRİYE TÜCCARI, KATİP KASIM CAMİİ, KINACI MEHMET, LANGA KARAKOLU, NATIRKIZI, PAŞAZADE, SEPETÇİ SELİM, YENİSEPETÇİ, ZİNDANDELEN, İMRAHOR HAMAMI sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, PAŞAZADE sk / MİMAR HAYRETTİN mah GEDİKPAŞA FIRINI sk bölgelerinde 28/03/2024 09:30:00 - 28/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KARAGÜMRÜK mah ATA, DR. ALİ İSMET GENÇER, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 28/03/2024 10:00:00 - 28/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1045., 1099. sk / KARADENİZ mah 1151., 1169. sk / MEVLANA mah 911. sk / SARIGÖL mah BEKÇİ, CAMİ, CENGAVER, CEPHANELİK, DEREBOYU, DEREYOLU, HAMAM, LALELİ, MEHMET HIZIR, MEKAN, NAZENİN, NAZLI, NESİM, SÜREYYA, TULUMBA, VATAN, VATANSEVER, YAREN, YAYLA, ÇETİNKAYA, İNCE, İNCİ, İZMİR sk bölgelerinde 28/03/2024 10:00:00 - 28/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ATEŞ ÇİÇEĞİ, ELA, FISTIK ÇAMI, FİŞEK, KARTAL, KAYA, MECİDİYE, NURİPAŞA, YALÇIN, YENİ YILDIZ, YENİBAHAR ÇIKMAZI, ÇAM SAKIZI, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAYIRALAN, ÇAYIRGÜZELİ ÇIKMAZI, ÇELİK, ŞAHİN, ŞİMŞİR AĞACI ÇIKMAZI sk / YENİKÖY mah ADNAN KAHVECİ, HACİB, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 28/03/2024 09:00:00 - 28/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKYOL, AKŞEMSETTİN, ASIR, BAHADIR, DIŞBUDAK, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , FİKRİ, KARAYEMİŞ, KELEBEK, KERVAN, KESKİN ÇIKMAZI, KIRAÇ, KISMET AĞACI, SALKIM, SAMYELİ, SEDİR, SÖNMEZ, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİ, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DİŞBUDAK, HAZİRAN sk bölgelerinde 28/03/2024 09:00:00 - 28/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah BEZİRGAN, GÜMÜŞDERE BİLİNMEYEN sk / MADEN mah ALADAĞ, AYTEKİN, AYÇİÇEĞİ, DEREİÇİ., GELİN, KIZILELMA, KOPUZ , KİLYOS, MADEN BİLİNMEYEN, MARAL, MEFKURE, PERİ, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah ALİ PAŞA ÇIKMAZI, ANIL, ATABEY, AĞAÇLI BOSTAN, BARAJ, BARUT, CAMİ ARKASI, CEVHER ÇIKMAZI, DALYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, DAR, DEFNE BAYIRI, DEFNEM, DURSUN FAKİH, DİLEK, GAZİ HASAN PAŞA, HACI MAHMUT EFENDİ, HARİKA ÇIKMAZI, HİSAR, KISA ÇAMLIK, KOCAYEMİŞ, KOCAYEMİŞ ARALIĞI, KORU FISTIKLI BAĞLAR, KUDRETULLAH EFENDİ, LALE BAHÇESİ, MARMARA, MEVSİM, ORTA ÇEŞME, PELİKAN, RECEP EFENDİ, REŞİT EFENDİ, SALİMAĞA, SARAY ARKASI, SARIYER HAMAMI, SEYİTAĞA, TATAR YAKUP, TİRKEŞ, YAPRAKTAŞ, YENİ MAHALLE, YÜKSEK, ZEBERCED, ZÜMRÜT GÜLÜ, ÇİĞDEMLİK, ÖZENGİ AĞASI, ÜÇTUĞLU, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ, ŞAHİNCİ YOKUŞU, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk / USKUMRUKÖY mah KİLYOS.. sk / YENİ mah ANIT, ARALIK, ASALET, AVUKAT REŞİT EFENDİ, AZİZ EFENDİ, AĞA BAYIRI, AĞIR TOPÇU, BALA HATUN OKULU, BAŞKENT ÇIKMAZI, BOZACI ZEYNEL, DALGIÇLAR, ERLER ÇIKMAZI, FIÇICI KERİM, GAZİNO, GÖZLEM ÇIKMAZI, GÜLİZAR ÇIKMAZI, HAVANTEPE , HAVANTEPE YOLU, HAYDAR DOĞU, HAYDAR EFENDİ, HOŞBAĞ, KALPAKÇI HÜSEYİN, KARAKÜTÜK, KARAÇAM, KARDEŞ, KOCAYEMİŞ ARALIĞI, KORUK, KUZEY, KİLİSE ARALIĞI, MARTI, MEZARLIK, MÜZEYYEN, OCAK AĞASI, PİRAMİT, REİS, RÜYA ÇIKMAZI, SATRANÇ, SEMA ÇIKMAZI, SULUBAHÇE, TELLİ, YAZ ÇIKMAZI, YENİ MAHALLE, YENİ SELİMİYE, YENİ ÇEŞME, YONCALAR, YÜREK YAKAN, ZÜMRÜT, ZİNCİR, ZİRVE, ÇAYIRDİKEN, ÇAĞLAYANLAR, ÇINAR MEKTEBİ, Ö bölgelerinde 28/03/2024 10:00:00 - 28/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, ALPER, ESAT, FEVZİ ÇAKMAK, ŞERİF sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah ALBAY YUNUS DİRİK, FEVZİ ÇAKMAK, HALAY, VEHBİ DURU, YEMENİCİLER, ŞERİF sk bölgelerinde 28/03/2024 09:00:00 - 28/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, KARAMUSTAFA, MUSA ÇAVUŞ, ZAHİT KAYNAR, ÖZKAN TAŞKIN sk / YENİ mah DOKTOR SADIK AHMET, GENERAL ALİ İHSAN TÜRKKAN, GONCA, KORU, MÜJDAT GÜRSU, NEDİM BEYAZGÜL sk bölgelerinde 28/03/2024 09:00:00 - 28/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7039., 7048., 7052., 7144., ABDÜLHALİK RENDA, ABELİA, AK, BİLEN ÇIKMAZI, ERKİN BALABAN, HATİPOĞLU, MİNİK, OĞUZ ARAL, TÜRKÜN, VARNALI sk bölgelerinde 28/03/2024 09:00:00 - 28/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME, BÜLBÜL, FEVZİ ÇAKMAK, GÖKSEL, KARAMUSTAFA, KOYUNCU, ZİKRİ MEMİŞ, ÖZKAN TAŞKIN, İSMAİL ÖZTUNCA sk bölgelerinde 28/03/2024 09:00:00 - 28/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah HALİT ZİYA TÜRKKAN sk bölgelerinde 28/03/2024 10:00:00 - 28/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah GÜNGÖR 1 sk / MİMAROBA mah AYLAN, AÇELYA 2, BELEN, BEYLİKOVA, BİLLUR, CANDAN 1, ERGİN, GÜLNAZ, HANDAN, KAMELYA, KOZLUK ÇIKMAZI, MANOLYA 5, MEHTAP 2, NEŞE, SEHER 1, SERİN, SEVDA, UĞUR MUMCU, ZAMBAK 2, ÇARMIKLI, ÇAĞLA, ŞENAY, ŞÜKRAN sk / SİNANOBA mah BAŞAR, BEGÜM, BEKTAŞ ÇIKMAZI, BİLLUR, DİDEM, ERDEM 1, ERTEKİN, HAYIRLI, KOŞU, MEKAN, MUSTAFA KEMAL, OĞUZTÜRK, TUĞÇE, ÇARMIKLI, ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 28/03/2024 05:30:00 - 28/03/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, AKYOL, AKÇİL, ALKIŞ, ARZU, ARZU ÇIKMAZI, ATAK, AYABAKAN, BABACAN, BALÇIK, BAYRAKDAR, BAŞPINAR, BEGONYA, BERK, BEYZA, BILDIRCIN, BUDAK, BUKET, BULGUR, BUYRU, DERE, DERNEK, DERNEK ÇIKMAZI, DİDEM, ERGUVAN, GALATA DERESİ, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜZELDERE, HAVZA, HAŞMET, HORASAN, HÜMA, KAMBER, MİNA, NARTANESİ, ORKİDE, PAPATYA, REYHAN, SUZAN, TALATPAŞA, TÜRKMEN, YEŞİLCE, YEŞİLÇAY, YOSUN, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, AKIN, ASLAN, ATAK, AYAZ, BEYLER, DERE, DERE ÇIKMAZI, DOĞU, EVLEK, GÜLBEN, GÜNEŞLİ, GÜRBÜZ, GÜZELDERE, HAYRAN, KAYA, KONAK, MERCAN, SUYOLU, TALATPAŞA, TAN, TARIM, TARIM ÇIKMAZI, UYANIK, YENİCE, YEŞİLCE, ÇELENK, ÖKTEN ÇIKMAZI, İDİL, İMREN, İSTEK sk / HÜRRİYET mah ANIL, HUDUT sk / TELSİZLER mah AKAD, AKBAL, ALAZ, BAKIM, BALTA, BALÇIK, BENEK, BOZKIRAN, BOĞAZKALE, BRONZ, BULUŞ, BURHAN, BİZİM, CANAN, DERNEK, EKMEKÇİ, MISRA, TALATPAŞA, TAŞKAYA, ULU, YEŞİLÇAY, ÖZDENİZ, ÖZGÜRLÜK, İPEKYOLU, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ALPTEKİN, ATABEY, BALIM, BOZOKLAR, BOĞAZİÇİ, CELALİ, CEYHAN, EMRE, ESTERGON, EYALET, GENÇ OSMAN, GÜLESER, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, HATMİ, HAYIRLI, HIZIR İLYAS, KADIRGA, KANUNİ, KAVAKLIDERE, KILIÇ ALİ, MURATPAŞA, MUŞTA, POLAT, SALİH REİS, SALİH REİS ÇIKMAZI, SUADİYE, TELLİTURNAM, YENİYOL, ÇATALTEPE, ÇINARCIK, ÖZLEM, ÜMİT, ÜÇOKLAR, İLHANLAR, İNCİ, ŞAH, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, HİSAR, KIVILCIM, KUMRU, PAPATYA