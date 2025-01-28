28 Ocak DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:23

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:23

DÜZCE ilinde 28 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MARESAL, MAREŞAL mahallelerinde INCIRLER, İNCİRLER, İNCİRLER KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MARESAL, MERKEZ, ORHANGAZI mahallelerinde AHMET YESEVI, DÜZCE YIĞLICA YOLU, KEDI PINAR, MARESAL FEVZI ÇAKMAK 1, MERT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: REDİFLER mahallelerinde REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde 1. SK., KEMAL GÜNAYDIN, KONURALP 343., KONURALP 351. SK., KONURALP 353., KONURALP 357., KONURALP 357. SK., KONURALP 358., KONURALP AKTEPE, KONURALP AKTEPE SK., KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP CD., KONURALP GÖLCÜKBAŞI SK., KONURALP HİLMİ SÖNMEZ CD., KONURALP ÜSKÜBÜ, KONURALP ÜSKÜBÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALIK mahallelerinde TAHTALIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCUHACIALİ mahallelerinde 4155. SK., 4169., 4181. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ, KOÇYAZI mahallelerinde 1840., 1847. SK., 1848., 1853., 1855., 1868., 2213., 2218., 2219., 2220., 2220. SK., 2221., 2225., 2226., 2226. SK., 2227., 2227. SK., 2228., AYDOGAN, SEHIT ÖMER HALISDEMIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2261. SK., 2335. SK., 2336., 2398. SK., 2400., 5020., D 100 KARAYOLU, NOTER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, YESIL mahallelerinde 2020., AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, CUMA, ÇINARLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 16:15-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2580., 2599., 2630. SK., 2675. CD., 2676. SK., 2679. SK., 2693., 2694., 2707. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYALAR mahallelerinde 5133. SK., 5163. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOLAMASI, KOÇYAZI, NALBANTOGLU, SALLAR, YAHYALAR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 2210. SK., 2212. SK., 2230. SK., 2234. SK., 2237. CD., 2238. SK., 2239., 2239. SK., 2243. SK., 2276. SK., 2277., 2331., 2331. SK., 4557. SK., 4750. SK., 4752. SK., 4759., 4759. SK., 4760., 4760. SK., 4761. SK., 4766. SK., 4769. SK., 4771. SK., 4773., 4773. SK., 4775., 4775. SK., 4990., 4993., 5055., 5059., 5059. SK., 5060. SK., 5099., 5099. BULVAR, 5114. SK., 5128. SK., 5130. SK., 5133., 5143., 5151., 5151. SK., 5154. SK., BİLGE SK., BİLİR SK., SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, NALBANTOĞLU, POYRAZ, SALLAR, YAHYALAR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 2210., 2228. SK., 2232. SK., 2240., 2240. SK., 2241., 2242., 2295., 2316., 2316. SK., 2329., 2329. SK., 2336. SK., 2338., 2341., 2341. SK., 2343., 2400. SK., 4556. SK., 4560. BULVAR, 4561., 4566., 4752., 4756. SK., 4757., 4762. SK., 4765. SK., 4779. SK., 5084., 5117., 5119., 5123., 5126., 5127. SK., 5130., 5143. SK., 5148. SK., 5149. SK., 5150. SK., 5154., BULUT SK., ÇEVRE YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU, MERKEZ MH, SALLAR KÖYÜ YOLU, YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKACAK mahallelerinde KIRKACAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKLI ÇİFTLİK, DEVELI, DEVELİ, DURAKLAR, KÖYÜN KENDİSİ, KÜÇÜKMEHMET, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde 