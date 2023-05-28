28 Mayıs seçimleri: İşte deprem bölgesi seçim sonuçları...

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:29

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:07

Türkiye 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Sandıkların 17.00'de kapanmasının ardından 18.15'te yasaklar kalktı ve ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

8.9 MİLYON SEÇMEN

Yaklaşık 8 milyon 993 bin 349 seçmenin bulunduğu Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ'da son durum da ortaya çıktı.

50 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremlerle sarsılmış ve 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetmişti.

Deprem felaketini yaşayan illerdeki oy oranları şöyle:

Hatay (Sandıkların yaklaşık yüzde 99,8'i açıldı)

Erdoğan: Yüzde 50,01

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,89

Kahramanmaraş (Sandıkların yaklaşık yüzde 96,6'sı açıldı)

Erdoğan: Yüzde 75,32

Kılıçdaroğlu: Yüzde 24,68

Malatya (Sandıkların yaklaşık yüzde 99,2'si açıldı)

Erdoğan: Yüzde 71,91

Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,09

Gaziantep (Sandıkların yaklaşık yüzde 96'sı açıldı)

Erdoğan: Yüzde 62,70

Kılıçdaroğlu: Yüzde 37,30

Adana (Sandıkların yaklaşık yüzde 95'i açıldı)

Kılıçdaroğlu: Yüzde 54,12

Erdoğan: Yüzde 45,88

Adıyaman (Sandıkların yaklaşık yüzde 89'u açıldı)

Erdoğan: Yüzde 66,76

Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,24

Osmaniye (Sandıkların yaklaşık yüzde 99,8'i açıldı)

Erdoğan: Yüzde 66,19

Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,81

Şanlıurfa (Sandıkların yaklaşık yüzde 96,6'sı açıldı)

Erdoğan: Yüzde 64,21

Kılıçdaroğlu: Yüzde 35,81

Diyarbakır (Sandıkların yaklaşık yüzde 99,5'i açıldı)

Kılıçdaroğlu: Yüzde 71,71

Erdoğan: Yüzde 28,29

Elazığ (Sandıkların yaklaşık yüzde 93,3'ü açıldı)

Erdoğan: Yüzde 69,92

Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,08

Kilis (Sandıkların yüzde 99'u açıldı)

Erdoğan: Yüzde 70,03

Kılıçdaroğlu: Yüzde 29,97