bölgelerinde 28/03/2024 11:00:00 - 28/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ASLAN, CEMRE, DERMAN, DOĞU, EBRAR ÇIKMAZI, ERBAP, ERDEK, EVLEK, GÖKSEL, GÜLGONCASI, GÜZELDERE, HAMİT, KESİKLER, KURTULUŞ, KİBAR, SARAY, TALATPAŞA, TAN, ÇELENK, ÇİFTÇİ, ÖKTEN, ÖKTEN ÇIKMAZI, ÖZGEN, ŞİRAZ sk / YAHYA KEMAL mah CEMRE, DİNÇ, GÜZİDE, KONYA, TALATPAŞA, TAN, UÇKU, ŞENKAL sk bölgelerinde 28/03/2024 11:00:00 - 28/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, ENSAR sk bölgelerinde 28/03/2024 00:00:00 - 28/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ANKARA, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞENER sk bölgelerinde 28/03/2024 09:30:00 - 28/03/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, ORDU sk bölgelerinde 28/03/2024 11:00:00 - 28/03/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 30., 60., 69. sk bölgelerinde 28/03/2024 13:00:00 - 28/03/2024 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 28/03/2024 00:00:00 - 28/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 28/03/2024 00:00:00 - 28/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 28/03/2024 00:00:00 - 28/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 28/03/2024 00:00:00 - 28/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 28/03/2024 00:00:00 - 28/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 28/03/2024 00:00:00 - 28/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, KOMİK HASANEFENDİ, İBRAHİM ERK sk bölgelerinde 28/03/2024 09:00:00 - 28/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FERİT SELİMPAŞA sk / SOĞANLI mah GÜRBÜZ, HABİB ÖZHAN, SEVİNÇ sk bölgelerinde 28/03/2024 09:00:00 - 28/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah CUMHURİYET 1, TUNA, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 28/03/2024 10:00:00 - 28/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah MİMAR SİNAN sk / SOĞANLI mah CAHİT SITKI TARANCI, HALİDE EDİP ADIVAR, KAYA 2, MİMAR SİNAN, NECATİ ÜÇLER, NECATİBEY, NECATİBEY 1, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAYLA, YAYLA DEMET, ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN, ŞEHİT OSMAN YILDIZ sk bölgelerinde 28/03/2024 11:00:00 - 28/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜNAY, GÜNEŞ, KINALITEPE, NADİDE, PARK sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, GÖKSEL, GÖLGELİ, NADİDE, YILMAZ, ZEKİ sk / TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, ATİFET, BAHÇELİ, BEYDİLLİ, CEVAT AÇIKALIN, ERDEMLİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, EZHER, EŞİTLER, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GENERAL FEHMİ TUNCALI, GÖKSEL, GÜLVEREN, HAKAN, HALDUN TANER, HAMİYETLİ, HATEMİ, HAYAT, KOPUZ, KORU, KURUL, LEYLEK, MEHTER, SULHİ GARAN, SÜVARİ, TOPÇU BİRLİĞİ, ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN, ŞEHİT M. ALİ KALKANDELEN sk bölgelerinde 28/03/2024 01:00:00 - 28/03/2024 03:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜNAY, GÜNEŞ, KINALITEPE, NADİDE, PARK sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, GÖKSEL, GÖLGELİ, NADİDE, YILMAZ, ZEKİ sk / TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, ATİFET, BAHÇELİ, BEYDİLLİ, CEVAT