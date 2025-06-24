28 Ocak'tan bu yana bir ilk... Devlet Bahçeli 5 ay sonra MHP grup toplantısında konuştu: BM'ye çağrı yaptı, CHP'ye 'İsrail' üzerinden yüklendi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP'nin son grup toplantısı, Bahçeli’nin rahatsızlığı nedeniyle 28 Ocak’ta yapılmıştı. Bahçeli, 4 Şubat’ta kalp kapakçığı operasyonu geçirmiş, 14 Şubat’ta ise taburcu edilmişti.

"BAYRAMDA SONRA GRUBA GELECEĞİM" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle, partisi 28 Ocak'tan bu yana grup toplantısı düzenleyememişti.

27 Mayıs'ta DEM Parti heyeti ile görüşmek üzere geldiği Meclis’ten ayrılırken, gazetecilere "Bayramdan sonra gruba geleceğim inşallah" açıklamasını yapan Bahçeli, geçtiğimiz hafta da grup toplantısına katılmamıştı.





5 AY SONRA KÜRSÜYE ÇIKTI

MHP'nin grup toplantısı saat 10.30'da başladı.

Yaklaşık yarım saat süren grup toplantısında daha çok dış politikaya yönelik mesajlar veren Bahçeli, İsrail'in bir an önce 'durdurulması gerektiğini' söyledi. Bahçeli CHP'ye ise "CHP'nin kurduğu yer, Türk milletinin durduğu yer değildir" sözleriyle yüklendi.

NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN SOYADINI KARIŞTIRDI

Devlet Bahçeli, konuşması sırasında Necip Fazıl Kısakürek'in soyadını karıştırdı, “Necip Fazıl Kısayürek” dedi.

Bahçeli, "Malum olduğunuz grup toplantılarımıza bir süre ara vermiştik. 28 Ocak'ta yaptığımız grup toplantımızdan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz." dedi.

"Kapımızı örtüp, perdelerimizi indiremeyiz" diyen Bahçeli, "Göze batmaktan ziyade gönülde kalmak amacındayız. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığındayız" diye konuştu.

İsrail'in İran'a saldırısına tepki gösteren Bahçeli, "İsrail'in saldırısı barbarlıktır" dedi.

"Terörsüz Türkiye çağrımı tekrarlıyorum" diyen Bahçeli, "Gün birleşme günüdür. MHP olarak her şey Türkiye içindir" dedi.





Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE ULAŞMANIN AZİM VE KARARLILIĞINDAYIZ"

* 28 Ocak 2025'de gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrası kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süpergüç Türkiye'nin arzusundayız. Milli birlik ve dayanışmamızı güçlendirmenin çabasındayız. Ülkemizin güvenli, tehlikeye düşerse kim milli kimliğin, huzurun güvencesi olacak iyi biliyoruz. Biz siyasetimizi boş hayaller üzerinden yapmıyoruz. Sebepleri sorgulamadan sonuçların anlamsız halde kaldığınızı biliyoruz. Bize göre siyaset, iftihar ettiğimiz Türk milletine hizmet için fırsattır. Diğer aktörlerle girişilen hizmet yarışında öne çıkma becerisidir. Ama özne her zaman Türk milletidir.

* Kapalı devre siyasetin sınırlarını aşmak, kapımızı örtüp perdelerimizi indiremeyiz. Göze batmaktan ziyade gönüllerde kalmak isteriz. Türkiye yüzyılını inşa etmenin arzusundayız. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığındayız. Milletimin bekası tehdit altına girerse, kimin barışın güvencesi olacağını iyi biliyoruz. Çünkü milletimizin çarpan nabzını her şeyimizle hissediyoruz.

"BİZİM İÇİN ÖZNE HER ZAMAN TÜRK MİLLETİDİR"

* İnsan için, ülke için, aile için yapacaklarımızın en az yaptıklarımız kadar etkili olması gerekmektedir. Büyük Atatürk'ün tanımladığı gibi, Diyarbakırlı, İstanbullu, Makedonyalı hep aynı cevherin evlatlarıdır. Biz siyasetimizi boş hayaller üzerinden yapmıyoruz. Sebepleri sorgulamadan, sonuçları eleştirmenin bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. Bize göre siyaset, Türk milletine hizmettir. Hizmet yarışında öne çıkma becerisidir. Özne her zaman Türk milletidir. Ona karşı gelen siyaseti kabul etmedik, etmeyeceğiz. Türk Milleti yoksa biz zaten olamayız. Bizim siyasi varlığımız sebebi bu bilettir.