20100., 20110., 20150., 20161., 20163., 20511., 20530., 20550., 20580., 20600., 20635., 20645., 20710., 21000., 21050., 21100. SK., 21310., AYDINPINAR, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BATAKLI ÇIFTLIK, BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ YOLU, DEVELI, DURAKLAR, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKMEHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, ÇALICUMA, DEGIRMENBASI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, YENI, YENİ mahallelerinde 1 SK., 1., 1. CD., 101 SK., 103., 105., 109., 11 CD., 11., 1107., 1113., 112., 113., 113. SK., 117., 120., 122., 124., 126, 13. CD., 1302. SK., 1305., 14., 14. CD., 1401., 1403. SK., 2_1, 3., 3_1, 302., 303., 307., 309. SK., 315., 317., 319., 321., 323., 325., 4., 4. CD., 4_1, 402 SK., 407., 408., 409., 5., 501., 503., 7., BEYKÖY İÇ YOLU, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, CAMİ SK., ÇALICUMA KÖYÜ YOLU, KARAÇALI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY SK., TOKİ BEYKÖY KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, AKÇALAR, ÇAY, DARICI, GICIR, KİREMİTOCAĞI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, ORTA, OTLUOĞLU mahallelerinde 1003. CD., 1010. SK., 1011. SK., 1018. SK., 19010., 19011., 19050., 19100, 19110., 19111., 19112., 19115., 19116., 19117., 19120., 19150., 19155., 19157. SK., 19158., 19170., 19172., 19180., 19200., 19225., 19240., 19250., 19301., 19307., 19330. SK., 1950. CD., 1951. SK., 1952. SK., 1955. SK., 1956. SK., 1958. SK., 1959. SK., 1960. SK., 1961. SK., 1962. SK., 1963. SK., 1964., 1964. SK., 1966., 1967., 1967. SK., 1971. SK., 1972. SK., 1973. SK., 1974., 1974. SK., 1975., 1975. SK., 1976. SK., 1977. SK., 1978. SK., 1979., 1979. SK., 1980. SK., 1981. SK., 1982., 1982. SK., 1983. SK., 1984., 1984. SK., 1985. SK., 1986. SK., 1987., 1987. SK., 1988., 1988. SK., 1989. SK., 1990., 1990. SK., 1991., 1991. SK., 1992., 1992. SK., 1994. SK., 1995., 1995. SK., 1996. SK., 1997. SK., 1998., 1998. SK., 1999. SK., 2000. SK., 2001. SK., 2002., 2004. SK., 2005., 2005. SK., 2006., 2006. SK., 2012., 2012. SK., 2014., 2014. SK., 2015., 2015. SK., 2017. SK., 2018., 2018. SK., 2019., 2019. SK., 2049., 2052., 2060., 2060. SK., 49. SK., 5796. SK., 5799. SK., 5800., 5800. SK., 583. CD., 605., 606., 608., 614. SK., 615. SK., 618., 618. SK., 634. SK., 635. SK., 636. SK., 640. SK., 644. SK., 645., 645. SK., 646. SK., 696. SK., 701. SK., 972. SK., AGALAR, AĞALAR SK., AYDINPINAR CD., BILINMEYEN., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERİCİ SK., ELA BAHRIYE ORAL, KAZIM ORBAY SK., KİREMİT SK., OCAK SK., OTLUOĞLU KÖYÜ YOLU, TABAK SK., TURAPLAR KÖYÜ YOLU, URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMANLAR, DARICI, HATIPLAR, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, PINARLAR, SİNİRCİ mahallelerinde 5893. CD., 6000., 6000. CD., 6050., 6100., 6150., 6200., 6211., 6320., 6450., 6450./1, 6500., 6549, 6550., 6700., ANADOLU OTOYOLU, DARICI, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SİNİRCİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KÜLTÜR, YENI mahallelerinde 1 CD., 10., 10. CD., 1101., 12., 122. SK., 177. SK., 202., 206. CD., 208., 6 CD., 6 SK., 6., 6. CD., 601. SK., 606 SK., 607., 609., 610., 610. SK., 613. SK., 616., 617., 617. SK., 619., 622. SK., 630., DEVELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİNAÇMA, N