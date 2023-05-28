28 Mayıs seçimleri: İşte deprem bölgesi seçim sonuçları...
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için yasaklarının kaldırmasının ardından deprem bölgesinden de sonuçlar gelmeye başladı. İşte Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ'da son durum...
Türkiye 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Sandıkların 17.00'de kapanmasının ardından 18.15'te yasaklar kalktı ve ilk sonuçlar da gelmeye başladı.
8.9 MİLYON SEÇMEN
Yaklaşık 8 milyon 993 bin 349 seçmenin bulunduğu Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ'da son durum da ortaya çıktı.
50 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremlerle sarsılmış ve 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetmişti.
Deprem felaketini yaşayan illerdeki oy oranları şöyle:
- Hatay (Sandıkların yaklaşık yüzde 99,8'i açıldı)
Erdoğan: Yüzde 50,01
Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,89
- Kahramanmaraş (Sandıkların yaklaşık yüzde 96,6'sı açıldı)
Erdoğan: Yüzde 75,32
Kılıçdaroğlu: Yüzde 24,68
- Malatya (Sandıkların yaklaşık yüzde 99,2'si açıldı)
Erdoğan: Yüzde 71,91
Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,09
- Gaziantep (Sandıkların yaklaşık yüzde 96'sı açıldı)
Erdoğan: Yüzde 62,70
Kılıçdaroğlu: Yüzde 37,30
- Adana (Sandıkların yaklaşık yüzde 95'i açıldı)
Kılıçdaroğlu: Yüzde 54,12
Erdoğan: Yüzde 45,88
- Adıyaman (Sandıkların yaklaşık yüzde 89'u açıldı)
Erdoğan: Yüzde 66,76
Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,24
- Osmaniye (Sandıkların yaklaşık yüzde 99,8'i açıldı)
Erdoğan: Yüzde 66,19
Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,81
- Şanlıurfa (Sandıkların yaklaşık yüzde 96,6'sı açıldı)
Erdoğan: Yüzde 64,21
Kılıçdaroğlu: Yüzde 35,81
- Diyarbakır (Sandıkların yaklaşık yüzde 99,5'i açıldı)
Kılıçdaroğlu: Yüzde 71,71
Erdoğan: Yüzde 28,29
- Elazığ (Sandıkların yaklaşık yüzde 93,3'ü açıldı)
Erdoğan: Yüzde 69,92
Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,08
- Kilis (Sandıkların yüzde 99'u açıldı)
Erdoğan: Yüzde 70,03
Kılıçdaroğlu: Yüzde 29,97
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