* Siyaseti yalan ve fitne çarkı olarak değerlendirmiyoruz. Siyaseti günü kurtarmak niyeti görmüyoruz. Siyaseti birileri koltukta tutmak için sergilediğinin farkındayız. Bütün samimi gayretlerimizin sonucu bir milletin yeni yüzyıla doğru yolculuğu vardır. Bu muazzam davanın arkasında gözleri çakmak çakmak olan alın teri ve tertemiz hayalleri vardır. Bizim partimiz ve ittifakımız bu yüksek duyguların her gün arttığı çıkarsız arkadaşlığın ve hasbi kardeşliğin her şeyin üstünde tutulduğu iman ve demokratik çatıdır.

"HEDEF TOPRAKLAR HALİNE GELDİK"

* Namusu ve gücü olan her millet gibi. Vatanına göz dikenlere savunma başarısını bu güne kadar hep gösterdik. Hürriyetine sahip oldukça, hayvancılık ve tarıma da önemli önemler almıştır.

* Bu kadar geniş bir coğrafyada uyuşukluğun ve uyumanın sonucu erimedir. Su uyusa bile düşman cüretkardır. Tehdidin küçüğü büyüğü ve önemsizi olmaz. Bize bir şey olmaz diyemeyiz. "Bırakın bu masalları" diyenleri dinleyip bir kenarda bekleyemeyiz. Geçmişin izinden yürüyüp geleceğin önemini biliyoruz. Kader gayretle meftundur. Gayretimiz millidir. Jeopolitik mirasımız kimin düşman kimin dost olduğunu tarihin içinden aldığımız dersleri damıtıp çıkardık.

"İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI BARBARLIKTIR"

* İsrail'in İran'a saldırısı barbarlıktır. Yeni bir dünya savaşı olasılığından dolayı ertelenemez bir güce sahip olmamız gerek. İsrail İran'a saldırarak Gazze soykırımın perdelemek istemiş Terörsüz Türkiye tekerine çomak sokmak istemiştir. Vekalet savaşları çıkacak. Üçüncü dünya savaşı olması halinde canavar bir organizmanın durumuna düşecektir. Yer kürenin her köşesinde yer bulmuşlar. İnsan hakları üzerinde katliam şantiyesi kurmuşlar. Soykırımların bu güne kadar durmaması İnsan Haklarına aykırı ve ibretliktir.

"TAHRAN'A ATILAN BOMBALARIN ANKARA'YA ETKİSİ VARDIR"

* Tahran'a Bağdat'a Şam'a atılan bombaların Ankara'ya etkisinin olmayacağını düşünmek için ya cahil ya da işbirlikçi olmak kafidir.

"BM DERHAL KUVVET KULLANMALI"

* İsrail'in tehdidinde tüm eşikler aşılmıştır. Oto kontrolünü kaybetmiş sözde devlet şiddetin tüm düğmelerine basmaktadır.

* BM korkaktır. BM kahredici sessizliğe gömülmüş vaziyettedir. İslam ülkeleri üç maymunu oynamaktan vazgeçmelidir. Bugün değilse ne zaman? Bu zulüm ve eşkiya düzeni nereye kadar sürecektir. Bunun hesabının mahşerde verileceğini düşünen yok mudur? BM derhal kuvvet kullanmalı.

CHP'YE "İSRAİL" TEPKİSİ

* Bu gelişmeler ortadayken CHP'nin ikicikli ve iltihaplı siyaseti endişe vericidir. Mahalle yanarken havanda su dövmesi ayıplı siyasetini göstergesidir. Hezeyan nöbetine girmesi şiddetli bir sancıdır. İsrail'in yaptıklarını yok saymak zulme evet demektir. CHP'nin baktığı yer Türkiye'nin lehine değildir. Düşmanların vatanımıza yaklaşmasına razı gelmektir. Tarihin sararmış yapraklarından araya taraya çıkardığımız istikbal ve istiklalimizi korumanın derdindeyiz.

"GÜN BİRLEŞME GÜNÜDÜR"

* Buradan her zaman olduğu gibi çağrı yapıyorum; Gün birleşme günüdür. Her şey Türkiye içindir diyoruz. Bu bayrak benim, bu vatan benim diyen herkes eşittir, Türkiye'dir.