KENDISI, TANTAN KUYU mahallelerinde EMINAÇMA, EMİNAÇMA KÖYÜ YOLU, TANTAN KUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Ocak Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİNAÇMA mahallelerinde İsimsiz150 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 28 Ocak Salı 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇILLIOGLU, ÇİLLİOĞLU, DÜZORMANI mahallelerinde ÇİLLİOĞLU SK., ÇİLLİOĞLU SK., DÜZORMANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELE, KARAÇALI mahallelerinde 49 SK., 49., 50 SK., DIKMEN, DİKMEN SK., GÜVERCİN SK., KARTAL SK., KAYADELEN SK., NEZİ, SAGLAM, SAĞLAM SK., TURNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜK, CUMHURİYET mahallelerinde 9. CD., DEGIRMENBASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMLUCA mahallelerinde FENER SK., HILMI ÇIÇEK, HÜRRİYET CD., KUMRU SK., MEVLANA SK., PINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜLBÜLDERE, ÇAMOLUK, ÇIMENLIKORULUK, ESKIKÖY, ESKİKÖY, MERKEZ, MURATBEY, ONBASI, SEVKI, VELIOGLU ALIOSMAN, VELİOĞLU ALİOSMAN, VEYSELUSTA mahallelerinde 77., BÜLBÜLDERE, ÇAMLICA KÖYÜ YOLU, ÇAMOLUK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMOLUK KÖYÜ YOLU, ÇAMOLUK MERKEZ, ÇIMENLIKORULUK, ÇİMENLİKORULUK SK., GÜNEŞ SK., KÖY SOKAĞI, KUZGUN, MERKEZ, MURATBEY KÖYÜ YOLU, ONBASI, PALMİYE SK., SARDUNYA, SARDUNYA SK., SEVKI, TAVAK KÖYÜ İÇ YOLU, TAVAK KÖYÜ YOLU, TUTA, TÜRBE SK., Uavtede Yok, VELIOGLU ALIOSMAN, VEYSELUSTA, YAGCILAR BILAL, YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 28 Ocak Salı 12:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREBOYU, DIP, ELMALI, GÜLDERE, HENDANOGLU, HENDANOĞLU, SIRINEVLER, TASALTI, TAŞALTI mahallelerinde 1 NOLU VİYADÜĞÜ, BERCESTE, BOLU DAĞI, BOLU DAĞI CD., DARIYERİHASANBEY KÖYÜ YOLU, DEREBOYU, DIP, DÜZCE/BOLU YOLU, ELMALI, GARAJ, GÜLDERE, HANEDENOĞLU, HENDANOGLU, SIRINEVLER1, TASALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, DÖNGELLI MÜCAVIR mahallelerinde EREGLI, GÖKNUR SK., NEVRA, PALMIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde ALİ ÇAVUŞ SK., BAKİ ÇELEBİ SK., BALA ÇEBİ SK., HACI HAFIZ 2, HACI HAFIZ 2 SK., HACI OSMANLAR SK., KAPAÇLAR SK., KARA AHMET SK., SEDİR SK., YANMAZ, YARENLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde BORA SK., DERVİŞOĞLU SK., DÖNGELLİ CD., DÜZCE CD., EREĞLİ CD., KADİFE SK., KAPTAN TURGUT BORA SK., KAYABASI, KAYABAŞI CD., KUMLUK SK., NİSAN 17. SK., RÜZGAR SK., ŞEBNEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Ocak Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, YUKARI mahallelerinde FEVZİ PAŞA SK., GÖREN CD., HACI ALİ OSMAN SK., MUALİM AZİZ SK., MUALLİM SK., RACİL SK., TERZİ EMİNLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Ocak Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde KARADUT, OSMAN NABİ SK., SEMA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 28 Ocak Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde ARABACIOĞLU SK., ÇELEBİ SK., KARSLIOĞLU SK., MUHSİN SAK SK., ÖZTÜRK, SPOR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde AKAR, AKAR SK., HIZARDERE, IPSIZ, R. ALİ EKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 28 Ocak Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOGLU mahallelerinde HACIOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 28 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIÇKI mahallelerinde BIÇKI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.