AÇIKALIN, ERDEMLİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, EZHER, EŞİTLER, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GENERAL FEHMİ TUNCALI, GÖKSEL, GÜLVEREN, HAKAN, HALDUN TANER, HAMİYETLİ, HATEMİ, HAYAT, KOPUZ, KORU, KURUL, LEYLEK, MEHTER, SULHİ GARAN, SÜVARİ, TOPÇU BİRLİĞİ, ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN, ŞEHİT M. ALİ KALKANDELEN sk bölgelerinde 28/03/2024 01:00:00 - 28/03/2024 03:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÜNGÖREN, ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZ, AYAZMA, BEDRETTİN, DAMLA, DAVUTPAŞA 1., DEMİRAY, DERYA, DOĞANAY, DOĞANBEY, DOĞANCILAR, DUMLUPINAR, DÜLGER, DİKMEN, DİLBER, DİLEK, DİLŞAH, EMİNE PARS, GENÇ OSMAN, GEÇİT, HUN, KATMERCİ, MADALYA, MANOLYA, MEKTEP, MERA, MESLEK, MUSTAFA YAŞAR, SARDUNYA, TATLISU, YAYLA, YETKİN, YEŞİLOVA, YEŞİM, YOLCU, ÇİNÇİNDERE, ÖZGECAN, ÜÇ ÇEŞMELER, İMECE, ŞEBBOY, ŞEHİT POLİS SUAT HAYRİ DAL sk / GÜNEŞTEPE mah ADALI, ADANIR, ADAŞ, ADIGÜZEL, ADİL, ANİBAL, ASİL, AĞAÇLI, AĞRI, BAHÇELER, BALABAN, BALKIR, BARLAS, BAYKARA, BAĞLAR, BAŞKENT, BEREKET, BUKET, DENİZCİ, DOĞAN, DİCLE, GERÇEK, GONCA, GÜNDOĞAR, HALİL GÜLTEKİN, HUZUR, IŞIK, KAMER, KATİP, KEŞİF, KONAK, KUTLU, KUTSAL, LALE, MÜŞKÜLE, MİSKET, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NEVBAHAR, NURCAN, OKTAY, REZAKİ, SEBLA, TALİP, TEZCAN, TOPAÇ, URAL, UYGUR, UĞUR, UĞURLU, YALÇIN, YAPRAK, YARIŞÇI, YAVUZ SELİM, ZÜHRE, ÇAKIR, ÇAVUŞ, ÇAYIRLI, ÇEKEL, ÇEKİRDEKSİZ, ÜRETİM, ŞAHİKA, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT PİYADE ER HASAN SORMA, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ, ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk / MERKEZ mah ATASÖZÜ, ATATÜRK, CUMHURİYET MEYDANI, DANIŞMAN, DAVUTPAŞA 1., DOĞANBEY, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇ OSMAN, MECİT, MİMAR SİNAN, TAŞ, TINAZTEPE, ÇOKÜNLÜ, ÖZ, ŞEHİT ER MUSTAFA KEMAL AKÇA sk bölgelerinde 28/03/2024 01:00:00 - 28/03/2024 03:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah MENDERES, İNÖNÜ sk bölgelerinde 28/03/2024 09:00:00 - 28/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah CİVELEK sk bölgelerinde 28/03/2024 09:00:00 - 28/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BELDE sk bölgelerinde 28/03/2024 00:00:00 - 28/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ATATÜRK mah sk / BOĞAZKÖY ATATÜRK mah sk bölgelerinde 28/03/2024 11:00:00 - 28/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI sk bölgelerinde 28/03/2024 09:00:00 - 28/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 560., 561., 598., 599., LİMNİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk / İSTİKLAL mah GÖKSU sk bölgelerinde 28/03/2024 10:00:00 - 28/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1581., 3040., 3078., 3080. sk bölgelerinde 28/03/2024 10:00:00 - 28/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1853., 1854., 1927., 1928., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1928., UFUK sk bölgelerinde 28/03/2024 10:00:00 - 28/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1929. sk bölgelerinde 28/03/2024 10:00:00 - 28/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 28/03/2024 00:05:00 - 28/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.